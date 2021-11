Castilla-La Mancha ya tiene la logística para vacunar a 220.000 niños y espera arrancar en diciembre

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha asegurado que Castilla-La Mancha ya tiene toda la logística preparada para arrancar en la comunidad autónoma la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. Aunque no ha dado fechas concretas para su comienzo porque no depende de la Consejería, ha señalado que de acuerdo a las fechas que se barajan, "ojalá" pueda a lo largo del mes de diciembre, cuantificando en unos 220.000 los menores que hay en ese intervalo de edad en la región.

El consejero ha asegurado que la región tiene "todo el aparato disponible al servicio de comenzar ya". "Podría ser hoy, pero tenemos que esperar a que las casas comerciales hagan llegar las vacunas que se pueden poner", ha añadido.

En este sentido, el titular de Sanidad ha precisado que esta espera se debe a que las dosis que se tienen ahora no se pueden utilizar porque cambian, por lo que ha indicado que habrá que esperar a que lleguen a España las vacunas y que el Ministerio las distribuya. "Hablan de que va a ser a lo largo del mes de diciembre. Ojalá, estamos preparados", ha subrayado.

Ha precisado que, en todo caso, no depende del Gobierno regional sino de la distribución que hagan las casas comerciales, pero ha asegurado que la logística está toda preparada para "que se distribuyan por toda la región".

Situación en hospitales

En cuanto a la situación en los hospitales, ha indicado que en este momento solo hay un niño ingresado por coronavirus en el Hospital Mancha Centro; y ha hablado de 10 personas hospitalizadas en las UCI y de aproximadamente un centenar en cama convencional. Unos datos que para Fernández indican que "la actividad está bastante normalizada" en los hospitales y que la Atención Primaria permite que se sigan haciendo las consultas rutinarias.

El consejero ha añadido que, aunque no se puede hablar de que la situación epidemiológica de la comunidad sea buena porque lo ideal sería que no hubiera casos, pero si ha apuntado que Castilla-La Mancha está en el rango de las tres comunidades que se sitúan por debajo de 100 personas afectadas por cada 100.000 habitantes, junto con Extremadura y Andalucía. "Eso quiere decir que estamos en riesgo bajo y que en este momento la distribución del virus está siendo menor que en otras regiones de España", ha precisado.

Pero, no obstante, Fernández ha asegurado que la Consejería sigue "atenta, ocupada y preocupada porque la pandemia sigue con nosotros", y tras recordar la importancia de usar la mascarilla y cuidar el ámbito social este mes de diciembre, ha insistido en que no habrá que poner restricciones en la región. Dicho esto, el titular regional de Sanidad ha indicado que no cree que las cosas vayan a ir peor, entre otras cosas porque la capacidad asistencial está "bastante intacta". "Estamos ocupados y preocupados pero prevemos una Navidad muy diferente a la del último año", ha concluido tras repetir que la idea del Gobierno regional no pasa de momento por poner ninguna restricción.