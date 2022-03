Organizaciones agrarias y Cooperativas piden cambios en el Plan del Segura que hagan compatible el uso del agua con el sector productor

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, han trasladado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, los argumentos sobre los que se sustentan las alegaciones presentadas al borrador del Plan Hidrológico del Segura, solicitando modificaciones que garanticen el uso sostenible y compatible del agua con el sector agroalimentario en la cuenca, en defensa del sector.

Al encuentro han asistido el portavoz de Agua de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Julio Bacete, el director de la organización, Juan Miguel del Real y el responsable de Medio Ambiente, Jacinto Tello; el secretario regional de UPA, Julián Morcillo; Joaquín Vizcaíno en representación de COAG y el secretario general técnico de ASAJA en la Comunidad, Arturo Serrano.

El presidente de la CHS les ha manifestado la voluntad de seguir avanzando en un mejor conocimiento de las masas de agua subterráneas, para lo cual se contará con la participacion de los mejores especialistas en este tema, y siempre con los informes preceptivos que debe facilitar el Instituto Geológico y Minero de España.

En relación a las recientes declaraciones de sobreexplotación en acuíferos de Albacete, se les ha trasladado el calendario de actuaciones a realizar que conllevará la constitución de las comunidades de usuarios y la redacción de los planes de ordenación.

Esta problemática, que es común a diversas Confederaciones Hidrográficas, cuenta con el apoyo de la Dirección General del Agua para encontrar las mejores soluciones a este complejo problema, que compatibilicen los objetivos medioambientales y la adecuada satisfacción de las demandas de los usuarios.

La región “no sale bien parada”

Desde Cooperativas, Juan Miguel del Real ha vuelto a reiterar que la región no sale “bien parada” por lo que existe preocupación y oposición al Plan, como se ha hecho constar en las alegaciones. “Un Plan en el que no tanto venimos a discutir los datos resultantes de una red piezométrica que, o no está clara, o como parece es escasa, sino a construir la planificación”.

Una planificación sostenible haciendo un uso responsable de las aguas subterráneas para producir alimentos “por lo que seguiremos trabajando hasta las últimas consecuencias, en defensa de los derechos del sector agroalimentario y por responsabilidad con los agricultores y ganaderos y sus empresas cooperativas”.

Por su parte, Julián Morcillo ha destacado el nuevo contexto actual y la unión de organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. “El regadío es principalmente de aguas subterráneas, es un bien y un recurso social. Estos pueblos necesitan que las administraciones garanticen su acceso al agua, no hay otra opción”.

La situación en la cabecera, ha dicho, al declararlos sobreexplotados, reduce hasta un 57% en las dotaciones, y las explotaciones no serían viables; a lo que ha pedido hacer un esfuerzo para aumentar el conocimiento de la cuenca y sus recursos, por supuesto con dotación presupuestaria.

Arturo Serrano ha hecho igualmente hincapié en el mayor conocimiento de las aguas subterráneas con el uso de nuevas tecnologías. “Es frustrante que no haya una red piezométrica en condiciones”, ha agregado.

“Hay que pensar también en la sostenibilidad de los agricultores. Muchos van a sufrir una merma difícil de compensar. Se ha recortado a los regantes, pero no se les ha compensado”, ha señalado.

Idénticas sensibilidades ha transmitido Joaquín Vizcaíno al presidente de la Confederación, pidiendo una mayor dotación para los leñosos de secano con una importante actividad en esta zona y llegar a un reparto equitativo para todos.

Gestión sostenible del agua para producir alimentos

Así, en el marco de la unidad de acción, se ha trabajado sobre un planteamiento para aportar soluciones y atajar el problema de la gestión sostenible del agua con destino a alimentar a la sociedad que regirá los próximos años, porque Castilla-La Mancha se juega mucho en este proceso, dado que el sector agroalimentario es el principal motor socio-económico de la región y palanca clave en la lucha contra la despoblación, ya que sin agua no hay alimentos, pero tampoco vida en los pueblos.

Esta reunión se enmarca en el conjunto de encuentros que las organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha están teniendo con las distintas confederaciones hidrográficas que afectan a la región, habiéndose celebrado otras anteriores con el director general del agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Teodoro Estrela, y los presidentes de la Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo.

El objetivo es trabajar sobre las alegaciones formuladas por las organizaciones a los borradores de Planes Hidrológicos, y corregir una situación que, a juicio de las OPAs y Cooperativas, no tiene en cuenta los intereses del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.