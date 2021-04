García-Page: "Que nadie piense que el 9 de mayo se va a acabar ni la mascarilla ni probablemente el toque de queda"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de mantener “al menos un mes más” las restricciones contra la pandemia “aunque sea doloroso”.

En su opinión “todavía hay un mes necesario para equilibrar vacunación y las medidas de protección” y ha aprovechado para pedir “prudencia” porque con el virus “como con los incendios, no están descartados nuevos brotes”.

Lo decía en Añover de Tajo (Toledo), durante una visita a las instalaciones de la empresa Haricaman para advertir que "nadie piense que el 9 de mayo se va a acabar ni la mascarilla ni probablemente el toque de queda. El cierre perimetral estamos dispuestos a plantearlo por causas sociales y humanitarias no solo económicas", decía. Es decir, no se descarta según las fuentes de la Presidencia consultadas por elDiarioclm.es, levantar el cierre perimetral aunque la decisión todavía no es firme y se tomará entre el 6 y el 8 de mayo.

Por otro lado, se mostraba optimista. “En pocas semanas, España va a pasar del estado de alarma al estado de esperanza. Va a haber mucho crecimiento”, ha asegurado, para recordar la “primera ola brutal” que sufrió Castilla-La Mancha.

“Ojalá pudiéramos tener un mes más de cierto equilibrio, pero en todo caso España necesita pasar a ganar autoestima, ilusión y confianza porque produce empleo”, insistía.

En este punto, ha asegurado que Castilla-La Mancha es la región de Europa donde menos horas se pierden por conflictos colectivos. Aquí hay muchos acuerdos”, decía para referirse a lo que ha denominado “la fórmula E” castellanomanchega: “Claridad, estabilidad, moderación y pacto: es la fórmula E que se resume en empleo”, ha dicho García-Page.

Castilla-La Mancha creará un Consejo de Captación de Inversiones

En su intervención ha aprovechado para anunciar que el Consejo de Gobierno del próximo martes aprobará la creación del Consejo Regional de Captación de Inversiones.

“Es un momento que podemos aprovechar muy bien. Hay muchas empresas que vienen por las ayudas, por el suelo, por el cariño y por las facilidades para implantarse. Están cerca de Madrid y hay buenas infraestructuras”.

También ha anunciado que el próximo 10 de mayo será recibido en audiencia por el papa Francisco.