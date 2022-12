Las jornadas de la DO Uclés ponen el foco en el lado social, económico y la gobernanza de la sostenibilidad

Trabajar los aspectos sociales, económicos y la gobernanza de la sostenibilidad, ha sido uno de los temas más destacados que se han abordado en la VIII Jornadas Técnicas de Sostenibilidad de la Denominación de Origen Uclés que se han celebrado en el Monasterio de Uclés en Cuenca.

Precisamente, la primera de las ponencias, que estuvo a cargo de la organizadora de estas jornadas, la gerente de la DO Uclés Lola Núñez Pinto, se centró en la presentación del Plan Estratégico de Sostenibilidad de la denominación que, bajo el lema ‘Trabajando la Sostenibilidad: Vitivinicultura, Gobernanza y Liderazgo para un Vino Sostenible’, “refleja todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo en la DO” y en las cinco bodegas que la integran.

“Desde el 2013 nuestra DO mide la huella de carbono, el paso del tiempo ha demostrado que ese trabajo ha conseguido que seamos pioneros en el tema de la sostenibilidad”, recordaba Núñez y señalaba que ese trabajo “va servir de apoyo para que otras bodegas o denominaciones de origen vean que aun siendo tan pequeños es posible llegar a ello”.

Así, Núñez ponía el foco en los pilares sociales, económicos y de gobernanza de la sostenibilidad, materias que hasta ahora habían estado quizá en un segundo plano frente al lado medioambiental, pero que tomarán un gran protagonismo de cara al 2023.

En su ponencia recalcó también los objetivos a conseguir en el futuro, destacando la importancia que ha tenido en el éxito conseguido por la DO el apoyo de los directivos de las bodegas, que definición como la “gobernanza”, que han estado perfectamente alineados, desde sus inicios, con el camino sostenible que la Denominación comenzara hace ya una década.

Joaquín Cuadrado Ortiz no dudó en señalar que "la agricultura será sostenible o no será"

Las jornadas fueron inauguradas por el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, Joaquín Cuadrado Ortiz, quien no dudó en señalar que “la agricultura será sostenible o no será”, ahondando así en el esfuerzo que los agricultores han de realizar para adaptarse a este nuevo escenario que será no solo más sostenible, sino que es el único viable.

Captura de CO2

Otras de las ponencias más destacadas de la jornada, fue la que impartió Jorge Zafrilla Rodríguez, profesor titular y miembro del grupo GEAR en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), quien fue el encargado de presentar el proyecto AFP-Strategy sobre la captura y la reutilización del CO2 generado durante el proceso de fermentación alcohólica y su conversión en Sosa “Solvay”, uno de los principales componentes en la elaboración de botellas de vidrio. En proceso de patente, los asistentes pudieron conocer los detalles de este proyecto, que ofrece oportunidades a la industria vinícola.

Las jornadas contaron con la presencia de una de las figuras más destacadas en el conocimiento y estudio de la viticultura en España, José Ramón Lissarrague, Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Consultor de Viticultura, cuyo equipo realizó en su momento los estudios necesarios para que Uclés pudiera convertirse en Denominación de Origen. Así, de su mano, se pudieron conocer en profundidad los suelos que componen la denominación, su climatología, diferencias de altitud o variedades de uva utilizadas. Resaltar de la ponencia el futuro que el doctor Lissarrague encuentra en ciertas zonas en altitud, antes desestimadas para la viticultura, y lo positivo de la recuperación de la airén en la elaboración de blancos, junto a la necesaria búsqueda de variedades, clones , etc. que se adapten al cambio climático.

En otra de las ponencias, a cargo de Ángel Arriaga García, Director Comercial de SOHISCERT (Sociedad Hispana de Certificación), se explicó la importancia de una certificación que avale que todo ese trabajo realizado en pos de la sostenibilidad es real, de cara no solo a que el consumidor pueda valorarlo, sino también como puerta de entrada a cada vez más mercados que exigen estas certificaciones.

Las jornadas terminaron con una mesa redonda, ‘El ámbito social y la gobernanza en la Sostenibilidad del vino’, que profundizó en ese lado social que va a protagonizar los próximos pasos sostenibles a seguir.