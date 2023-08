Campillo de Altobuey o cuando los jóvenes se unen para recuperar patrimonio e identidad a través de la comedia

Campillo de Altobuey, una localidad pequeña, pero no tanto, al sur de la provincia de Cuenca. En ella, un grupo de personas jóvenes se han propuesto una tarea que parece titánica: recuperar la identidad y el patrimonio cultural de su pueblo. ¿Cómo? Pues empezando por un festival.

La historia de amor de un pueblo de la España vaciada que lleva años luchando para que Bruce Springsteen lo visite

Más

Charcajada Film Festival nació el año pasado como un punto de encuentro para la comida, para la risa, para el disfrute. Uno de los cortos que se presentó en el evento, 'Loop' ganó luego un premio Goya y uno de los miembros del jurado fue el cineasta Pablo Vergel, reconocido con varios logros, entre ellos, también varios Premios Goya y vinculado a proyectos tan importantes como Blancanieves.

“Es un buen producto, pero la realidad es que nos faltan medios para difundirlo”, explica Pablo Sahuquillo que es uno de los miembros de la asociación que engloba a prácticamente todas las personas más jóvenes de Campillo. El trabajo en el que están enfrascados ahora es la segunda edición de este evento, que realmente quiere ir más allá. El objetivo es crear un proyecto cultural vinculado al pueblo y a su identidad. En 2022 ya dieron los primeros pasos en esta dirección y a la vez que la Casa de la Cultura del pueblo se llenaba de risas, trabajaron comenzar con la reforestación del arbolado del municipio.

Se trata de mejorar su pueblo. Es el compromiso que tiene el evento. Involucrando también a los más pequeños. En esta nueva edición han decidido dar un paso más y vincular la celebración del Charcajada Film Festival con la de Los Mayos, una tradición declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para conmemorar esta costumbre, basada en cánticos y que se ha perdido por diversas circunstancias, se realizará una exposición en la Casa de la Cultura, el mismo lugar en el que se proyectan los cortometrajes. El mismo cartel de este año está vinculado a la decoración de las casas con flores, fuertemente relacionado con los Mayos.

Para la asociación, el festival tiene un único objetivo: recuperar la identidad del pueblo. Apuntan que existen muchos eventos de música y similares que pretenden generar un contenido que “venda mucho” para ciertos públicos, pero que realmente están “desvinculados” del lugar. “Se pueden hacer en cualquier parte, sólo requieren de un espacio y de unas instalaciones”, explican. Esto ocurre en otras localidades de las cercanías, como Villalpardo.

El Charcajada Film Festival buscará llevar cultura “de vanguardia” a un destino específico: el de la España rural. El equipo estaba ya vinculado al cine y a distribuidoras, lo que les ha permitido trabajar con una base muy sólida gracias a la que pudieron llevar “los mejores cortometrajes”. Así comenzó todo.

Pero no sólo quieren un festival de cine. También un festival de cultura. Un gran evento que no sólo sea para el verano, cuando hay más población, sino que se celebre en momentos en los que realmente se vive en la localidad. Y han encontrado un campo específico, el del humor que no pase solo por el relacionado con el cine, quizá más “hermético”, comentan, sino abrirlo a la cultura popular, a los chistes.

Este año ya han organizado un concurso de chistes en un bar del pueblo. “La idea es recuperar toda esta cultura propia nuestra de manera paulatina. Ahora la idea es cambiar el festival a mayo y hacer simultáneamente un concurso de decoración de las casas del pueblo y organizar también un concurso de cortometrajes grabados durante el festival. Así se retroalimentan las actividades para poder generar un valor que sea realmente nuestro”, resaltan.

También hay crítica a la escena actual de los festivales. O, más bien, propuestas de mejora. “Existe un movimiento de este tipo muy interesante por todo nuestro país, pero lamentamos ver que no están vinculados a sus lugares de origen, sólo se plantean como el beneficio económico”, señalan.

