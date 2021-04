UPA solicita ampliación para comunicar siniestros por heladas en viñedo debido a las situaciones climatológicas excepcionales que vive el campo

Los responsables de Seguros Agrarios de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha han solicitado a ENESA y Agroseguro una ampliación de veinte días para comunicar siniestros por heladas en viñedo debido a la situación excepcional que se ha vivido en algunas explotaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos.

Más de 11.800 hectáreas de cultivos en Castilla-La Mancha, afectadas por las heladas del pasado puente de San José

Los distintos periodos de brotación de la vid hacen que cada zona tenga unas peculiaridades distintas. Este plazo concluye de manera habitual el día 30 de abril, siendo esta la fecha límite para la comunicación de siniestros. Desde UPA se solicita una ampliación hasta el 20 de mayo.

UPA ha recordado que en los últimos se están viviendo distintas situaciones y fenómenos climatológicos en el campo castellano-manchego, lo que ha conducido a que los técnicos de la organización realicen una serie de visitas extra a las zonas afectadas y dañadas por la tormenta Filomena, las heladas y granizo granizos, entre otros fenómenos. Debido a esto, la organización agraria ha detectado que en las zonas de viñedo, hay algunas explotaciones donde no ha brotado aún, y no se aprecian de manera clara los posibles daños que estos efectos hayan podido tener.

Pero este año es un año distinto, como ya sucediera en otras campañas, “hay yemas afectadas en la actualidad. Pero nos encontramos con la circunstancia de que en estas fechas muchas variedades no habrán brotado; por lo que no se ve si tienen daños por helada de invierno o no”, explica Pedro González, secretario de Agricultura de UPA Castilla-La Mancha y responsable de seguros agrarios de la organización. “Si los agricultores dan parte por dar parte, por adelantarse, pueden incurrir en penalización, si luego se demuestra que el siniestro no es indemnizable”; algo que en la organización agraria pretenden evitar precisamente con la solicitud de esta ampliación.

La organización agraria insiste año a año en pedir el máximo compromiso con los seguros agrarios, que los agricultores y ganaderos lo utilicen de manera normalizada y sigan contratando, debido a que es una herramienta fundamental cuando hay siniestros. Por ello, esta ampliación del plazo de comunicación sería conveniente para todos aquellos viticultores cuyas variedades son más tardías “porque si no se da parte, y el 10 de mayo no ha brotado como corresponde, el agricultor se quedaría fuera de plazo para solicitar el siniestro”; pero no se puede arriesgar a pedirlo antes para no incurrir en penalización.

UPA ha solicitado esta ampliación, en el plazo de comunicación, de veinte días para que todas aquellas variedades de uva y viñedo que no hayan brotado tengan opciones para aprovechar la herramienta del seguro agrario como corresponde. “En algunas zonas hemos tenido temperaturas extremas, por debajo de veinte grados bajo cero que posiblemente tendrán daños, pero no se han mostrado todavía”, insiste Pedro González, quien vuelve a insistir en la necesidad de que los asegurados dispongan de una respuesta adecuada, que el seguro agrario les sirva como la herramienta que efectivamente es y, sobre todo, que no incurran en penalizaciones.