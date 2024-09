Grupos de pop y rock albaceteños celebrarán el 50 aniversario de la Puerta de Hierros

Albacete recordará con música el primer medio siglo de vida de la Puerta de Hierros. La fiesta comenzará este viernes 27 de septiembre, a partir de las cinco de la tarde, y recordará la historia de la música pop-rock de los últimos 50 años en Albacete con grandes grupos y artistas locales como Franky Franky y el Ritmo Provisional, Fernando Alfaro, Saltamontes Melancólicos, Atticusfinch, Vuelo Fidji, Vermú, The Niftys, The Gafapasta y Tam Tam Go!, junto al DJ Javi MTM.

Hasta una hora después de la medianoche actuarán varios grupos en la explanada frente a la Puerta de Hierros, empezando por una banda especialmente formada para este evento, ‘Abril del 66’, compuesta por Juan Rosa (Los Trasgos), Agustín (Los Nijar), Josele (Los Chicos), Nacho Valero (Dúo Ignacio y Ángel Luis), Pepe ‘El Fenómeno’ (Los Dandis), Jesús Popeye (Distorsión) y Paco Madera (Madera).

También actuarán ‘Cobalto’, Franky Franky y el Ritmo Provisional, Fernando Alfaro (de Surfin Bichos y Chucho), Saltamontes Melancólicos, Atticusfinch, Vuelo Fidji, Vermú, The Niftys, The Gafapasta y Tam Tam Go!, con el mítico DJ Javi MTM pinchando durante todo el evento.

El festival de música continuará el sábado, día 28, entre las 18:00 y las 22:00 horas, con el folklore y las tradiciones de Albacete como protagonistas y con nueve grupos que traerán lo mejor de la música y las danzas tradicionales. El domingo día 29, también a partir de las 18:00 horas y hasta las 22:00 horas, habrá actuaciones de varias bandas que acompañarán a la Banda Sinfónica Municipal.