Y ponen como ejemplo una situación en la propia localidad. “Quieren poner molinos, pero no entienden que esto no genera realmente un beneficio para la gente”, afirma. Por eso, defienden su proyecto como un “árbol de la cultura” y el festival como el tronco de la idea. Sahuquillo, uno de los codirectores, es profesor universitario en Valencia y traerá alumnado del Máster de Animación para realizar cortometrajes que tengan como tema principal los mayos.

Tres ramas de trabajo

Para llevar adelante su proyecto se basan en tres premisas: la cultura creativa, la biodiversidad y las nuevas tecnologías; con estas últimas, están convencidos de que podrán crear ideas para llegar incluso a generar empleo a través de talleres. Defienden que la iniciativa es una que engloba a “prácticamente” todos los jóvenes de menos de 35 años de la localidad en un evento que cuenta con “máxima transparencia” -sus cuentas se pueden consultar-, y que se ha organizado de forma totalmente altruista, sólo con el interés de la localidad como su objetivo principal. “Este tipo de proyectos altruistas crean un vínculo intergeneracional y así tenemos a los jóvenes volcados por una causa cultural”, recalca.

Segunda edición de Charcajada Film Festival

El evento se celebra este año entre el 11 y el 13 de agosto en la casa de la cultura del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey. Esta selección de cortometrajes será evaluado por un jurado de renombre, el cual repartirá los premios a 'Mejor Cortometraje', 'Mejor Cortometraje Manchego', 'Premio de Distribución' y uno último otorgado directamente por el público. Los premios son de 300, 200, 400 y 150 euros, respectivamente y cada uno irá acompañado de su correspondiente trofeo.

Durante el fin de semana de Charcajada se hará un homenaje a la actriz española María Barrón, debido a su gran trayectoria. Sus interpretaciones en el cine, como 'Verano Azul' o 'Farmacia de Guardia', y que ha sido un “icono de la cultura española”.

El festival comenzará a las 19:00 horas del viernes 11 de agosto, con el primer pase de proyecciones comenzará a las 19:30 horas. El sábado por la mañana, a las 11:30 horas se llevará a cabo un taller de humor gráfico en homenaje a Francisco Ibañez y por la tarde, a las 19:00 horas, comenzará el segundo pase de proyecciones. Por último, el domingo por la mañana, a las 11:00 horas se hará una proyección de cortometrajes de animación (fuera de concurso) en colaboración con The Prime Animation. Tras la finalización de esta proyección se procederá a la entrega de premios.

Entre los cortometrajes que participan en el Charcajada se encuentran actores de la talla de Miguel Ángel Muñoz, José Sacristán o Junma Cifuentes entre otros muchos de los actores.

La lista de los cortometrajes participantes es la siguiente: 'Payasos' de Callahan Ruiz; 'Método Zombie' de Pablo Olewski; 'Magia negra' de Almudena Vázquez; 'He pescado' de Mostacho Brothers; 'Lovesong' de Fran Menchón y Sheila Rodríguez; 'Whirpool 3933' de José Luis Santos Pérez; 'Futbolín' de Luis Cámara; 'Ella' de Dany Ruiz y Andrés Berlanga; 'Desahucio Express' de Jorge Río; 'Artesanía' de David Pérez Sañudo; 'El cine es maravilloso' de Judith Arteaga y Jorge Fernández; 'Survivers' de Carlos Gómez-Trigo; 'Buche' de José Colmenarejo y Nacho Nava; 'Cristal papel orgánico' de Almudena Vázquez; 'Frena Cariño!' de Pau Xicola; 'El crédito' de Álex Escudero; 'La casa' de Ismael Medrano; 'Colekrsua' de David Castro; 'Fortissimo' de Víctor Cesca; 'Reality' de Dani Seguí; 'Nena' de Xose A. Touriñan y Jairo Iglesias; 'Tu tijera en mi oreja' de Carlos Ruano; 'Todo bien' de Diana Acién; 'Lentejas' de José A. Campos; 'La cena' de Javier Bódalo; 'Sandwich cat' de David Fidalgo; 'Australopithecus' de Fitzcarraldo Films y 'Le dernier des australopithèques' de Bastien Le Blanc.