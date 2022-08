Entre todos la mataron y ella sola se murió

El extenso refranero español cubre todas las facetas de la vida y de la muerte. El título de esta tribuna se trae a colación en aquellas ocasiones en las que “se achaca a una sola persona el daño producido por muchas, un daño que ya no se puede remediar y se emplea cuando nadie desea asumir la parte que le corresponde de responsabilidad de algún suceso infausto en cuyo resultado han contribuido varios factores”.

Futura supuesta crisis del sector inmobiliario

Me gustaría relacionar esta idea con la supuesta futura crisis del sector inmobiliario; desde mi punto de vista, una suposición lejos de la realidad pues estamos ante una situación de bonanza del sector inmobiliario e incluso creo que, unido al turismo y a las grandes aportaciones de fondos europeos, servirá de motor de recuperación de la economía española.

Recientemente, el director general de Vivienda del MITMA Francisco Javier Martín en una ponencia sobre la futura Ley de Vivienda impartida por ESADE dice de una forma muy acertada que “la ley de vivienda está condenada a fracasar ante las expectativas de casi todos”. El propio director puntualiza sus palabras y ha explicado que dicha norma no contentará a toda la gente que espere que solucione todos los problemas, y continúa el director con una argumentación absolutamente lógica racional y moderna: “la Ley de vivienda no solo no solucionará todos los problemas porque eso se hace a través de la gestión y no de una ley, sino que tampoco dejará satisfechos a todos aquellos que esperan que la normativa no haga ni siquiera referencia a los parques públicos o al alquiler [...] los problemas en muchas ocasiones se resuelven con gestión y a veces con financiación, pero con regulación poco”.

Todas estas consideraciones son, en mi opinión muy acertadas, pero, en cualquier caso, no podemos obviar la necesidad de aprobar una Ley por el derecho a la vivienda, a ser posible con el mayor consenso del arco parlamentario.

Uno de los temas más debatidos en el momento actual es la famosa cesión por parte de los grandes fondos de 30.000 viviendas a través de una colaboración público-privada. En este aspecto es contundente el director general al manifestar que los últimos 7 millones de viviendas protegidas construidas en España en los últimos 50 años han sido levantadas por parte del sector privado, e igualmente nos da la cifra del parque público de viviendas en la actualidad que estaría solo en 190.000.

En este sentido, actualmente existen dos modelos estrella de este sistema de colaboración público-privada: el plan Vive de la Comunidad de Madrid y el plan Metrópolis del Ayuntamiento de Barcelona, que evidentemente se encuentran con dificultades al no estar todavía suficientemente engrasados.

El reto: olvidarnos de la crisis de 2008

Creo que uno de los grandes retos para poder avanzar en el modelo de vivienda que queremos para este país sería superar y olvidarnos de la crisis del 2008 y entender que se está trabajando en un crecimiento sostenido en materia de vivienda en todo el territorio nacional.

El papel de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana en el objetivo 2030

No deja de sorprenderme la última parte de la intervención del director general cuando dijo que “el Ministerio al que todos miráis no es competente en materia de vivienda”. De nuevo encuentro acertadas sus declaraciones, ya defendí en alguna tribuna anterior que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y que el Ministerio únicamente pondrá instrumentos de financiación para que las comunidades autónomas hagan lo que es su competencia.

Recientemente se ha publicado un documento del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el que, a través de siete ejes (comunicación y concienciación de la rehabilitación de viviendas, coordinación y agilidad de la administración pública, mano de obra, materiales de construcción, cultura de sostenibilidad, datos y unificación del sector privado) se intenta fomentar la rehabilitación de viviendas en nuestro país adaptándonos al calendario de la agenda 2030... ¡Cuán largo me lo fiais!

Creo que al margen del documento publicado por el Ministerio se deberían implementar medidas complementarias para que la rehabilitación, regeneración y renovación urbana no sean una rémora para el crecimiento económico del país y podamos invertir y justificar ante Europa a dónde han ido los fondos que se nos han asignado.

“Entre todos la mataron”, pero ¿quiénes somos “todos” en este contexto? No cabe duda de que la opinión pública y los foros de debate deberían ver con mayor optimismo una posible recuperación económica del país a través del sector inmobiliario, la construcción de viviendas, infraestructuras y obra pública.

“Y ella sola se murió”... Estoy convencido de que no se va a producir una crisis en el sector inmobiliario, con lo cual, si cuidamos la primera parte del refrán no sucederá lo que dice la segunda parte del mismo. Hay que ser optimistas y pensar que uno de los motores de la recuperación económica del país volverá a ser el sector inmobiliario.