La atleta olímpica Fátima Diame la lía con Guadalajara y el concejal de Turismo invita a Broncano a conocer la ciudad

“Guadalajara no tiene nada, solo personas mayores”. La atleta olímpica Fátima Diane describía así a la ciudad en la que lleva afincada desde el pasado mes de septiembre. Respondía a la pregunta de David Broncano, presentador del programa televisivo 'La Resistencia' cuando le preguntaba por su vida en Guadalajara, generando las protestas de parte del público. “Perdón, perdón”, se disculpaba la deportista.

Broncano seguía con la guasa. “Esto lo cortamos, te hago la misma pregunta y dices algo sobre que Guadalajara es la hostia porque si no, luego vas a volver y la gente de Guadalajara se va a enfadar”

Entre el público, algunos jóvenes de Sacedón, un pueblo de la provincia, a preguntas del presentador confirman las tesis de la atleta. “Si es que es verdad, razón no le falta”, decía una chica. “Bueno pero hay buena miel”, matizaba. Los colaboradores echaban otro 'capote': “Joder está el Alto Tajo, toda esa zona está muy bien” y Broncano matizaba que “es verdad que la ciudad no es lo más bonito pero la provincia está muy bien. Estoy intentando ayudar. Valverde y por ahí. Hay un pueblo en la montaña... Que he estado yo y está muy bien”. “Sacedón tiene un pantano y esas cosas”, insistía la chica desde el público.

Tres minutos hablando sobre Guadalajara y su provincia que han generado una cascada de tuits.

Aquí los “yayos” de Guadalajara , en el pregón de ferias. Te invito a venir a las próximas @davidbroncano @LaResistencia pic.twitter.com/UCguMbmrrJ — Almudena Lázaro (@almu_lzsl) 13 de mayo de 2022

Entre los mensajes está el del concejal de Turismo de Guadalajara, Fernando Parlorio, que invitaba a David Broncano a llevar su programa hasta la ciudad. “Comprobaréis que tenemos un montón de cosas positivas que mostrar para todos los públicos. Y así de paso nos echáis una mano con el Turismo”.

.@davidbroncano, soy el Concejal de Turismo del @GuadalajaraAyto . Os invito a hacer un programa de @LaResistencia en Guadalajara, y comprobareis que que tenemos un montón de cosas positivas que mostrar para todos los públicos.

Y así de paso nos echais una mano con el Turismo😊 https://t.co/qUKvjTwQw2 — Fernando Parlorio de Andrés 🖤🇪🇸 (@Parlorio_Cs) 13 de mayo de 2022

También se dirigía a la propia atleta. “Te invito a la Oficina de Turismo de Guadalajara para conocerte personalmente, y para invitarte a unas visitas guiadas por los monumentos de la ciudad para que conozcas todo nuestro potencial” y además, le dejaba a través de las redes sociales un enlace con todas las actividades programadas.

Y el concejal no era el único, el senador socialista y alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, pedía a los tuiteros de Guadalajara apoyo para mostrar al equipo de La Resistencia lo bueno de la ciudad y de la provincia.