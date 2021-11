La revuelta de la 'España Vaciada' y el efecto Mateo

En los debates sobre la España Vaciada, se recurre al efecto Mateo para explicar que las comunidades con recursos y poder, se beneficien más, que aquellas en posición de desventaja. La proposición del Evangelio de San Mateo afirma lo siguiente: "al que tiene se le dará y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado".

El llamado efecto Mateo permite entender, que los poderes públicos inviertan miles de millones en ampliación de aeropuertos de las zonas más desarrolladas; y, sin embargo, esos mismos poderes descartan invertir doscientos millones de euros en la reparación y modernización de una línea de ferrocarril, que atraviesa pueblos de la España vaciada.

Las actuaciones de los poderes públicos inspiradas en el efecto Mateo producen diversas consecuencias. En primer lugar, proporcionan a las zonas más desarrolladas, beneficios materiales (servicios públicos y desarrollo) y no materiales (más dignidad y un futuro con oportunidades vitales). Por el contrario, los pueblos de las comunidades marginadas, que sufren unas políticas descuidadas, van perdiendo dignidad, derechos, se vacían y desaparecen.

Otra consecuencia del llamado efecto Mateo, es que va degradando la importancia de las zonas que están siendo políticamente marginadas. En virtud de lo cual, a la larga se las va dejando muy por debajo de los recursos y capacidades que tenían, porque se las quita lo que poseen.

Aunque algunos gobiernos se hayan apuntado a la moda de la España Vaciada, no hay que llamarse a engaño. Se trata de una moda que, al menos de momento, no tiene mucha transcendencia. En la práctica, hay decisiones fundamentales, adoptadas por los poderes públicos, que por inercia se siguen moviendo dentro de la lógica perversa del efecto Mateo.

Una prueba de que en temas claves no hay cambio, son las políticas que, en contra de la opinión de los pueblos, está llevando a cabo el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. Al mismo tiempo que aprueba leyes contra la despoblación, autoriza que las empresas sigan con la instalación de plantas de ganadería intensiva que contaminan el aire, el agua, la tierra, no crean empleo, propician la despoblación y además apestan. De otra parte, el gobierno de Castilla-La Manca respalda la política estatal, para que no se invierta en la modernización de la línea de ferrocarril Madrid Cuenca Valencia, en contra del movimiento ciudadano.

Es en este contexto en el que hay que situar las insólitas declaraciones, que el representante por Cuenca en el Congreso de los diputados, realizó sobre la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. El diputado, Luis Carlos Sahuquillo, declaró a la cadena Ser, que "la línea del tren convencional no da respuesta a las necesidades de la provincia". Dicho lo cual, añadió lo mucho que costaría arreglarla, rematando su intervención con el siguiente comentario: "una inversión desmesurada para el servicio que presta".

Estas declaraciones, realizadas por la persona a la que la ciudadanía eligió, para la defensa de sus intereses, son un ejemplo fiel de cómo las políticas que se han ido adoptando, inspiradas en el llamado efecto Mateo, contribuyen a que se acabe asumiendo como normal la marginación y cualquier inversión se percibe como excesiva (desmesurada). Hasta el punto de que un representante que guarda silencio sobre la contaminación de la ganadería intensiva, justifica que se prive a la provincia del ferrocarril. Sin duda, lo más desconcertante es que sea un diputado por Cuenca, quien se declara partidario de que no se invierta en el tren regional, defienda la supresión de la línea y proponga políticas inspiradas en el principio de que "a quien no tiene, lo que tiene, se le quite".