Page, partidario de “abrir la mano” con las medidas COVID en los próximos meses pero con consenso entre comunidades autónomas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de “abrir la mano” en esta región en cuanto a las restricciones por la COVID-19, pero también ha defendido que esas decisiones se aborden por consenso entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.

Justo cuando la Comunidad de Madrid ha anunciado que el próximo día 20 de septiembre levantará todas las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería, García-Page ha subrayado que la ciudadanía reclama cada vez más “que haya unidad en las medidas”. “Cuanto más adoptemos medidas unos con otros, mejor”, ha remarcado.

“Hay una normativa en vigor y yo sería partidario de ir abriendo la mano de forma progresiva en los próximos meses hasta llegar a un escenario en Navidades donde la incidencia acumulada no sea lo relevante, sino que lo sean las consecuencias hospitalarias”, ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha. Por todo ello, ha advertido de que ese camino no lo realizará por separado “ni me voy a independizar del consenso” porque “lo que hagamos debe ser buscando propuestas en el Consejo Interterritorial y acatando las decisiones colectivas entre todos”. Considera que España “se merece un mensaje único, no 17”.

Precisamente, y con motivo del Consejo regional de Gobierno celebrado hoy, Emiliano García-Page ha insistido en que esta comunidad autónoma, además de aprobar sus presupuestos para 2022, quiere más fondos estatales con motivo de la pandemia. “Este año vamos a gastar 200 millones de euros más que no tendríamos que gastarnos si no hubiera COVID y eso tiene que computar en los fondos extraordinarios y en los niveles de flexibilidad financiera”, ha dicho.