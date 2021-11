La Junta estudia exigir responsabilidades a PP por salirse del Pacto del Agua con su enmienda a los Presupuestos del Estado

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha abierto la puerta este jueves a exigir responsabilidades al PP por "salirse" del Pacto del Agua tras la enmienda que presentó en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre el incremento de aguas a trasvasar desde los embalses de cabecera del Tajo. Durante su intervención en el pleno de las Cortes en el que se debatían las repercusiones para la región de esta enmienda, Arroyo ha indicado que con esta iniciativa los 'populares' se han salido del Pacto del Agua. "Y a lo mejor hay que exigirles responsabilidades por salirse porque dice -el pacto- claramente que hay que defender los intereses de Castilla-La Mancha y de su gente y ustedes no lo hacen", ha señalado.

Con todo, Arroyo ha defendido que el Pacto del Agua en Castilla-La Mancha se está cumpliendo y que quien está haciendo que se cumpla es el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma. "Hay que ser valientes y sabemos que no lo son", ha dicho en referencia al PP, al que ha calificado en varias ocasiones durante su discurso como el partido "de la traición" por presentar esta enmienda.

Del mismo modo, ha cargado contra los 'populares' porque solo dicen sí a su líder independientemente de que perjudique a los ciudadanos de la región. "Esto no lo hacemos nosotros, lo ha dicho el presidente García-Page hasta el infinito y lo ha hecho. Y es un orgullo poder decirlo mientras ustedes, según Cayetana Álvarez de Toledo, lo que hacen es aplaudir en los grupos de WhatsApp".

"Yo veo timón en España y en Castilla-La Mancha y en su partido veo menos timón. García Egea, el del trasvase, no es capaz de poner orden en el partido pero aquí, en España y Castilla-La Mancha, hay un orden y ustedes lo que tienen es un gran desorden", ha argumentado.

También se ha dirigido a Ciudadanos por su discurso "propositivo" al respecto al agua y aunque ha reconocido que las cosas se pueden hacer mejor, ha visto como un logro que se haya conseguido reducir en 11 hectómetros cúbicos la cantidad trasvasable de agua. Así, según los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), Arroyo ha señalado que este "pequeño cambio" ha hecho que Entrepeñas y Buendía pasen de un promedio de existencias de 675 a 883 hectómetros cúbicos.

Cs lamenta su uso como "arma política"

La diputada de Cs Elena Jaime ha reprochado tanto al PP como al PSOE que lleven 40 años usando el agua como "arma política", lo que ha considerado "una vergüenza" porque el agua "es un tema muy serio" para la región porque hay "muy poca" y hay confederaciones "amenazando gravemente" la agricultura regional.

Frente a ello, ha indicado que Cs seguirá trabajando para que el agua deje de ser un problema en la Comunidad Autónoma y se convierta en una oportunidad. "Creemos que es posible y que hay una salida a todo esto y un pacto nacional es la solución pero es un tema que ninguno de los dos partidos -PSOE y PP- han querido solucionar y así se pueden tirar siglos hablado del trasvase y haciendo propaganda", ha lamentado.

En concreto, ha dicho al PP que debería decirle a su presidente nacional, Pablo Casado, que cuando hable de trasvase se acuerde de que nace en Castilla-La Mancha; y ha criticado al PSOE y al Gobierno regional por hacer "propaganda" porque aunque la bajada en el agua trasvasada es buena, ha dicho que "podía haber sido mejor".

La resolución de Cs, que ha sido aprobada, pasa por el hecho de que las Cortes pidan impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca, que reivindiquen considerar el Tajo como patrimonio natural, cultural y paisajístico de España y Portugal, y que insten al Gobierno de España a dar cumplimiento de las Sentencias 309/2019 de 11 de marzo y 444/2019 de 2 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

PP: “Se acabó el debate”

De su lado, la portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, ha asegurado que la enmienda presentada por el PP sobre el trasvase a los PGE fue ya rechazada, por lo que ha afirmado que no tienen "ninguna" repercusión en la Comunidad Autónoma. "Se acabó el debate", ha espetado. Así, ha lamentado que los socialistas traigan este debate sobre agua como de "vital importancia" para la región como "un comodín" cuando "pinta en bastos" con el fin de "tapar las vergüenzas" del presidente regional, Emiliano García-Page, al que --ha dicho-- le va mal en las encuestas.

Tras lamentar que Page quiera acabar con el trasvase y pida uno nuevo de Entrepeñas y Buendía a la comarca del Alto Guadiana, la diputada del PP ha vuelto a señalar que los gobierno del PSOE son los más trasvasistas de la historia de la Comunidad Autónoma. "¿A quién pretenden engañar?", se ha preguntado.

Con todo, el PP pide en su resolución, que ha sido rechazada, que las Cortes encuentren "totalmente inútil" el debate sobre una enmienda que ha sido votada en contra y no tendrá "valor vinculante alguno", y que insten al Gobierno regional a cumplir de modo urgente los acuerdos recogidos en documento de posición común en materia de agua de Castilla-La Mancha, Pacto Regional por el Agua.

El PSOE y el Club de la Comedia

El diputado socialista Fernando Mora ha lamentado la "demagogia y el teatro premeditado" del PP, al que ha afeado que parezca que está en el club de la comedia, y ha preguntado para qué presentaron una enmienda si sabían que se iba a rechazar a pesar de los votos a favor de Cs. "No quieren debatir de algo que les incomoda y les molesta", ha señalado Mora, para agregar "es una vergüenza" pedir que en los PGE que se quiera volver al régimen de explotación anterior y ha reprochado al PP que lance "mentiras y bulos" afirmando que son los gobiernos del PP, y en concreto los de José María Aznar, lo que han trasvasado más agua.

Ha dicho que a quien le va mal es al PP porque Casado no les apoya y viene a Castilla-La Mancha a hablar del agua de Murcia. "Al señor Casado a ustedes no les interesa, le interesan los votos de Murcia y del levante porque sabe que ustedes no vana ganar aquí nunca por mucho que se empeñen".

En su resolución, que ha sido aprobada, los socialistas desaprueban la actitud "inconcebible" del PP regional por esta enmienda, les piden que su dirección nacional reconvenga su actitud contraria a los intereses de los castellano-manchegos, le solicitan que sea firme en el cumplimiento del Pacto del Agua, instan al Gobierno regional que traslade al de España a que siga adoptando medidas que reduzcan los caudales a trasvasar y alientan a la Junta para que siga trabajando en el Documento de Posición Común en materia de Agua de Castilla-La Mancha.

Más sobre agua en el pleno

El pleno también incluía en el orden del día un debate general relativo al cumplimiento del Pacto del Agua en Castilla-La Mancha presentado por el PP. En este punto, Martínez Arroyo ha pedido al PP que no mientan más porque no es verdad que Núñez propusiese el pacto del agua ya que en esta misma tribuna --ha afirmado Martínez Arroyo, planteó ese pacto la entonces consejera de Fomento, Elena de la Cruz. "No mientan más".

Cs, por boca de su diputado Javier Sevilla y en su resolución, que ha sido aprobada con los votos del PSOE, ha instado al Gobierno central a impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional. La diputada del PP Ana Guarinos ha exigido a Page y al PSOE que se pongan a trabajar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Pacto del Agua. Después de un año, "no han sido capaces de cumplir ni uno solo de los acuerdos y compromisos asumidos y firmados".

El diputado del PSOE Francisco Pérez Torrecilla cree que el PP ha presentado este debate para intentar "limpiar" la imagen de Núñez después de "traicionar" a esta región en materia de agua y ser "incapaz" de decir "no" al trasvase.