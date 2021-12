UPA denuncia que algunas empresas no ofrecen contrato previo a ganaderos de ovino de leche

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha denunciado hoy que están llegado hasta esta organización “la voz de alarma de algunos ganaderos de ovino de leche, no acogidos bajo Denominación de Origen, del posible incumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria por parte de algunas empresas que no ofrecen contrato previo con precios fijado de antemano, tal y como establece la recién publicada normativa”.

La organización agraria ha recordado a la industria que estarán vigilantes y denunciarán ante la AICA cualquier circunstancia que fuera contra la ley y dañase los intereses de agricultores y ganaderos. Es el caso de los ganaderos de ovino de leche que no se encuentran acogidos a una Denominación de Origen. Al parecer, algunos de ellos se han encontrado con la circunstancia de que no les están formalizando los contratos y no ponen precio a su producto.

Desde UPA se ha lanzado un aviso, a modo de recuerdo, a las industrias y queserías que compran leche que no es Denominación de Origen, de la obligación de establecer los contratos y precios en un momento previo a la entrega de la leche. Algo que la ley de la Cadena Alimentaria obliga.

La organización agraria recuerda, asimismo, a los ganaderos, que no entreguen sin que este precio fijado aparezca. “Es el momento de estar vigilante con el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria, con los contratos y el precio fijado antes de las entregas del producto”, indican desde UPA. Porque “no se deben aprovechar las circunstancias y especular con el trabajo de los ganaderos, que bastante complicado lo tienen. No se debe aprovechar el trabajo ajeno. Además del contrato, se debe fijar un precio que cubra los costes de producción”, han indicado.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha insisten en que, tanto a nivel regional como estatal, se estará muy vigilante para que, si no se cumple la ley, se denunciará ante la AICA, Agencia de Información y Control Alimentarios, cualquiera de estas anomalías e incumplimientos.