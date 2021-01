Vacunas, urgencias médicas, comida a camioneros “embolsados”: prioridades de Castilla-La Mancha frente al hielo, "enemigo invisible"

"Un reto histórico" tiene a Castilla-La Mancha dedicando cada minuto a garantizar que la normalidad vuelva lo antes posible a la región. El hielo formado por las bajas temperaturas tras las nevadas que cayeron durante tres días por toda la región ha puesto a prueba los medios con los que dispone esta comunidad autónoma. Las previsiones apuntan ahora a temperaturas extremas nunca antes registradas, como los -11 grados que se prevén la noche del martes en Toledo. Lo que queda por delante es "aún más difícil"

El Gobierno regional reitera la necesidad de reducir los desplazamientos al máximo durante los próximos días por la bajada de temperaturas

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha comenzó hace una semana con los trabajos por las previsiones que ya apuntaban a una nevada sin precedentes en la región, esparciendo sal en un 60% de la red de titularidad regional y sabiendo que se aproximaba una “nevada histórica” sobre cuya intensidad no hay registros similares desde 1904. “Esto refleja la magnitud del reto”, explica a elDiarioclm.es el consejero del ramo, Nacho Hernando, quien apunta que desde ese día se produjo una primera parte que ha sido luchar contra la nieve y ahora una segunda consistente en “luchar contra un enemigo invisible como es el hielo”. “Es muy importante dejar claro que no porque haya dejado de nevar termina el riesgo”, ha remarcado.

En esta segunda fase trabajan en Castilla-La Mancha unas 500 personas, un total de 79 quitanieves, junto con máquinas complementarias, y una docena de esparcidoras de sal. Se han conseguido cifras récord: solamente ayer se esparcieron 1.000 toneladas de sal en las vías regionales, y desde el jueves han sido 3.300 toneladas. Esta comunidad autónoma dispone de 8.600 kilómetros de carreteras de titularidad regional.

No obstante, el consejero detalla que también se están priorizando todos los recursos, tanto del departamento de Fomento como del INFOCAM (el dispositivo de prevención y extinción de incendios), a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, todos ellos coordinados por la Consejería de Administraciones públicas. El objetivo es dar soporte para desplazamientos de ambulancias en, por ejemplo, suministros de oxígeno o de diálisis.

En este ámbito de urgencia se encuentra también la vacuna contra la COVID-19: se ha dado prioridad a las rutas de suministro que se habían establecido hasta el punto de que, según Nacho Hernando, se ha conseguido “vacunar a más gente en mitad del temporal que en situación normal”. Solamente el viernes se vacunó a 900 personas y el sábado a otras 3.000.

Apoyo a camiones "embolsados" y suministro eléctrico

De igual forma, objetivo es asimismo evitar que haya gente durmiendo a la intemperie en carretera porque sus vehículos hayan quedado atrapados. Para ello, Fomento ha destinado al menos una máquina quitanieve “de guardia” en cada una de las carreteras de la red básica de Castilla-La Mancha. Hasta ahora, afirma el consejero, se ha evitado que ninguna persona pase la noche entera en la carretera, aunque no se descartan nuevos accidentes por el hielo.

Operarios de Fomento están igualmente escoltando a los equipos técnicos de suministro eléctrico, de agua y de gas natural, colaborando con todos aquellos que no consiguen abrirse paso. Y de la misma forma, aunque no forma parte de la competencia de la región y dado que no se permite el paso de camiones en carreteras estatales y muchos camioneros se encuentran “embolsados” en parkings de invierno que se construyeron para este objetivo, operarios del INFOCAM les están llevando comida y bebida. Es el caso de los 1.200 camiones que se encuentran atrapados en la A-2 en la provincia de Guadalajara.

“Nos hemos centrado en las personas. Hay centenares de equipos trabajando sin parar, abriendo paso a los agricultores para dar de comer al ganado, permitiendo el suministro de las vacunas y atendiendo urgencias de todo tipo. Porque más allá de las cifras, lo que queremos es el rostro humano de cualquier dificultad. Es un reto histórico y vamos a tardar unos cuantos días en superarlo. Tenemos que seguir siendo prevenidos. En Castilla-La Mancha ha caído más nieve y durante más tiempo que en Madrid, y hemos intentado responder de la mejor manera posible. Hay todavía situaciones muy complicadas por lo que debemos seguir en tensión, en alerta y bien coordinados intentando resolver lo grueso y las historias personales. Dar una respuesta sensible a la realidad”.

Por último, el consejero también ha querido dejar claro que el Gobierno regional trabajo con un formato de prioridades que se va modificando a cada minuto. Por ejemplo, había operarios que cancelaron ayudas de limpieza para Toledo, donde ya se encuentra el Ejército de Tierra y la Brigada Paracaidista, porque se priorizó llevar vacunas contra la COVID a Borox. Y en cuanto a mantener la suspensión de las clases más allá de mañana, día 12, el Consejo de Gobierno analizará mañana los datos con "el mismo prisma de prevención y cautela". Recuerda el responsable regional que hay comarcas más afectadas que otras y que en Castilla-La Mancha es fundamental tener en cuenta las numerosas rutas de transporte escolar en zonas rurales.

Carreteras más afectadas

En cuanto a las carreteras de la Red regional, la provincia más afectada ha sido Cuenca con 1.566 kilómetros de la Red afectados, seguido de Guadalajara con 1.434, Toledo 1.427, Albacete 936 y Ciudad Real 119. Así, una de las provincias más afectadas por el hielo ha sido la de Cuenca, de hecho, en la zona de Motilla se han tenido que cortar al tráfico varias carreteras y otras han estado transitables con cadenas, pero con restricciones a vehículos pesados. Una situación similar se ha producido en las serranías Alta y Baja conquense y en la zona de la Alcarria.

Con carácter general, las carreteras de la provincia de Guadalajara están teniendo dificultades por hielo, y en algunas se encuentran cortadas a la circulación del tráfico pesado.

En Toledo, en la zona de la Mesa de Ocaña hay placas de hielo en diferentes puntos, la zona más complicada es la del entorno a la capital y La Sagra donde hay muchas placas en glorietas y estructuras y tramos curvos. Hay carreteras que permanecen cortadas. La zona de la Sierra de San Vicente y Montes de Toledo es la menos conflictiva, aunque la CM-4157 está cortada en kilómetro 10.

La situación de las carreteras en la provincia de Albacete ha mejorado notablemente, permanecen cerrados los tres puertos Crucetas, Barrancazo y Bellotar y se va a intentar a abrir al tráfico. La zona más complicada es la de El Bonillo, Munera, Ballesteros y Carrascosa en la Sierra de Alcaraz.

En Ciudad Real la situación está despejada, aunque puede haber placas en sitios puntuales o en algunas carreteras por la zona Anchuras. En la Autovía de los Viñedos, que transcurre entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, no se ha registrado ninguna esta noche. En el enlace de Consuegra ha habido ramales con peralte que se han tratado, incluso a mano durante toda la noche.