La Junta permite que todos los centros de la ciudad de Toledo mantengan las actividades lectivas de forma no presencial

La Junta de Comunidades ha autorizado a que se mantenga la actividad lectiva de forma no presencial en los centros de Toledo, según la solicitud del Ayuntamiento y de distintos centros educativos, que pidieron que no se abriesen los centros y se permitiese seguir con las actividades a distancia. Este pasado 15 de enero, la consejería de Educación, Cultura y Deportes señalaba en una instrucción que se establecía la reanudación de las clases a partir de este lunes 18 de enero.

Sin embargo, en dichas instrucciones se indica también que "si a pesar del esfuerzo realizado por equipos directivos, personal de los centros educativos, Ayuntamientos y el personal de la Administración educativa, las condiciones no hacen posible la apertura de los centros y el inicio de la actividad de forma presencial, se podrá comunicar esta circunstancia a la Delegación provincial solicitando la no apertura de los centros y la continuidad de la actividad lectiva de forma no presencial".

Así lo hicieron tanto el Consistorio presidido por Milagros Tolón, como distintos centros educativos de la ciudad. "En cuanto las condiciones lo permitan, los centros educativos comunicarán por la vía más ágil posible a esta Delegación su apertura y el inicio de la actividad lectiva presencial", explica el documento de la Consejería. Además, se señala que "mientras no se restaure el servicio educativo en los centros afectados se procurará la atención educativa del alumnado en modalidad no presencial".

Árboles caídos, patios sepultados o tuberías rotas, entre las incidencias registradas en colegios toledanos

Carámbanos en peligro de caer, árboles caídos, zonas impracticables, tuberías rotas y acumulación de nieve y hielo en distintas zonas son algunas de las incidencias detectadas en un informe remitido al Ayuntamiento por la Delegación Provincial de Educación sobre la situación de los colegios de la ciudad de Toledo a consecuencia el temporal de nieve y hielo, documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Aunque en la mayoría de los casos los accesos exteriores e interiores están en buen estado --según apuntan los técnicos--, algunos centros mantienen problemas en alguna de sus entradas y sobre todo en los aparcamientos.

En el caso del CEIP Alfonso VI, existen carámbanos de gran dimensión en el edificio de Infantil, el acceso al pabellón está impracticable desde el interior y no hay agua en edificio de Infantil ni en el pabellón. También presenta carámbanos en la cubierta de la zona de acceso, así como árboles caídos en el patio infantil el CEIP Ángel del Alcázar.

Patios llenos de nieve y riesgo de ramas de árboles se dan en el CEIP Ciudad de Aquisgrán, al igual que en el CEIP Ciudad de Nara, donde a las ramas y los patios intransitables se une que la cubierta el edificio infantil tiene nieve acumulada de entre 15 y 20 centímetros y no funciona la calefacción.

En el CEIP Europa, el aparcamiento está impracticable, hay riesgo de desprendimiento de carámbanos y árboles por nieve; en el CEIP Fábrica de Armas hay placas de hielo en la calle, nieve acumulada en cubierta y el pabellón polideportivo no tiene agua, mientras que en el CEIP Garcilaso de la Vega el acceso al edificio infantil genera riesgo, los patios tienen nieve y ramas y en el edificio infantil no hay agua.

Dificultad para aparcar y acumulación de nieve en el porche infantil son los problemas que presenta el CEIP Gómez Manrique, mientras que el CEIP Gregorio Marañón suma a la dificultad para aparcar en los accesos exteriores, problemas de acceso al edificio de Infantil por acumulación de nieve en cubierta. Además tiene la pista cubierta derrumbada, problemas de calefacción y fallo en los aires acondicionados del comedor.

El CEIP Jaime de Foxá tiene el aparcamiento cubierto de nieve, el acceso a infantil en mal estado y la circulación interior del centro está difícil debido a la acumulación de nieve. Los acceso exteriores y el aparcamiento del CEIP Juan de Padilla presenta mal estado por acumulación de hielo y nieve, al igual que los patios y zonas interiores, la cubierta, los lucernarios y los canalones.

El aparcamiento está impracticable también el del CEIP La Candelaria, donde además hay riesgo de desprendimiento de carámbanos de grandes dimensiones. En el CEIP San Lucas y María solo se puede utilizar un acceso, no hay posibilidad de usar el patio del recreo, hay acumulación de nieve en la cubierta, así como riesgo de caída de nieve y carámbanos en el patio y la vía pública.

Nieve en los patios y el acceso al comedor impracticable, además del porche de este último con mucha nieve acumulada, son los problemas que presenta el CEIP Santa Teresa, donde además hay una tubería reventada y no tienen agua en el comedor.

Finalmente, el CEIP Valparaíso presenta varios accesos inhabilitados, nieve acumulada en la cubierta, riesgo de caída de marquesinas de vidrio en las aulas de infantil y el patio infantil sin poderse utilizar; mientras que el CEIP Alberto Sánchez tiene el aparcamiento intransitable, ramas de árboles caídas y la calefacción no funciona en una de las dos zonas.