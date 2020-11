La cosecha de azafrán Denominación de Origen La Mancha estará en torno a los 600 kilos, en la media de los últimos años

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha estima que la cosecha de azafrán de los productores inscritos a la DO se mantendrá esta campaña en la media de los últimos años, en torno a unos 600 kilogramos.

Según la Denominación, a falta de entre 7 y 10 días para que finalice la recolección y a pesar de que la floración está siendo irregular dependiendo de las comarcas y las provincias, lo lógico es que las lluvias de estos últimos días remitan y den un empujón a los azafranales.

“A día de hoy no hay ningún dato que indique que no vamos a tener una producción similar a la media de los últimos años, creemos que estaremos en torno a unos 600 kilos, más o menos como el año pasado que tuvimos una cosecha de 606 kilos. No obstante, estamos ante un cultivo muy sensible y la climatología de los últimos días puede ser decisiva”, ha explicado el presidente de la DO Azafrán de La Mancha, Carlos Fernández.

Medidas de seguridad

La campaña de este año, que se inició en torno al 10 de octubre, está siendo también atípica debido a la pandemia sanitaria y a las medidas de seguridad que se están llevando en toda la cadena de producción, tanto en la recogida como en la monda de la flor y la deshidratación del azafrán.

Los protocolos del sector agrario para limitar las cadenas de contacto y transmisión del coronavirus contemplan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, la higiene de manos y el control de la temperatura al iniciar las sesiones de trabajo, así como la ventilación.

“La cosecha en el escenario covid-19 es una de las preocupaciones que teníamos en la DO y por eso hemos hecho mucho hincapié a nuestros asociados en la necesidad de seguir los protocolos y de extremar las precauciones. A día de hoy, la campaña se está desarrollando con normalidad y sin incidencias”, asegura Fernández.

El empeoramiento de la situación sanitaria y los cierres perimetrales de las distintas Comunidades Autónomas, sin embargo, sí que ha obligado a la Denominación de Origen a suspender el Curso “Conoce el Azafrán de La Mancha”, una formación gratuita que se iba a celebrar estos días 7, 8 y 9 de noviembre en Villarrobledo (Albacete) para 20 alumnos de distintos colectivos.

El curso, que incluía acciones teóricas y también prácticas, había tenido muy buena acogida puesto que hace semanas que las plazas estaban agotadas. Se celebrará el año que viene.

La DO integra a 250 productores asociados y 19 empresas envasadoras inscritas. La zona de producción de la DOP Azafrán de La Mancha incluye 335 municipios de Castilla-La Mancha, toda la provincia de Albacete, 38 municipios en Ciudad Real, 173 municipios en Cuenca y 38 municipios en Toledo.