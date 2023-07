La historia de amor de un pueblo de la España vaciada que lleva años luchando para que Bruce Springsteen lo visite

“Voy a hacerte una oferta que no puedes rechazar. El bonito pueblo de Perajelos de las Truchas, en España, te espera. ¿Sabías que eres su hijo adoptivo?”, preguntaba la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso en su cuenta de Twitter este viernes.

Bruce Springsteen sacude Barcelona con la autenticidad como bandera

Más

¿A quién se dirigía? Nada más y nada menos que al boss, el cantante Bruce Springsteen. Pero el llamamiento de Reynoso no es más que el último de muchos que se han lanzado para intentar que se anime a desplazarse hasta la pequeña localidad de unos 150 habitantes enclavada en el Parque Natural del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara y que se cumpla el sueño de “una gran familia de seguidores”. “De una estadounidense de Nueva York a otro estadounidense de New Jersey, de una pequeña jefa al gran boss, por favor, ven a Peralejos en España”, animaba la embajadora al cantante.

Todo empezó en el 2012. ¿O en el 2016? A lo mejor fue cuando llegaron los primeros discos de Bruce Springsteen a la pequeña localidad, en los años 80'. Víctor, el dueño del bar del pueblo –tristemente fallecido– hacía sonar una y otra vez los temas del cantante. Al concierto que Springsteen ofreció en Madrid en el 2012 llevaron una pancarta en la que no se le pedía una canción, como suele ser tradición entre sus seguidores, sino que simplemente habían escrito “Peralejos de las Truchas”. Y entonces el artista preguntó “qué era Peralejos”. Cuatro años más tarde, Bruce Springsteen recibía personalmente la placa en la que se le nombraba Hijo Adoptivo de la localidad, un reconocimiento que recibió finalmente en 2014. De momento 'el jefe' se hace de rogar para visitar este pueblo de la España vaciada.

“Todo lo que hacemos lo hacemos por la ilusión”, explica Txema Fernández, el organizador de 'Greetings from Peralejos'. Los deseos de los vecinos terminaron convirtiéndose en un festival que comenzó su andadura en 2015 como un punto de encuentro para todos los seguidores del boss en España. Ha sido este grupo de personas el que ha impulsado todo un movimiento que ha terminado por llegar hasta la Embajada de Estados Unidos y no sólo eso: han llegado a reunir hasta 300.000 apoyos a nivel mundial para respaldar la candidatura de Springsteen para el Premio Princesa de Asturias.

A pesar de haber llegado a conseguir el apoyo de tantas personas en su lucha personal por honrar a su ídolo, Fernández se muestra humilde y muy agradecido. “No nos esperábamos el mensaje de la embajadora. Es un gran impulso a nuestro deseo de que Bruce venga a visitarnos. Ya le presentamos una carta oficial, en 2016, para que venga en octubre. O cuando se jubile de los escenarios y quiera desconectar. Peralejos de las Truchas reúne todas las cualidades para que cualquier persona pueda perderse, desconectar y vuelva con las pilas cargadas”.

En 2014, cuando se nombra a Springsteen como 'Hijo Adoptivo' de la localidad, la curiosidad se disparó entre los seguidores del artista por todo España. “Nos escribieron de muchos sitios, para saber si teníamos pensado hacer algo, porque querían conocernos, saber quienes éramos”, explica. Entonces se pusieron en contacto con el que ha sido alcalde de la localidad hasta este 28 de mayo, el socialista Timoteo Madrid. “Lo que planteamos era una convención que funcionase como un broche de oro al nombramiento”, recalca Txema. La moción se aprobó en el pleno y en 2015 se celebró el primer encuentro nacional de 'fans' de Bruce Springsteen.

Hubo una exposición de fotografía, un concurso de tapas basadas en las canciones de Bruce, y muchas actividades más. Se incluyó la música, obviamente. Y lo repiten cada año en esta pequeña localidad, una de las primeras por las que discurre el cauce del Tajo desde su lugar de nacimiento, en un espectáculo de frías y cristalinas aguas. “La gente se lo pasó tan bien que nos plantearon ser el punto de unión para los fans españoles del 'boss'. No había hasta entonces ningún festival dedicado a él”, recuerda Fernández.

'Greetings from Peralejos' se ha quedado y se celebra todos los veranos cada primer fin de semana de agosto. “Dentro de las pocas posibilidades con las que contamos en Peralejos, lo haremos mientras se pueda. Estaremos rindiendo tributo a Bruce con paella popular, actividades para que la gente pueda disfrutar de un ambiente dedicado a él. Y nos planteamos ser un festival de proximidad. Queremos que todo esto sea un lugar de hermanamiento, de comunicación y buena sintonía”, recalca Fernández. Y todo se ofrece de manera gratuita, por lo que ahora la otra preocupación, aparte de traer a uno de los artistas más importantes del mundo a un pequeño pueblo en Guadalajara, es poder contar con apoyo financiero para mantener esta actividad.

“Hemos creado una pequeña gran familia, que sólo ha ido creciendo desde 2015. Hay fans que vienen desde entonces y otros que se han ido sumando. La gente viene días antes del festival, para hacer excursiones y disfrutar de nuestro entorno, ofrecemos una desconexión total. Ojalá alguna marca pudiese patrocinarnos, no pedimos mucho. Solo que nos patrocinen los parasoles o los carteles. Hemos llamado a todas las puertas sin respuesta”, lamenta Fernández. Pero son optimistas, porque sienten el apoyo de la ciudadanía a su iniciativa.

En 2022, esta misma “gran familia” recabó cientos de miles de apoyos para la candidatura de Springsteen al premio Princesa de Asturias. Fernández relata cómo recibieron mensajes de personalidades como Pedro Almodóvar, Leiva o Coque Malla. “Es algo realmente emocionante conseguir tantos apoyos a nivel mundial, de personas desconocidas. De todos lados del mundo nos mandaron su respaldo a nuestra iniciativa”, asegura. “Es un músico que ha aportado tanto al mundo, con sus letras, con sus canciones, queremos que sepa que estamos por él”, afirma Fernández.

Esta historia de amor tan profunda entre Peralejos de las Truchas y Bruce Springsteen se verá reflejada en un documental en el que está trabajando el finalista de los premios Goya, Arturo Dueñas, que se empezó a rodar este pasado invierno. El trabajo reflejará la historia de cómo un pequeño pueblo de la España Vaciada puede hacer “tantas cosas” movidos por la pasión que sienten hacia el cantante de Born to Run.