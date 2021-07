Izquierda Unida lanza una campaña y reclama medidas contra el abandono animal

El Área de Bienestar y Protección Animal de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha lanzado una campaña contra el abandono animal bajo el título 'En Navidad un peluche, en verano un amigo abandonado' y ha reclamado al Gobierno autonómico medidas para dar una solución a esta problemática. La responsable del Área de Bienestar y Protección Animal de IU C-LM, Patricia Ballesteros, ha explicado que dentro de las campañas puntuales que realizan a lo largo del año sobre la lucha contra el abandono de los animales "ya es un clásico" que hacen desde hace tiempo.

"En verano por diferentes circunstancias hay un repunte de abandonos y, aunque parezca increíble, hay que seguir recordando que eso no está bien. Las adopciones deben ser responsables y cuando adoptas un animal como compañero de vida se debe hacer para siempre", ha destacado. A su juicio, "estas campañas son una herramienta para visibilizar un problema y para reclamar medidas para solucionarlo" y han recordado que "en Navidad se publicó una campaña contra el uso de animales como regalo navideño".

"Los seres vivos no se regalan, la familia no se regala. Muchos de los cachorros regalados en Navidad son abandonados en verano, han crecido, dan trabajo y llegan las vacaciones y los viajes, algo que mucha gente no piensa antes de regalar. Todo esto genera más trabajo para las protectoras de animales, que ya de por sí están desbordadas. Por ello hay que hacer incidencia en la educación y la empatía hacia los animales, en la esterilización para evitar camadas indeseadas que sigan engrosando el número de animales abandonados y en la adopción responsable como opción ética", ha indicado Ballesteros.

Por último, desde Izquierda Unida hacen un llamamiento en contra del abandono y señalan que "por suerte cada vez más gente adopta responsablemente y trata a sus animales debidamente, por suerte también la oferta hotelera y de ocio con nuestras mascotas ha aumentado en los últimos años y pueden acompañarnos en muchos de nuestros viajes, sin duda mejorándolos".