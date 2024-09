El alcalde expulsado del PP por insultar a Feijóo, a los reyes y a Sánchez se aferra a su cargo mientras veta a la oposición

Sigue siendo inédita y compleja la situación que arrastra el Ayuntamiento de Camuñas, en Toledo, desde que su alcalde, Fernando Gallego, fuera expulsado del PP, el partido en cuya lista ganó las últimas elecciones municipales, por insultar en redes sociales a los reyes, a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

El regidor municipal sigue aferrado a su cargo y no ha renunciado a su acta, pero no está claro si los ediles del PP, que siguen perteneciendo al partido, le apoyan, no le apoyan, o si el propio alcalde sigue incluido en ese grupo político municipal.

Y la situación no ha podido esclarecerse porque el propio alcalde no lo ha permitido hasta ahora. Durante el mes de agosto, la oposición municipal del PSOE ha intentando que Fernando Gallego dé explicaciones sobre su continuidad, toda vez que ya no pertenece al partido por el que se presentó a las elecciones.

A través de una moción, los ediles socialistas intentaron igualmente que los ediles del Grupo Municipal Popular se posicionaran al respecto. Pero ese documento no se debatió en el pleno convocado en agosto porque el alcalde, que es quien decide el orden del día, no lo permitió.

Ahora las miras están puestas en el pleno municipal convocado para el 24 de septiembre. La Agrupación Local del PSOE en Camuñas confía en que entonces sí que se debata su moción y que se levante el “veto” que, según consideran fuentes municipales, el alcalde mantiene contra ellos.

El texto de la moción “vetada”

En esa moción, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cecilia Redondo, argumenta en primer término cómo internet ha favorecido la libertad de expresión, lo que ha empoderado a la ciudadanía ya que cualquier persona puede crear un canal “para publicar su punto de vista”. No obstante, subraya que a través de las redes sociales es “muy fácil hacer comentarios difamatorios” pero que, una vez publicados, “no es tan fácil retirarlos o retractarse”, ya que los contenidos se pueden reenviar o capturar.

Alega así que se puede “arruinar” la vida de alguien y es igual de complicado “restituir el honor de alguien” cuando el comentario publicado se ha extendido por las redes. Hace referencia a los comentarios del alcalde al afirmar que cuando se decide entrar en política es “en favor del servicio a los ciudadanos, no en favor de uno mismo mancillando el honor de otros”.

Por todo ello, en la moción, el Grupo Socialista pide al alcalde y a su equipo de Gobierno que den explicaciones y se posicionen sobre los comentarios vertidos en redes que generaron la polémica, así como sobre la continuidad en el cargo y en el Grupo Popular de Fernando Gallego, una vez expulsado del partido.

Hoy este medio ha preguntado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cómo valora el hecho de que Gallego siga como alcalde. Se ha limitado a afirmar que el Comité de Derechos y Garantías del partido ya adoptó la decisión oportuna y con ello zanjó la cuestión. Es decir, no ha detallado cuál debe ser ahora el papel de los ediles del PP que siguen en el partido y que le dieron la mayoría a Fernando Gallego para ser alcalde.

La oposición socialista, por tanto, tiene la vista puesta en el pleno municipal convocado para el 24 de septiembre. Entonces se cumplirán dos meses desde que se hizo público que el alcalde, un habitual de las redes sociales desde hace años, había publicado numerosos insultos en X (antes Twitter) antes de ser alcalde y también una vez incorporado al cargo.

En septiembre de 2023, recién estrenado el bastón de mando, cargaba contra el rey Felipe VI, al que tildaba de “blando” o de “flojo gobernado por una roja”, en alusión a la reina Letizia, a la que en otras ocasiones ha calificado de “raspa” o “plebeya comunista”.

Después, recién estrenada la legislatura cargaba contra los Reyes, aprovechando un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre la Guardia Civil también ha escrito en diversas ocasiones y momentos en sus redes sociales para tildar a la Benemérita de “mercenarios” o “putos sacamultas”. Sus comentarios no se quedaron ahí. En los últimos años también han sido habituales sus críticas encendidas a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al que ha calificado de “mierda”, entre otras lindezas.

Sobre los dos últimos presidentes del PP también ha escrito en varias ocasiones. De Pablo Casado escribió: “Cada vez representas menos a la gente, incluso a los que te votan”, allá por enero de 2020. El líder nacional de los 'populares todavía permanecería dos años más al frente del partido.

Y sobre el actual líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en 2021, cuando todavía Pablo Casado lideraba el partido, publicó en las redes sociales varios comentarios en los que calificaba al entonces presidente de Galicia como “nacionalista encubierto”, “plaga” o “payaso” y aseguraba que siempre sería “un segundón”. En otras ocasiones se ha mostrado partidario de la formación de extrema derecha que lidera Santiago Abascal.

Comentarios machistas y negacionistas

Otros de los comentarios más llamativos del ahora alcalde, estando ya en la oposición en el Ayuntamiento de Camuñas, se caracterizan por su tono machista, sexual o de otro calado, incluso sumándose a mensajes negacionistas sobre el cambio climático. Duda de la capacidad política de varias mujeres de la izquierda española. Como respuesta a un tuit se refería a Leire Pajín, Susana Díaz, Irene Montero o Ada Colau como “sospechosas de vivir del arte de vivir de la mamada furtiva”.

Tampoco se libraron de sus publicaciones la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, a la que califica de “golfa” y se dirige también con sus comentarios a conocidas periodistas como Almudena Ariza, de RTVE, o Rosa Villacastín. También comenta “el tiro” que recibió el concejal del PP Miguel Ángel Blanco y que, dice, hubiera sido “más provechoso” en otros, aludiendo a una publicación sobre el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El PSOE camuñano ya había anunciado que solicitaría la celebración de un pleno para dilucidar el futuro del alcalde. No descartaba tampoco una moción de censura, pero esta última posibilidad de momento ha sido descartada hasta que no conozcan la posición de los actuales ediles del PP. Los socialistas tienen tan solo tres concejales, frente a los cinco de los populares, ya sin contar alcalde.

El alcalde de Camuñas declinó entonces hacer comentarios a elDiarioclm.es sobre sus publicaciones en las redes sociales y tampoco ahora ha sido posible contactar con él para conocer sus planes al frente del Ayuntamiento.