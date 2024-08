Castilla-La Mancha prevé recaudar 15 millones de euros con el nuevo impuesto al agua que llegará en 2025

El polémico nuevo canon del agua en Castilla-La Mancha no entrará en vigor hasta mediados del año 2025. Todavía debe desarrollarse el reglamento para su aplicación, lo que no se realizará hasta la aprobación de los Presupuestos autonómicos del año que viene. No obstante, el Gobierno regional ha hecho una primera estimación a la baja, que supone el ingreso de 15 millones de euros durante el tiempo que esté en vigor. Ese dinero debe ir destinado a políticas relacionadas con el medio ambiente.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado esta cifra con motivo de la remisión a las Cortes regionales del techo de gasto para los Presupuestos autonómicos del año que viene.

Precisamente, se encuentra en consulta pública previa el borrador de Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de ese impuesto, que se aprobó con la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha y que según detalló el Ejecutivo, supondrá “un euro y poco” en el recibo.

Se trata del denominado “canon medioambiental” que el Gobierno regional aplica en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El pleno de las Cortes regionales aprobó definitivamente su puesta en marcha a principios de año tras un complejo y polémico trámite administrativo: el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya aprobó este canon hace dos años, después lo derogó debido a la crisis derivada de la inflación por la guerra de Ucrania, y después lo vió a recuperar incluyéndolo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales de 2024.