Carmen Fúnez (PP) exige a Pedro Sánchez que aclare las “amenazas” de Ábalos: “Es un presidente extorsionado”

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique qué hay detrás de las amenazas que asegura que lanzó ayer el exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos en una entrevista en La Sexta, para afirmar que el jefe del Ejecutivo central es “un presidente extorsionado”.

Desde Guadalajara, donde ha participado en un acto de la 'Ruta por la Igualdad' del PP, Fúnez ha recordado que el próximo miércoles se cumplen cien días desde que Sánchez tomó posesión, un periodo de tiempo que ha dicho que no es “un homenaje a la buena política, sino todo lo contrario”.

“Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno con un discurso que dividía a los españoles”, ha dicho, para agregar que se subió a la tribuna “con un discurso en el que habló que iba a construir muros para dividirnos y lo único que ha hecho ha sido construir un muro para aislarse de los españoles, con una política sin límites en estos cien días”.

“Eligió ser extorsionado”

Cien días de un presidente, ha abundado, que “eligió ser extorsionado” porque era un presidente “débil” al haber “perdido” las elecciones. “Extorsionado constantemente por Puigdemont, en Ginebra, con controles temporales y concesiones permanentes, y ahora también por Ábalos, por un miembro de su equipo más íntimo”.

“Ábalos, con Santos Cerdán y con Koldo, eran el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Puigdemont y está cediendo con Ábalos”, ha argumentado.

Es en este punto en el que la vicesecretaria de Organización del PP ha afirmado que las palabras de Ábalos en televisión fueron “una extorsión en toda regla” para añadir que los españoles necesitan respuestas. “El PP le va a hacer a Sánchez las pregunta para que nos explique la verdad que hay detrás de esas amenazas y de esa extorsión”.

“Señor Sánchez, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? ¿Qué ocurre para que no le pida la dimisión? ¿Desde cuándo conocía estos hechos y cómo investigó estos hechos dentro de su Gobierno? ¿Qué teme y qué ocurre para que, a día de hoy, el señor Ábalos aún no haya dimitido?”, ha preguntado.

Bajo su punto de vista, Sánchez llegó al Gobierno porque quería pasar a la historia. “Y desde luego que lo va a hacer, pasará a la historia por ser el hombre de Puigdemont y hoy también por ser el hombre de Ábalos”, ha afirmado.

“Si no tenemos seguridad, la gente no querrá vivir en los pueblos”

Durante su discurso, Fúnez también ha hablado de seguridad en la España vaciada, en el ámbito rural, para afirmar que sin ella no hay libertad. “Cuando hablamos de la España vaciada, reivindicamos empleo, servicios, como la educación y como la sanidad, y seguridad; porque si no tenemos seguridad, la gente no querrá vivir en los pueblos”.

“Cuando escuchamos a algunos hablar de la España vacía son discursos bonitos y llenos de recuerdos de infancia, pero de recuerdos de infancia no vive la gente de nuestros pueblos y defender la España vacía es reivindicar más personal y más material para la Guardia Civil”, ha manifestado.

Es por ello por lo que ha exigido también al Ministerio del Interior que traslade más personal y más medios para la seguridad de los vecinos que viven en la España vacía. “Sin Guardia Civil en nuestros pueblos y en el mundo rural no hablaremos de España vaciada, sino que ese mundo rural desaparecerá”, ha concluido.