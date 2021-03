Castilla-La Mancha tendrá puntos de vacunación masiva en municipios de más de 15.000 habitantes

Castilla-La Mancha tendrá 22 puntos centralizados de vacunación masiva que se establecerán en municipios de más de 15.000 habitantes.

En concreto se establecerán en Albacete, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano, Tomelloso, Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan, Hellín, Valdepeñas, Illescas, Seseña, Villarrobledo, Almansa, Manzanares, La Solana, La Roda, Miguelturra y Tarancón.

Se pondrán en marcha “a la mayor brevedad”, según ha anunciado el director general de Salud Pública, Juan Camacho con el “espíritu”, decía, de “aumentar la eficiencia, facilitar la logística y, siempre que haya dosis, dotar de la mayor rapidez posible a la vacunación de los grupos que todavía seguimos vacunando”.

Estos puntos centralizados de vacunación masiva no serán los mismos, según el municipio, su población y su entorno. Las delegaciones provinciales de Sanidad están trabajando en las propuestas recibidas para evaluarlas “de la manera más técnica posible”. Todavía no se han definido todas las instalaciones, pero se vacunará en feriales, polideportivos o instalaciones sanitarias, ha dicho Camacho. No se han definido los lugares, pero feriales, polideportivos, instalaciones sanitarias.

A finales de esta semana o el próximo lunes habrá un listado completo y evaluado de estos puntos de vacunación.

Vacunación de personal de supermercado en Tarancón

El director general ha sido preguntado por el hecho de que se pueda estar vacunando a personal de supermercados en Tarancón (Cuenca). Camacho ha reiterado que estos trabajadores no están en la estrategia vacunación prioritaria como personal esencial en este momento.

“Lo estamos estudiando porque parece ser que hubo un aprovechamiento de últimas dosis de viales”, confirmaba.