Finca La Pontezuela asegura que su virgen extra 2023 será “excelente” tras una año complicado en lo climatológico

Una “calidad excelente” y una cosecha lejos de ser “normal”, aunque mejor que la del año pasado que fue realmente escasa, son las previsiones que hace Finca La Pontezuela, la almazara situada en Los Navalmorales (Toledo), cuando está metida de lleno en la recolección de las aceitunas.

Según ha adelantado Martín Puga, director de Marketing de Finca La Pontezuela, a Agroalimentaria, “en cuanto a calidad, esperamos un aceite de oliva virgen extra (AOVE) excelente, como viene siendo ya tradición en Finca La Pontezuela. Nuestras marcas ‘5 Elementos Gran Selección’ y ‘5 Elementos’ acumulan más de 72 premios nacionales e internacionales en nuestra breve pero exitosa trayectoria. Esta campaña que se inicia es la décima en la que comercializamos nuestros AOVE y estamos realmente satisfechos”.

Lo que sí se va a resentir este año, como ya ocurriera el pasado, es la cantidad. “En realidad, los factores climáticos que tan duramente han incidido durante las últimas campañas, escasez de lluvias, altísimas temperaturas en momentos demasiado tempranos del ciclo del olivo…, han provocado un descenso muy importante en la producción de aceite, pero no necesariamente están relacionados con su calidad que, como digo, es altísima”, señala.

En estos momentos, La Pontezuela lleva en torno a un mes recogieron la aceituna en un campaña que prolongará hasta mediados y finales de diciembre. “Si bien es cierto que estamos lejos de una campaña normal en cuanto a kilos de aceituna producidos y molturados, parece que la producción es superior a la de la campaña pasada”, asegura Martín Puga.

Actualmente Finca La Pontezuela, cultiva en la finca toledana cinco variedades: cornicabra, picual, arbequina, hojiblanca y redondilla. Estas variedades se organizan en tres gamas de producto: ‘5 Elementos Gran Selección’, ‘5 Elementos’ y ‘Finca La Pontezuela’. “Nuestra principal característica es la amplia oferta de AOVE monovarietales que ofrecemos. La redondilla es exclusiva de nuestra empresa, pues somos los únicos productores y comercializadores de redondilla a nivel mundial en un formato premium”, señala.

Además, asegura que La Pontezuela ofrece “opciones para todos los gustos, paladares y bolsillos, formatos grandes y pequeños, una gama espectacular de estuches para regalo… Intentamos dar respuesta a todas las posibles necesidades de nuestros clientes”.

Sobre los altos precios que el aceite de oliva está alcanzado en los últimos meses, para Puga “es difícil realizar predicciones, todo dependerá de los resultados globales obtenidos durante la campaña. Cuanto mayor sea la cantidad de aceite obtenido, lo normal es que los precios se estabilicen o incluso bajen. En este sentido, parece que las estimaciones generales coinciden con las apuntadas para nuestra empresa: campaña ligeramente superior a la del año pasado, pero inferior a la de un año ‘normal’”.

Exportación

La Pontezuela exporta parte de su producción. “Es una línea estratégica de la compañía, en la que crecemos año a año, si bien es cierto que la escasez de producción de las últimas campañas ha afectado también al AOVE que se vende a mercados extranjeros. Actualmente tenemos presencia en Sudamérica, Norteamérica, Asia y, por supuesto, en muchos países de Europa. Estamos trabajando para seguir abriendo mercados y consolidar aquellos en los que ya tenemos presencia”, avanza.

El consumidor extranjero “aprecia la calidad, se interesa muchísimo por todos los aspectos relacionados tanto con la empresa como con el producto, y está dispuesto a pagar más por lo que considera un producto saludable, sabroso y exclusivo”, señala.

Sin embargo, “en España, aunque pueda parecer increíble ya que somos el primer productor a nivel global, la mayor parte de los consumidores todavía no conoce las diferencias entre un aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva refinado. Ya no digamos entre las diferentes variedades de AOVE. No obstante, como en el caso de los consumidores extranjeros, la tendencia es a informarse cada vez más y mejor sobre lo que comen, cómo se elabora, qué características tiene, etc. Es un consumidor consciente y que reclama mucha información. Ahí interviene nuevamente nuestro Centro de Interpretación del Olivar, que realiza una labor divulgativa y de formación muy necesaria entre los consumidores”, apunta.

Los AOVEs de Finca La Pontezuela están acogidos a la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo.