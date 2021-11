La ARMH lamenta que el silencio administrativo "mate con el olvido" a los deportados conquenses a campos de concentración nazis

Fue en 2017 cuando la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Cuenca hizo historia, al colocar la primera placa en recuerdo a un deportado a un campo de concentración nazi. Se trata de Dositeo Moreno, un taranconero cuyo recuerdo permanece en su localidad natal gracias a una placa frente a su domicilio en el pueblo. Máximo Molina, presidente de la Asociación, recordaba este lunes que fue la primera placa frente a una vivienda que se puso en España, fuera de Catalunya y Euskadi. La segunda que puso la organización conquense fue en Olmeda del Rey, en la primavera de 2021.

VÍDEO | Olmeda del Rey (Cuenca) coloca una placa en homenaje a Alfredo Ruescas, asesinado por los nazis en 1941

Saber más

Pero aparte de estos dos casos, la asociación insiste en que se ha querido crear un cerco de silencio alrededor de los deportados conquenses que murieron finalmente en los campos de concentración nazis. "En muchos casos no hemos obtenido respuesta, tampoco en Cuenca", recalcaba Molina este lunes. Pero es que, además, lamentan que se plantee la posibilidad de realizar un monumento provincial a todas las personas deportadas a campos de concentración, pero que no se les haya convocado, sólo se les ha mandado "un recadito". "No sé si es la forma en la que se debe tratar a la ciudadanía", lamentan desde la ARMH.

"No pensamos que poner una placa para recordar a un deportado español sea un problema", insistía Molina, que explicaba que desde El Provencio, el alcalde del PP, Julián Barchín, había reclamado no querer seguir "abriendo heridas". Otros municipios, como Huete, dicen que "llevarán a pleno". "Pero pasan los meses y tampoco nos contestan", afirma Molina, que recordaba que todavía hay tres fusilados en Huete, cuyos restos no se "han tocado". La familia de una de las víctimas puso una pequeña placa, "pero ya no puede ni leerse".

"La vigente ley de memoria histórica, por un lado, nos invita a que se honren y recuperen para siempre los que directamente pacieron la injusticia y agravio padecidos también en los campos de concentración. La misma ley señala que las familias deben recibir el apoyo de las instituciones para la localización de fosas y restos de las víctimas. Pero los Ayuntamientos sencillamente no se dan por aludidos y la ignoran", lamentó.

El caso de Cuenca

En el caso concreto de Cuenca capital, la ARMH ha pedido que se informe por qué se puso, y luego se retiró, un ángel del monumento que se colocó hace ya casi diez años por parte de la asociación "con todas las fuerzas de la izquierda". "Los memoriales que hacemos son para que la familia tenga un lugar de duelo, no para que esté nuestro nombre, pero es fácil saber que son nuestros", recalca. Además, han pedido que se agreguen nuevos nombres de represaliados que ha brindado la investigación de estas personas, además del nombre de un hombre que se quedó fuera del monumento por un error de impresión. "No hemos recibido respuesta alguna, recibimos silencio. ¿A qué se debe el silencio? Al final lo recibimos por todos lados".

"Pensamos que esta gente que murió tan lejos de sus casas, que la dictadura de Franco hizo apátridas, eran también españoles y eso no se puede olvidar. Al final, es como si los mataran dos veces, por un lado gaseándolos o fusilándolos y ahora los quieren matar con el olvido", insistió Molina. Por eso, señaló que "no es de recibo" que la situación parezca tan compleja. Además, recalcó que las "asociaciones estamos sustituyendo la labor del Estado y al final lo único que pedimos es permiso".