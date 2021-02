Siete hospitales de Castilla-La Mancha podrán identificar las distintas variantes de COVID "antes del verano"

Hasta la fecha, Castilla-La Mancha contabiliza un total de 22 casos de COVID de la variantes británica tras la secuenciación de distintas muestras realizadas en el Instituto de Salud Carlos III, pues el Servicio de Salud regional no cuenta todavía con los secuenciadores que permiten identificar las distintas mutaciones que ya ha sufrido el virus en varios países.

Así lo ha confirmado la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Reginal Leal, a preguntas de los medios en una comparecencia en la que ha manifestado que posiblemente "antes del verano" ya se disponga de esta tecnología en siete hospitales de la región tras el encargo realizado por el Gobierno autonómico a una empresa que elabora estos "robots" capaces de secuenciar el genoma del virus.

"Hemos hecho un esfuerzo para implementar el procedimiento de diagnóstico de distintas cepas y lo vamos a instalar en siete de nuestros hospitales, aparte de tener en uno o dos ellos una secuenciación masiva que nos dirá cuando tenemos una frecuentación mayor", ha manifestado Leal sobre estos aparatos sobre los que conoce los plazos previstos para su adquisición pero que ha preferido no trasladar.

"Son plazos que no siempre se están cumpliendo, lo hemos visto con las vacunas", ha agregado la responsable, que ha recordado que hasta el momento la identificación de estas variantes en la región se lleva a cabo en el el Instituto de Salud Carlos III. "Creo que para antes del verano seguro que vamos a tener estos aparatos de alta tecnología, pero no quisiera arriesgarme a darles un plazo", ha dicho Leal.

En "alerta" ante una supuesta cuarta ola de COVID

Por otra parte, ante las previsiones de distintos expertos y epidemiólogos ante una nueva oleada de contagios el próximo mes de marzo, la directora gerente del SESCAM ha subrayado que están "alerta sobre esta supuesta cuarta ola". "Nuestro trabajo va dirigido a vigilancia epidemiológica y será la evidencia que diga cuándo viene esa cuarta ola. Si llega la semana que viene estaremos preparados, si llega en marzo estaremos preparados", ha aseverado.

En este sentido, cuestionada también por la solicitud que han realizado sindicatos como CSIF de convocar un Comité de Seguridad y Salud de cara a evaluar las condiciones de los profesionales sanitarios en su labor durante la pandemia, Leal apunta no tener constancia de que se haya dirigida esta solicitud a la Gerencia del SESCAM y ha defendido que este "comité central tiene muchos otros periféricos que sí se han reunido y han trabajado durante la pandemia".

Por otra parte, preguntada también por el número de profesionales sanitarios que han contagiado en esta tercera ola, ha dicho que es un dato que "habrá que buscar a futuro" ya que no disponen de él. "Los profesionales sanitarios han recibido la primera dosis de vacuna, y con los que no son de primera línea estamos terminando el proceso de vacunación. En cuanto tenga los datos los ofreceremos. Es un dato que hay que comprobar y pasar por Salud Pública", ha agregado.

Cierre perimetral en Castilla-La Mancha

También, ante un posible levantamiento del cierre perimetral en Castilla-La Mancha, la directora gerente ha señalado que le parecería "arriesgado" trasladar una hipótesis ante una teórica flexibilización de esta medida que el presidente regional, Emiliano García-Page, apunto que podría llevarse a cabo a partir de marzo, una vez que se registran ya varios días con una clara tendencia descendente en el número de contagios, hospitalizados y defunciones por coronavirus.

"Prefiero ajustarme a lo que pasará, que lo anunciará el consejero de Sanidad. No me parece responsable emitir algo que puede no suceder", ha dicho. ¿Será una decisión condicionada a la situación en la Comunidad de Madrid?: "No creo, la situación en Castilla-La Mancha es la que marcaría esa decisión", ha manifestado Leal ante esta cuestión.