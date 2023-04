Cuenca se da contra un muro judicial al intentar reconvertir su antigua estación de tren en plena precampaña

El muro del paseo de San Antonio de Cuenca ha cumplido hasta ahora con la función de delimitar las vías del tren en la estación de esta ciudad. Con el desmantelamiento del ferrocarril convencional en la línea Madrid-Cuenca-Valencia dentro del denominado Plan XCuenca aprobado por el Gobierno central, el Ayuntamiento y la Diputación provincial, también llegó el fin de este emblemático mural en el paso de la vía por la ciudad, al menos en el papel. Porque ha habido sorpresa: esta semana comenzaba a derribarse y esta semana se ha paralizado la obra nada más empezar.

Adiós al tren convencional que une Cuenca con Madrid: una historia de 140 años que llegará a los tribunales

La demolición tiene todos los informes favorables necesarios para echarlo abajo, tanto de Adif como del Ayuntamiento de Cuenca, pero la coalición +CUENCA Ahora ha denunciado que no hay licencia municipal. No obstante, el alcalde, Darío Dolz (PSOE), se presentó a pie de obra para calificar de “día histórico” el inicio de su derribo.

Al poco de arrancar el acto tuvo que frenarse el derribo tras conocerse que un juzgado de Cuenca había ordenado su paralización. La decisión judicial llegó tras un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha unas horas después del inicio de los trabajos para eliminar esta barrera arquitectónica. Fue un representante de este Colegio profesional quien comunicó la decisión judicial a la Policía para que pararan la obra. Se da la circunstancia de que la abogada del Colegio de Arquitectos es Cristina Fuentes, candidata a la Alcaldía de Cuenca por Ciudadanos.

El recurso contencioso-administrativo de los arquitectos se presentó contra el Ayuntamiento de Cuenca solo un día antes de las obras previstas, solicitando su suspensión. El auto establece su fallo a la vista de las circunstancias “de especial urgencia” que concurren en el caso y destaca la “destrucción de riqueza que toda demolición conlleva”. Asimismo, da tres días de plazo al Ayuntamiento para presentar alegaciones.

Y así lo van a hacer. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, presentarán alegaciones, porque consideran que detrás de la paralización de la demolición del muro del paseo de San Antonio “hay intereses políticos”. El expediente “está inmaculado”, ha destacado el alcalde, “tanto en la concesión de la licencia administrativa para la demolición del muro como en el procedimiento de la Diputación para la adjudicación de esos trabajos”.

Por ello, Dolz se ha preguntado “cuál es el interés político” del Colegio de Arquitectos cuando, en su opinión, las sensaciones de la ciudadanía frente a esta actuación son “buenas”, al tiempo que ha recordado que la letrada de esta entidad es concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Cuenca.

Respecto al recurso de reposición interpuesto al Ayuntamiento para conocer el expediente de esta actuación del cual el Colegio de Arquitectos dice que no han obtenido aún respuesta, el edil ha asegurado que el Consistorio tiene de plazo hasta el 5 de mayo para dar una respuesta a la entidad. “Empiezan ya mintiendo”, ha afeado.

“No hemos tirado ningún elemento patrimonial de la ciudad. Es un muro que lo escondía detrás era suciedad y dejadez”, ha indicado, resaltando la “amplitud” que se genera ahora en ese espacio tras la demolición parcial de un muro “que estaba dividiendo la ciudad”.

El presidente de la Diputación de Cuenca ha lamentado por su parte la “falsedad” del Colegio de Arquitectos al decir que se ha desestimado el recurso insistiendo en que el Ayuntamiento todavía está en plazo para responder. “Todo el expediente ha sido tramitado escrupulosamente cumpliendo los preceptos legales”, ha recalcado.

La confluencia conformada por Podemos, IU, Equo e independientes 'Cuenca en Marcha- Unidas por Cuenca' ha salido al paso tras conocer esta paralización cautelar. La concejala y candidata de la formación, María Ángeles García, ha agradecido la actuación del Colegio de Arquitectos “en defensa de la legalidad urbanística” y ha solicitado “responsabilidades políticas” inmediatas tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento“. Esta formación está estudiando el caso para tomar acciones por ”posible prevaricación administrativa“.

