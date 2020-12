Blanca Corroto pide coordinación y celeridad a las consejerías para resolver las ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) Toledo, Blanca Corroto, ha pedido hoy celeridad y coordinación entre las administraciones para resolver las peticiones de ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura, durante la celebración del III Congreso de ASAJA Joven de Toledo al que sólo han asistido una representación mientras que el resto ha seguido el congreso a través de videoconferencia debido a las medidas sanitarias.

Corroto ha celebrado durante un receso del Congreso la nueva orden para la incorporación de jóvenes al sector primario que ha anunciado el Gobierno regional pero ha señalado que en muchos casos “solicita un joven una ayuda y la Consejería de Agricultura le dice que sí, pero llega a Desarrollo Rural y es contradictorio”.

“Le pedimos que se coordinen entre estas dos Consejerías porque no puede resolver una ayuda a los dos años y ya que el joven ha hecho esa inversión se encuentre con que no puede incorporarse el final”, ha señalado.

Ha recordado que hay muchos problemas sobre todo con jóvenes que se incorporan con plantaciones de cultivos leñosos en zona ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). Primero “Agricultura le da el ok, pero a lo ahora de la verdad cuando llega a la Consejería de Desarrollo Sostenible dice que no es viable porque resulta que no tiene cupo para plantar estos leñosos en esta zona ZEPA”, ha señalado.

El futuro de la PAC

Entre los temas principales que se han abordado en este tercer congreso ha estado el futuro de la PAC, y el papel que van a tener los jóvenes en la misma. Así, la recientemente nombrada presidenta de ASAJA joven nacional, la agricultora toledana Eva Marín, ha señalado que en el Congreso se ha hablado sobre todo de la “cantidad de oportunidades que tenemos los jóvenes hoy en día gracias las nuevas tecnologías. Tenemos las oportunidades, tenemos las herramientas y tenemos las capacidades para cada día mejorar nuestro trabajo en las explotaciones y seguir siendo más sostenibles, más competitivos porque eso es lo que los consumidores nos están demandado, porque cada vez son más exigentes y cada vez están más informados sobre los productos de calidad que nosotros producimos”, ha dicho.

También Pedro Gallardo, vicepresidente de ASAJA nacional y vicepresidente del COPA-COGECA, ha pedido presupuesto para que agricultor se siga adaptando a los nuevos escenarios. “El agricultor se ha adaptado, tenemos una PAC más verde y podemos darle otro giro de tuerca pero con más presupuesto, no se puede hacer más con menos o más con lo mismo, tenemos que reivindicar presupuesto”, ha señalado.

Asimismo, el secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, también ha solicitado más fondos para apoyar a los agricultores y ha recordado las reivindicaciones que el sector tiene pendientes. “En su momento aparcamos las movilizaciones y estamos esperando que esta vacuna nos devuelva la libertad para poder seguir luchando por los intereses de los agricultores”, ha dicho.