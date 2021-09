Page defiende a Marlaska frente a Ayuso: "Si felicitamos a la Policía Nacional por su trabajo, yo también lo hago con su jefe, que es el ministro"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha salido en defensa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasla, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido su dimisión en una comparecencia conjunta con el presidente castellanomanchego. Ayuso había pedido su dimisión tras conocerse que la denuncia de un joven por agresión homófoba en el barrio madrileño de Mañasala resultó ser falsa y pidió no utilizar estos casos contra la "imagen" de Madrid. Pero acto seguido, García-Page tomó la palabra para defender al ministro.

"Te hago un comentario personal, al margen de que haya denuncias falsas o no, que son siempre perseguibles, las administraciones estamos en la obligación de pelear contra todo tipo de violencia termine en muerte o no", le ha dicho García-Page a Díaz Ayuso en la intervención ante los medios de comunicación. "Todos nos hemos unido para combatir la COVID y deseo que haya también consenso para denunciar todo tipo de violencia", ha añadido, recordando que esta semana también ha habido una agresión homófoba en el municipio toledano de Velada.

Después de que la presidenta madrileña arremetiera contra el ministro por "utilizar" la falsa agresión para "ensuciar" la imagen de la capital de España, García-Page ha dicho conincidir que tanto la ciudad como la Comunidad de Madrid son un "intercambiador ideológico y muy incluyentes". Pero ha dicho no coincidir con ella en sus críticas al ministro.

"No se puede frivolar con ellas (las agresiones). No digo que lo haga la Comunidad de Madrid. Yo tengo una hija y un hijo, y no estaría dispuesto a frivolizar con el hecho de que alguien les reproche o les diga lo que tienen que hacer sexualmente. Sobre el ministro, tampoco opino lo mismo que has dicho". Ha subrayado que con Castilla-La Mancha, Grande-Marlaska siempre ha tenido un "comportamiento riguroso", y le ha dicho a Ayuso que si se felicita a la Policía Nacional, como ella ha hecho, por su trabajo en la investigación de la denuncia de Malasaña, "yo también lo hago con su jefe, que es el ministro".