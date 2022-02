FEM.22 y Festival IgualaTeatro: Toledo y Guadalajara se vuelcan con el 8M

“La igualdad afecta a todos, hombres, mujeres, de todas las edades, y por eso las iniciativas de este FEM.22 involucran a toda la sociedad toledana”. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha definido así la programación del Festival FEM.22, una cita con la que el Ayuntamiento reivindica la igualdad de género en todos los ámbitos.

Enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, FEM.22 tendrá lugar entre el 1 y el 13 de marzo con actividades para todos los públicos y gustos. Desde conciertos y obras de teatro, pasando por competiciones deportivas, conferencias, exposiciones, cine, rutas, programas de radio o presentaciones de libros.

“FEM.22 llega a su sexta edición y sigue creciendo en actividades y entidades colaboradoras”, subrayaba la alcaldesa quien ha concretado que serán más de 40 los eventos organizados “por toda la ciudad”.

El Festival, que se celebra de forma ininterrumpida desde 2017, pretende “visibilizar el talento femenino, pero además, promover los valores de igualdad en todos los niveles, reivindicar el papel de la mujer en la Historia y en la sociedad actual, visibilizar referentes femeninos en todos los ámbitos y ofrecer una propuesta educativa y de ocio a los toledanos y toledanas”.

La programación comenzará con la charla 'La discriminación en el deporte' el 1 de marzo y finalizará el domingo, 13 de marzo, con la obra de teatro infantil 'Diferentes no desiguales'.

“El Festival FEM convierte a Toledo en un referente de feminismo y de la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres que, en el siglo XXI, lamentablemente tenemos que seguir”, ha afirmado Tolón quien ha recordado que la pandemia de la COVID-19 ha perjudicado gravemente la igualdad de género conseguida. “En momentos difíciles, de pandemia, de crisis o guerras, es cuando se vulneran más los derechos que tenemos las mujeres”.

“Hemos triplicado las actividades”

Tal y como ha detallado la alcaldesa, el Festival FEM.22 incorpora novedades respecto a anteriores ediciones. Además de recuperar la carrera ‘Mujeres y hombres por la Igualdad’, por primera vez la programación incluirá actividades en los centros educativos, institutos y Universidad Laboral de Toledo.

Además, el Teatro de Rojas se incorpora al Festival con dos obras de teatro y un concierto con perspectiva de género. Se trata de 'El grito', dirigida por Adriana Roffi, 'Alimañas (Brillantes)' de Pilar Massa y del concierto 'Mujeres de carne y hueso' de Juan Valderrama.

Ambas actividades contarán con lo que Tolón ha denominado como “punto de conciliación”, un espacio para el cuidado de niños y niñas de 3 a 12 años. “Es un servicio que estamos incorporando poco a poco en todas las actividades y del que se beneficiarán las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”.

Con esta especie de guarderías, las mujeres con menores a su cargo podrán disfrutar de la oferta cultural del Festival FEM.22 en el Rojas, aunque la edil espera poder organizarlos también en otras actividades. “Vamos despacio pero vamos para que la cultura pueda ser disfrutada por las madres”, quienes son las que continúan asumiendo de manera generalizada las tareas de cuidados.

“Hemos triplicado las actividades”, ha asegurado Tolón quien ha recordado que la programación cuenta con un presupuesto de 48 mil euros.

Además, la alcaldesa ha confirmado la participación del consistorio en la manifestación convocada el mismo martes 8 de marzo a las 19 horas.

La violencia de género en Toledo

"Gracias al Centro de la Mujer y la Casa de Acogida, dos herramientas muy potentes con las que cuenta la ciudad de Toledo", añadía su alcaldesa quien ha puesto cifras a la ayuda que ofrecen estos dos recursos públicos, gratuitos y a los que cualquier mujer puede acceder. "En 2021 han pasado, de forma individual, 621 mujeres por el Centro de la Mujer y por la Casa de Acogida 21 familias".

Además, la edil ha recordado que las entidades que conforman el Consejo Local de la Mujer trabajan "365 días del año por la igualdad de derechos de hombres y mujeres".

Milagros Tolón considera que hay que acostumbrarse a los ataques de la extrema derecha de Vox a la igualdad de género. "A esto nos vamos a acostumbrar, llegaba el 8 de marzo y siempre había una declaración institucional en defensa de los derechos de la mujer y cuando ha entrado Vox se ha roto ese consenso... nosotros vamos a seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir... Lo que me da pena es que siendo la portavoz una mujer no defienda los derechos de las mujeres".

Según la alcaldesa de Toledo, su equipo seguirá abogando por la lucha por la igualdad de manera transversal ya que el machismo "afecta a todos los ámbitos de la vida" por lo que la perspectiva de género seguirá incorporándose en todas las áreas de Gobierno, desde educación y festejos a cultura o deporte, entre otras.

