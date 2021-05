Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible: “No es razonable que mientras que nos sentamos a negociar haya amenazas de huelga en GEACAM"

Los trabajadores interinos de GEACAM llevan desde el pasado lunes, 3 de mayo, con una serie de concentraciones en las provincias de la región como protesta por la falta de estabilidad en el empleo que apoyan el resto de compañeros de la Empresa Pública de Gestión del Medio Ambiente de la región.

Piden un empleo estable, que se ocupen el 100% de las plazas tras dos años sin tasa de reposición y que no se repita la merma en los días de extinción de incendios que ha provocado que las contrataciones hayan pasado de 122 días a tan solo 100 en un año y que podrían verse reducidas todavía más en la campaña de 2021, según denuncian.

Hoy han estado en Cuenca convocados por UGT y CCOO y este último sindicato cree que "la huelga es inevitable".

"No me parece razonable, y lo dice alguien que cree en la negociación sindical, que mientras que nos sentamos en una mesa a negociar haya amenazas de huelga", ha dicho hoy el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, desde Guadalajara para mostrar su “respeto absoluto” a los trabajadores. "Esto no lo está haciendo además el conjunto de trabajadores y trabajadoras", decía, en alusión a las concentraciones de toda la semana en varias provincias. "Pido que nos ciñamos a la mesa de negociación".

A Escudero le "llama la atención que haya quien utilice a esta empresa para otro tipo de intereses", sin citar ninguno. "Les pido que se sumen a las negociaciones que hemos iniciado hace apenas dos semanas para el nuevo convenio colectivo. Tienen cabida todas las propuestas. Estoy convencido de que con la disposición de todas las partes, vamos a alcanzar el acuerdo que permita renovar el convenio".

"Este ha sido el Gobierno que ha rescatado a GEACAM y que va a dar continuidad a la empresa"

Ha añadido que "compartimos los deseos de la viabilidad de la empresa. Quiero manifestar el enorme esfuerzo para rescatar la empresa que quiso extinguir el PP y lo saben sus trabajadores", decía.

Además, señalaba, "creo honestamente en el esfuerzo titánico que se hizo en la pasada legislatura y lo estamos haciendo también en esta para que GEACAM sea una empresa viable. Hemos sacado a esta empresa de causa de disolución e insisto en que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree en GEACAM. Lo demostramos también el pasado año".

En este punto se refería a la encomienda de trabajos relacionados con la COVID-19 ayudando a los ayuntamientos o con motivo de la borrasca Filomena".

Ha recordado que el pasado año se invirtieron cerca de 90 millones de euros "para mantener a GEACAM a través de prevención y extinción de incendios. Este año lo vamos a superar".

"Este ha sido el Gobierno que ha rescatado a GEACAM y que va a dar continuidad a la empresa", zanjaba, por lo que ha reclamado "tranquilidad" a los trabajadores.