Woman's Week: el evento en Ciudad Real que quiere dar impulso a las mujeres emprendedoras

Ciudad Real ha inaugurado este miércoles la primera edición del foro 'Woman's Week' para "dar impulso" a las mujeres emprendedoras. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, La Fundación Woman's Week, Impefe y La Red Business Market, tiene como objetivo trabajar la construcción de la Igualdad donde se comparten experiencias profesionales.

Al evento han asistido la concejal de Igualdad, Ana Belén Chacón; la presidenta de la fundación 'Woman's Week', Carmen García; la presidenta de honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas Profesionales y Empresarias, Pilar Gómez Acebo; el presidente del Impefe y concejal de Desarrollo Económico, Pedro Maroto; y la alcaldesa, Pilar Zamora, quien ha dicho que con esta jornada "van a volver a pelear para que la mujer sea más visible que nunca".

Durante la mañana, diferentes ponentes del mundo empresarial han protagonizado y compartido sus experiencias emprendedoras en diferentes ponencias sobre retos para el liderazgo femenino en la empresa, la cuarta revolución industrial, las claves del liderazgo femenino en España e Iberoamérica y la comunicación para construir espacios de igualdad.

Tal y como ha señalado Maroto, con estas jornadas "se sigue implementando la función de la mujer en el mercado laboral, que es la misma que la del hombre" por lo que "hay que seguir para alcanzar la meta".

Por su parte, García ha dicho estar encantada de inaugurar este foro porque "hay que dar un impulso desde todos los ámbitos a las mujeres emprendedoras y líderes que quieran desarrollar su negocio y su sueño".

Seguidamente, Acebo ha respaldado las palabras de la presidenta de la fundación y ha dicho que "hay que recuperar terreno que ya se ha conseguido así como apoyar todo el emprendimiento" añadiendo que "la igualdad viene de la diferencia y el problema es que normalmente no se trabaja ese valor añadido, único y exclusivo".

Plan de negocio emocional

"Vamos a aportar un poco de plan de negocio emocional y un mapa de éxitos para que las mujeres salgan adelante y cuenten con un respaldo para consolidar sus negocios", ha manifestado.

Finalmente, la alcaldesa ha reconocido que este foro "le hace feliz" y ha recordado que el Ayuntamiento de Ciudad Real trabaja la igualdad de forma transversal "porque no hay ningún área que no lleve a gala esa lucha por la igualdad" y que "la mujer no llega a los puestos de responsabilidad sin tener que luchar mucho".

También ha dicho que "es importante que las mujeres y las niñas tengan referentes" y ha mencionado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra en Ciudad Real con el objetivo de que las niñas puedan visitar la Universidad y "ver a mujeres de carne y hueso trabajando".

"El mundo empresarial es difícil, la pandemia nos ha hecho mucho daño a las mujeres también en esa incorporación y en seguir trabajando. Si alguna vez hay una crisis, las mujeres la sufrimos más, por lo tanto ver experiencias y los caminos que se han seguido nos hace tener una hoja de ruta a las mujeres que seguimos luchando por la igualdad", ha concluido.