UGT denuncia a Cruz Roja Ciudad Real ante la Inspección de Trabajo por "no tomar medidas" para prevenir contra el coronavirus entre los trabajadores

La Federación de los Empleados y Empleadas públicos de UGT Ciudad Real, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a Cruz Roja de Ciudad Real, "por no tomar" medidas para evitar la propagación del coronavirus entre su plantilla, de más de 120 trabajadores y trabajadoras. De este modo, aseguran desde el sindicato, se incumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y se podría incurrir en infracciones que llevar os laborales e incurriendo así en infracciones que llevarían consigo sanciones en este ámbito.

La organización sindical asegura que Cruz Roja "no ha analizado la situación generada por la COVID-19 como riesgo en su estudio de riesgos laborales", por lo que no se ha adoptado "medida alguna" para prevenir el riesgo. Por otra parte, afirman que no se ha organizado el trabajo presencial para que se "reduzca el número de personas trabajadoras expuestas en los centros de trabajo", ni que tampoco hay medidas para "evitar y reducir la frecuencia y el contacto entre sus trabajadores", con grupos burbuja o a través de una cita previa.

Asimismo, insisten en que no se han adoptado medidas para las personas que se consideren dentro del colectivo de personas vulnerables. Desde UGT recalcan igualmente que "no se ha entregado a los trabajadores y trabajadoras equipos de protección", como pueden ser mascarillas o los geles hidroalcohólicos necesarios, entre los meses de junio a novieembre. "Cruz Roja debería ser un ejemplo para la ciudadanía en cuanto a la salvaguarda de la salud de todas las personas", finiquitan desde el sindicato.

Cruz Roja Ciudad Real por su parte, niega rotundamente que no se hayan tomado las medidas de seguridad necesarias en el contexto de la pandemia. La coordinadora provincial, Almudena Asensio, ha resaltado a este medio que no conocían la denuncia del sindicato, "nos hemos enterado por la prensa". "Lo que queremos decir es que desde el primer momento hemos tomado las medidas preventivas oportunas en cuanto a espacios, materiales y se ha entregado al personal laboral". También asegura que no han recibido el requerimiento de la Inspección, pero que harán entrega de lo que haga falta a quien acuda desde Inspección de Trabajo. "Hemos tomado las medida con creces", recalcan.

"En las reuniones con el comité de Seguridad y Salud no se ha planteado que hubiese alguna medida que faltase y nadie nos ha comentado nada antes de que se emitiese el comunicado del sindicato", lamentó Asensio.