En este sentido, Tolón ha avanzado que, en el marco del Plan Corresponsables, el Ayuntamiento organizará un campamento urbano durante la Semana Blanca en dos zonas de la ciudad, el barrio del Polígono y el Pabellón Javier Lozano, para ofrecer "más posibilidades de atender el trabajo y la familia".

Cultura, teatro y música por el 8M en Guadalajara

Cultura, teatro y música como máxima expresión para poner voz y alma a situaciones como la violencia machista en la pareja y reflexionar sobre la igualdad conformarán parte de los actos contemplados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara con motivo del Día de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo.

Para esta jornada se han programado actos en el Tyce, el Buero Vallejo y también en el teatro Moderno. El sábado, 5 de marzo, a las 21.30 horas, en el Espacio Tyce y con entrada gratuita, se prevé un ciclo con diferentes actuaciones artísticas con la presencia de varias mujeres jóvenes creadoras de Guadalajara, ha señalado la concejala de Igualdad y Juventud, Sara Simón, en rueda de prensa.

Bajo la denominación 'En femenino', este ciclo será conducido por Mamen Rodrigo, que no solo dará paso a los diferentes grupos sino que formará parte de un espectáculo integrado, donde el público jugará también un papel destacado.

"Veremos expresarse de distintas maneras a un grupo de mujeres artistas jóvenes que nos van a hacer reflexionar, nos van a emocionar y, sobre todo, nos van a recordar que todas nosotras tenemos que seguir luchando en una realidad que nos discrimina", ha señalado Simón.

Para la edil, se trata de una propuesta que "cumple con un objetivo muy importante" que se marcaron al inicio de la legislatura como es el de "construir una sociedad igualitaria apelando a los más jóvenes".

"También supone dar escenario municipal a artistas de la ciudad a quienes queremos apoyar y reconocer, por todo lo que aportan a la sociedad a través de sus expresiones", ha añadido.

Junto a Mamen Rodrigo, el TYCE se llenará de música y de rap con Lujanjara (formado por Sara de la Fuente Luján y Clara Fernández González), el hip hop combativo de La Santa Mari, el recorrido del garage al punk de The Veroñas, el sonido dj de Harriet Callahan y el arte plástico de Anabel Meraki, que creará un lienzo en directo mientras se suceden las actuaciones.

Son actividades pensadas e ideadas por mujeres, en las que se visibilizará con la presencia de numerosas artistas de la ciudad.

Festival 'IgualaTeatro'

Por otra parte, Sara Simón ha presentado también este jueves el Festival 'IgualaTeatro', una de las actividades enmarcadas en la celebración del Día Internacional de la Mujer, organizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Igualdad.

Se trata de tres obras de teatro, hechas, dirigidas e interpretadas por mujeres, cuyo objetivo es "concienciar, removernos y hacernos actuar en la lucha por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres", ha puesto en valor Sara Simón durante su presentación, acompañada de Pilar V. Foronda, como coordinadora, y de Inma Haro, protagonista de una de las obras.

Integran este festival 'No sólo duelen los golpes', de Pamela Palenciano; que tendrá lugar el 3 de marzo; 'Carlota O'Neill. Romanzas en la guerra civil', que se pondrá en escena el 17 de marzo; y 'Complex Maternity', de la compañía A3calles, con Inma Haro, y Elvira Ongil, para el 31 de marzo.

Todas ellas tendrán lugar a las 19.30 horas en el Teatro Moderno, con entrada gratuita hasta completar aforo, que pueden retirarse desde este mismo jueves en la taquilla del Teatro Auditorio Buero Vallejo.

"Música y teatro, cultura para poner voz y alma" a situaciones como la violencia machista en la pareja, la historia de la escritora Carlota O'Neill durante los años que pasó en la cárcel y que le sirvieron de inspiración para su obra 'Romanza de las reja y todo lo que rodea a la maternidad en sus múltiples vivencias y procesos: el parto, la lactancia, la culpa, el cansancio, la empatía con otras mujeres y la resistencia común forman parte de este ciclo, ha explicado Simón.

"Cultura al servicio de la igualdad, y teatro como su máxima expresión. Actividades pensadas e ideadas por mujeres artistas para que nos hagan reflexionar porque, a día de hoy, las mujeres seguimos sufriendo discriminaciones por el mero hecho de ser mujeres", ha comentado.

Por su parte, durante su intervención, Pilar V. Foronda ha agradecido al Ayuntamiento el que este ciclo pueda llevarse a cabo y ha puesto en valor que todas las obras tengan temática y sean creadas y dirigidas por mujeres.

Por su parte, Inma Haro ha explicado que 'Complex Maternity' "es un relato propio y a la vez muy universal, porque cuando dialogas con otras mujeres que son madres te das cuenta de que hay muchos relatos y vivencias comunes" y eso es lo que quería mostrar.

Todas las representaciones irán acompañadas de tres conferencias posteriores coordinadas por Pilar V. Foronda.