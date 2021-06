Los ganaderos de la Sierra Norte en Guadalajara acudirán a la concentración de Madrid contra la protección del lobo

Los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara acudirán este miércoles junto a la directiva de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) a la concentración convocada por la Plataforma en la Defensa de la Gestión del Lobo Ganader@ Viv@l, ante las puertas del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITERD) en Madrid contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas.

Las organizaciones agrarias anuncian movilizaciones ante el "desprecio a los ganaderos por parte del Gobierno”

Saber más

La Asociación de Ganaderos de la Sierra Norte, una de las comarcas afectadas por los ataques del lobo al ganado en Castilla-La Mancha, va a fletar un autobús para acudir a esta concentración, a la que se sumará el presidente de APAG, Juan José Laso, junto a sus vicepresidentes, con el objeto de dejar constancia de su oposición a la protección especial del lobo sin haber contado antes con el sector ganadero.

Según ha señalado a Europa Press el presidente de APAG, los ataques del lobo en la provincia no solo no han cesado sino que son numerosos y "no se puede anteponer su defensa por delante de los intereses de los ganaderos", ha subrayado.

Laso ha reivindicado la necesidad de que en las ayudas que recibe el sector ganadero por la pérdida de ganado por los ataques del lobo no se contabilicen únicamente las reses muertas sino otros daños como los abortos que sufren las vacas.

'Y a los ganaderos, ¿quién los protege?'

La concentración se celebra bajo el lema 'Y a los ganaderos, ¿quién los protege?', y en ella los asistentes reivindicarán la necesidad de "mantener la gestión del lobo como única herramienta eficaz para la supervivencia de la ganadería, siendo esta la principal sufridora de los ataques del lobo", según señalan.

En este sentido, desde la Plataforma 'Ganader@ Viv@' demandan que la determinación del Ministerio de Transición Ecológica de hacer público el proyecto de Orden Ministerial sin contar con la participación del sector ganadero "no es más que el reflejo del abandono al que nos están sometiendo", ha resaltado la ganadera y portavoz de la Plataforma, Merche Fernández, quien ha añadido que "si no dejan de atacarnos, entonces nos van a oír, porque no nos vamos a quedar callados".

La Plataforma 'Ganader@ Viv@' suma más de 30 asociaciones relacionadas con el mundo rural, entre las que se encuentran ASAJA Nacional; la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA); la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos; la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA); la Interprofesional Agraria del Vacuno y del Ovino (Interovic); la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), o Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL).