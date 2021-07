"El expolio continúa": aprobado el trasvase Tajo-Segura del mes de julio

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un nuevo trasvase, el correspondiente al mes de julio y de 38 hm3, el máximo permitido cuando el nivel de embalsado en la cabecera se encuentra en nivel 2. La decisión la ha hecho pública la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que ha pedido un "trasvase cero" en agosto y en septiembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de compensar los "cerca de 200 hm3 del Tajo almacenados en el Segura en contra de lo que indica la ley".

Ya se prepara el trasvase de julio: "Se ha dilapidado la herencia de Filomena", lamentan en la cabecera del Tajo

Recuerdan estos municipios que el próximo mes de agosto la decisión será ya del Ministerio al encontrarse los embalses de cabecera en nivel 3. "La disposición adicional quinta de la Ley de Montes de 2015 indica que los volúmenes almacenados "deben estar preferentemente en los embalses de cabecera -Entrepeñas y Buendía- para favorecer el desarrollo de los municipios ribereños".

De momento, tras aprobarse el trasvase, afean la decisión del Gobierno: "Como era de esperar, el expolio continúa. Con las nuevas reglas pendientes de su aprobación definitiva, el nivel 2 en el que se encontraban los embalses a 1 de julio, garantizaba un trasvase de 38 hm3 hacia el Segura. Claro que la ley también garantiza que el agua debe almacenarse preferentemente en los embalses de Entrepeñas y Buendía y no es así. A 1 de julio, la cuenca del Segura guarda 223 hm3 del sistema trasvase, de los cuales 160 hm3 son puros del Tajo; a día de hoy, alrededor de 190 hm3".

Mientras, añaden, los embalses de la cabecera "sufren" al 27% de su capacidad, con 734 hm3, de los cuales 29 hm3 quedan pendientes de trasvasar y a los que han de sumarse estos nuevos 38 hm3. "Una sangría que no tiene fin para unos embalses que fueron concebidos para una gestión plurianual, capaz de aguantar periodos de sequía de hasta cinco años".

“Volvemos a una situación de excepcionalidad hidrológica"

“No por esperada deja de ser una mala noticia”, lamenta la presidenta de la Asociación, María de los Ángeles Sierra. “Volvemos a una situación de excepcionalidad hidrológica, tras un año excepcional de nieves que hubiera servido para recuperarnos, pero la bota sigue sobre nuestra cabeza y quienes hacen negocio con el agua del Tajo no piensan aflojar”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación, Borja Castro, anuncia que los Ribereños solicitarán sendos Trasvases Cero para tratar de compensar el expolio, agravado por la lentitud con la que se están modificando las reglas de explotación. “Tienen agua del Tajo de sobra como para no trasvasar en un año, pero se aprovechan del Memorándum para seguir engordando sus reservas, mientras asfixian a nuestros vecinos; la ley marca que esa agua debe esperar embalsada en nuestra comarca, para favorecer nuestro desarrollo y por ello exigiremos a la ministra que no se trasvase una gota mientras tengan agua y no alcancemos de nuevo el Nivel 2 que nos obligue”.