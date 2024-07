Castilla-La Mancha confía en sacar adelante su nuevo Estatuto: “Hemos quitado todas las aristas”, incluida la del agua

De cero a 100, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha cogido velocidad. Este jueves se celebraba un Consejo de Gobierno extraordinario, en el que se ha informado y se ha dado el visto bueno a la Proposición de Ley del nuevo Estatuto de Autonomía. El Grupo Parlamentario Socialista registró el texto este lunes ante las Corres regionales, tras un año de negociación con el Grupo Parlamentario del PP.

Ahora, vienen más pasos, en las Cortes regionales y luego en el Congreso de los Diputados. Pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha confían en que la reforma del texto saldrá adelante, incluso aunque la situación parlamentaria nacional sea “la que es”. “Esperemos que no lo afecte”, explicó el vicepresidente primero de la Junta castellanomanchega, José Luis Martínez Guijarro, quien destacó que se mantiene el objetivo de que el nuevo Estatuto de Autonomía esté aprobado “dentro de un año”, contando ya con el visto bueno de las Cortes generales. Es un trámite obligatorio al tratarse de una “ley orgánica”.

Un planteamiento “razonable” en materia de agua para pasar el trámite del Congreso

Y aunque la situación parlamentaria nacional puede presentar dificultades, Guijarro resalta que han sido “especialmente cuidadosos” en el texto que se ha registrado, al hacer un planteamiento “absolutamente razonable” en materia del agua. “Hemos quitado todas las aristas que pudiera generar conflictos en otros territorios”, aseguró el vicepresidente regional, en referencia a los motivos que dinamitaron la tramitación de la reforma con anterioridad. Ahora, las aspiraciones que muestra la comunidad autónoma, sobre todo con el agua, son menos contundentes, aunque se mantienen firmes en su intención de blindar el recurso en la región.

Vox no ha participado en la negociación del texto, a pesar de tener representación en las Cortes castellanomanchegas, pero el Gobierno de Emiliano García-Page le quita hierro. “Entiendo que el Grupo Socialista y el Grupo Popular no se hayan sentado a negociar un texto inicial con Vox. Pueden participar, a pesar de no creer en las comunidades autónomas”, explicó. Sin embargo, recordó al partido de extrema derecha que pueden presentar enmiendas o incluso “se pueden oponer a la tramitación si no están de acuerdo”.

Sin aristas que “pudieran generar conflictos” en otros territorios

“Se ha incorporado un apartado que habla de la utilización de recursos naturales como vía de desarrollo económico de la propia comunidad autónoma. Entre los recursos naturales están el agua, el sol y el viento. Hacemos un planteamiento absolutamente razonable en materia de agua y planteamos tener recursos suficientes para garantizar el crecimiento de cara al futuro. Entiendo que en materia técnica hemos quitado todas las aristas que pudieran generar conflicto en otros territorios”, resaltaba el vicepresidente autonómico.

Desde Castilla-La Mancha también se muestran confiados en recibir el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados al haber un consenso suficiente entre PP y PSOE en la comunidad autónoma. Este miércoles, ambos partidos llegaron a un acuerdo, en el que los 'populares' se adherían al texto presentado por los socialistas, y además pactaban la presentación conjunta de un nuevo reglamento de las Cortes regionales. Paso a paso. “Es un acuerdo político global entre las dos formaciones que hay que materializarlo con la presentación y la tramitación de ese nuevo Reglamento de funcionamiento de las Cortes y con el respaldo al texto del Estatuto de Autonomía”, ha destacado Guijarro.

Y también quieren incluir al resto de la sociedad castellanomanchega en el proceso de redactar el nuevo Estatuto. Para ello, abrirán un proceso de diálogo con “distintos agentes sociales” para ver si “hay algunas aportaciones” que puedan mejorar el texto. Y para incluirlas, explicó Guijarro, será necesario que tanto PP como PSOE apoyen las posibles enmiendas que se presenten en la tramitación del documento. “El PSOE hace un esfuerzo importante de generosidad y a pesar de que tiene mayoría absoluta no ejercerá esa mayoría para aprobar enmiendas. Se aprobarán por consenso y es importante para trasladar un respaldo claro al acuerdo político”, enfatizó.

Las Cortes castellanomanchegas incluirán en la orden del próximo pleno, el 18 de julio, la toma en consideración del texto, y es el primer acuerdo que abrirá la tramitación del texto en el Parlamento regional. A partir de ahí, se trabajar en el texto definitivo que estará aprobado, según los cálculos de Martínez Guijarro, entre finales de septiembre y octubre. “Entiendo que en el plazo de un año podremos tener Estatuto”, explicó.

Vox, IU, Podemos

El PP quiso rebajar las expectativas sobre la tramitación esta semana , aunque finalmente se ha adherido al texto del PSOE. Sin embargo, otros partidos, como Podemos o Izquierda Unida, ni siquiera Vox que sí tiene presencia parlamentaria, han participado en el proceso de redacción de este primer texto.

Guijarro asegura que ha leído las críticas de estas formaciones que no tienen representación parlamentaria, y les ha recordado que pueden hacer sus aportaciones en el proceso. Lo mismo para Vox. “Pueden participar, a pesar de no creer en las comunidades autónomas, incluso se pueden oponer a la tramitación si no están de acuerdo. Pueden participar en la tramitación parlamentaria, a pesar de no creer en las comunidades autónomas”, señaló.

PP: la modificación de la Ley Electoral es lo “menos importante”

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha explicado tras las palabras de Guijarro que para él la modificación de la Ley Electoral regional es lo “menos importante” del nuevo Estatuto. Y ha incidido que su partido se ha asegurado de que “nadie la pueda modificar de manera unilateral”. Núñez ha indicado que “nadie” a tres meses de unas elecciones y porque tenga unos estudios demoscópicos “la cambie” sin el consenso de los dos grandes partidos y eso “lo hemos garantizado”. De este modo, la ciudadanía contará con la seguridad de que “ningún partido va a modificar las normas”.

A esto, ha añadido que el Estatuto debe servir para “modernizar y adaptar la región a los nuevos tiempos”. Por eso han apoyado el texto, tras un año de trabajo “discreto y leal”. También ha señalado que “la participación ciudadana es vital porque es lo que enriquece la actividad política”, ya que el Estatuto “debe ser un mecanismo para el futuro y la riqueza de Castilla-La Mancha”, ha añadido.

Además, Núñez ha celebrado que el nuevo Estatuto de Autonomía recogerá el sentir del Pacto Regional por el Agua para que los recursos hídricos dejen de ser un elemento de enfrentamiento y confrontación y pasar “a ser un elemento de riqueza y oportunidades”.

Un texto para nuevas generaciones

Finalmente, el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, recordó que hace apenas un año se celebraban los 40 años del actual estatuto. Por tanto, el que ahora inicia su tramitación es un texto para las próximas dos generaciones de la comunidad autónoma. Y en ello reside su importancia, en el futuro de la región.