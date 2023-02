El gerente de la DO Montes de Toledo, elegido vicepresidente de la Sectorial del Aceite de Oliva con Denominación

Enrique García Tenoría, gerente de la Denominación de Origen Montes de Toledo, ha sido elegido vicepresidente de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva con Denominación de Origen que ha celebrado su Asamblea General en la sede del Consejo Oleícola Internacional y durante la que se ha hecho repaso pormenorizado a todas las actividades realizadas durante un intenso 2022 y se han trazado prioridades de actuación futuras.

La Asamblea General ha renovado la Junta Directiva, por cuatro años, que esta integrada por representantes de las distintas denominaciones de origen y que estará presidida por Enric Dalmau i Carré, de DOP Les Garrigues. Además de García Tenorio, Carlos González de la DOP Aceite del Campo de Montiel también ha entrado como vocal.

Según ha informado la DO Montes de Toledo, la sectorial, que representa a los oleicultores, almazaras y envasadores comercializadores de las denominaciones de origen españolas, se ha marcado como objetivo principal el reconocimiento el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) como activo fundamental de la marca España, no deslocalizable y motor del desarrollo rural de amplias zonas del país. Un producto insustituible de la dieta mediterránea, esencial para una vida saludable y patrimonio inmaterial de la Humanidad que, España como principal productor mundial, debe impulsar y proteger, ha señalado la DO.

La defensa de la calidad y la diferenciación del AOVE como elemento estratégico de competitividad en el mercado es el objetivo principal de las Denominaciones de Origen Oleícolas que, consideran, se muestra indispensable para el sostenimiento de la actividad oleícola en nuestro país y la UE. Estos objetivos entroncan con una acción más visible e influyente en los distintos estamentos europeos, nacionales y regionales. La Sectorial Nacional del AOV va a ejercer su legitimidad como representante del sector oleícola de origen garantizado para poner en marcha políticas de viabilidad relacionadas con el AOV y una normativa que garantice la sostenibilidad de la actividad oleícola orientada al desarrollo de las comarcas productoras y los derechos de los consumidores por lo que, apuntan desde la Sectorial, estaremos vigilantes ante acciones y prácticas contrarias a la calidad.

“Las denominaciones de origen tienen un contacto diario y directo con el sector, a pie de campo, cooperativa, almazara o envasador. Un conocimiento de último tramo que queremos poner a disposición del sector y de los consumidores”, manifiestan.

Propuestas

Para concretar ese propósito corporativo, se seguirá con acciones que permitan incluir la información “saludable de los AOV” en el etiquetado e información comercial que llegue a los consumidores vigilando, de forma intensa y aportando soluciones, al futuro etiquetado frontal obligatorio.

Consideran estratégico que la PAC contemple el innegable aporte de los agricultores de la denominaciones de origen a la seguridad alimentaria y a la mejora de la imagen del AOVE producido en la UE.

La defensa del Panel Test como herramienta de verificación y clasificación de la calidad de los AOV, así como la búsqueda constante de su mejora, junto con la defensa de los nombres protegidos por las DOs oleícolas, serán otros objetivos prioritarios de la Sectorial en el próximo periodo.