Terrenos “todavía no desafectados”

La edil ha revelado que el propio Ministerio de Transportes reconocía, en la respuesta al recurso que ella misma planteó contra el cierre definitivo de la línea Madrid-Cuenca-Valencia que los terrenos “todavía no han sido desafectados”, por lo que el Ayuntamiento y la Diputación “estarían actuando en terrenos que no son suyos”. Además, se ha mostrado convencido de que la Justicia va a seguir paralizando el llamado 'Plan XCuenca' ya que se advierten “graves irregularidades en el procedimiento administrativo y la legislación vigente”.

El derribo había comenzado en el paseo San Antonio del barrio de Casablanca, en lo que hasta hoy era el Muro de las Banderas, por su ornamentación con las enseñas de las distintas comunidades autónomas españolas. El Ayuntamiento había argumentado que no provocaría mayores afecciones al tráfico que las marcadas por cuestión de seguridad de la obra, que sí limitan el paso de peatones por la acera donde se estaba demoliendo la pared.

La cascada de reacciones políticas, a poco más de un mes de las elecciones municipales, no ha parado. El propio vicepresidente del Gobierno regional y cabeza de lista del PSOE por Cuenca en los comicios autonómicos, José Luis Martínez Guijarro, ha lamentado que “hay mucha gente” en la ciudad “interesada en que no avance y que no resuelva los problemas estructurales que tienen, poniendo todos los impedimentos posibles para que eso ocurra”. Sin embargo, pese a ello, ha insistido en que “vamos a coser la brecha que significan estos terrenos”, haciendo un nuevo diseño de ciudad que permita ponerlos a disposición de la ciudadanía“.

El auto que paraliza el derribo del muro es, a su juicio, una “pequeña victoria judicial” para ellos, pero se ha mostrado convencido de que lo corregirán los propios tribunales porque “es perfectamente legal”. Es más, ha añadido que la integración de los terrenos de Adif en la ciudad de Cuenca será uno de los principales proyectos de cara a la próxima legislatura y “estoy seguro de que los ciudadanos nos van a dar el respaldo suficiente en las urnas para que lo hagamos”.

La España Vaciada: “Tremendo ridículo”

Desde la agrupación +CUENCA Ahora que representa a la España Vaciada, el derribo de este muro es “contrario a los intereses” de la ciudadanía y además “ilegal”, como había advertido esta formación. Ahora se ha puesto de manifiesto, afirman, el “tremendo ridículo que ha supuesto para el PSOE que hablaba de día histórico”. “Quizás lo sea, pero no de la manera es la que imaginaron”, afirma el cabeza de lista municipal, Dámaso Matarranz.

“La manifiesta vulneración del procedimiento de legalidad urbanística al que las administraciones están obligadas tenía un único y espurio objetivo al servicio de los intereses electoralistas del partido que nos gobierna desde las cuatro administraciones y que, más pronto que tarde, tendrá que responder de cómo ha utilizado ese poder en contra de los intereses de Cuenca. A escasas semanas de la convocatoria electoral del 28 de mayo se ha pretendido escenificar, de forma ilegal y por la vía de hecho, el supuesto beneficio de un plan que es del cierre del ferrocarril convencional -dejando a nuestra ciudad como la única del territorio español insular sin ferrocarril- y que se quiere vender como beneficioso para Cuenca aún a costa del sentido común y el respeto a la ley”, argumenta.

Asimismo, recuerda el recurso de su coalición al Plan XCuenca ante la Audiencia Nacional, instancia judicial “de la que esperamos la restitución de la legalidad y el sentido común”. “Es de justicia que las hemerotecas registren para la posteridad las imágenes de un muro ilegalmente derribado, como símbolo del grave e irreparable daño que el cierre del tren hace a los intereses de Cuenca y los conquenses”, concluye.