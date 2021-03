La Feria Nacional del Campo 2021 de Manzanares también será virtual

La Feria Nacional del Campo de Manzanares (Ciudad Real) será también este año 2021 virtual, como ya sucediera en la pasada edición debido a la pandemia. Así lo han comunicado este lunes el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y el director de Fercam, Pablo Camacho. Una decisión que ha sido tomada por unanimidad por el comité organizador del evento y que ha sido apoyada por las firmas expositoras, que en su mayoría habían mostrado su intención de no participar este año en una hipotética edición presencial.

FERCAM celebra su primera edición virtual en 60 años de historia con la presencia de 116 expositores

Una decisión "frustrante, pero es la que debemos tomar en estos momentos". Así ha calificado Julián Nieva la cancelación de la edición presencial de Fercam 2021, que se ha anunciado en rueda de prensa después de la reunión del comité organizador. "El sector no contempla la celebración de una feria presencial y, por tanto, no podemos ir en contra de aquellos a los que estamos a su servicio", ha apuntado el primer edil. En este sentido, Pablo Camacho ha desvelado que se ha estado en contacto con los expositores, "el verdadero motor de Fercam", para conocer sus impresiones con el objetivo de tomar "una decisión que contara con el mayor apoyo y consenso posible". Según las encuestas realizadas, un 60% de las firmas había mostrado su intención de no participar en una hipotética edición presencial, mientras que un 20% había mostrado sus dudas.

A pesar de haber retrasado la decisión "el máximo tiempo posible", el director de Fercam ha explicado que para organizar un evento de estas características se necesitan "al menos tres o cuatro meses", por lo que tras consultar con todos los agentes implicados se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es apostar un año más por una edición virtual que se celebrará en las mismas fechas: del 7 al 11 de julio. "Lo teníamos todo preparado para la feria presencial, pero a partir de ahora trabajaremos para que Fercam Virtual 2021 siga sirviendo de conexión entre los expositores y sus potenciales clientes", ha subrayado Nieva.

De esta forma, en 2021 se repetirá la misma situación que el año pasado: los expositores que lo deseen podrán participar gratuitamente en Fercam Virtual, que contará con una revista profesional editada tanto en papel como en formato digital y con una página web en la que dar a conocer sus productos y servicios.

Un Fercam 2022 "histórico"

Tanto el alcalde de Manzanares como el director de Fercam confían en que pueda celebrarse en 2022 "con más fuerza que nunca". "Puede ser una edición histórica y vamos a trabajar para que así sea", ha añadido Nieva.

Asimismo, han desvelado que la concejalía de Ferias Comerciales prepara una nueva edición del Salón del Automóvil y de la Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión, que se celebrarán "cuando los sectores así lo demanden".