La confluencia de izquierdas en Castilla-La Mancha desvincula su pacto regional de posibles acuerdos municipales

“Lo importante es que seguimos trabajando”. Es una de las principales conclusiones a las que llegan Izquierda Unida, Más País Castilla-La Mancha y Verdes Equo Castilla-La Mancha, algunos de los partidos y organizaciones que siguen trabajando en conjunto por conseguir un movimiento electoral de confluencia “a la izquierda del PSOE” de cara a los próximos comicios del 28 de mayo. El tiempo se acaba y pasa rápido y lo saben. Por eso destacan que el debate y el trabajo conjunto sigue adelante. Junto a ellos hay también representantes de Alianza Verde y Partido Castellano, y también está abierto a recibir a la ciudadanía a nivel individual.

El coordinador de IU Castilla-La Mancha también se ofrece a ser candidato a la Junta de la posible confluencia de izquierda

Este mismo jueves, el coordinador autonómico de Izquierda Unida en la región, Juan Ramón Crespo, anunciaba que estaba dispuesto a liderar la confluencia como candidato a la Presidencia de la Junta y también como cabeza de lista por la provincia de Toledo. “Será lo que la confluencia quiera”, resaltó eso sí. No ha sido el único: el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón hacía ese ofrecimiento hace ya un mes: “Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad”.

En la última reunión, que se celebró el pasado 22 de enero en Alcázar de San Juan, se tomó también una decisión “fundamental”. Y es que las candidaturas municipales se decidirán según lo que estime conveniente cada confluencia a nivel local, sin depender de una posible cúpula regional. “Cuando estén acordadas se podrá cerrar el acuerdo a nivel regional”, señalan fuentes que acudieron a la reunión. Las mismas fuentes resaltan que el trabajo es fluido, porque hay “alta coincidencia” a nivel programático“, en temas como pueden ser el feminismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Eso sí, no sin diferencias.

“Ensanchar” el espacio electoral

Javier Mateo, de Más País Castilla-La Mancha lo explica así: “Tenemos que trabajar en pos de que sea la primera vez que se concurra de forma conjunta a todas las elecciones”, explican. De cara a conseguir este hito electoral, la “independencia” de las listas a nivel local, es fundamental. “Cada municipio conoce su realidad. Y la idea de la confluencia es que esté todo aquel que quiera sumar. Por eso habrá gente que quiera sumar y habrá que darles entrada, porque serán los que conocen mejor cada municipio. Hay que darles independencia”, explica Mateo. Trabajan con un calendario ajustado e “interesante” que “deben” cumplir para llegar a tiempo. “Avanzamos en buena línea”.

“Lo que nos queda por hacer ahora es ensanchar el espacio y dar la alegría de que vayamos todos juntos y juntas, ejercitar la cultura de la confluencia porque a fin de cuentas es algo que también es crucial, de cara a las próximas elecciones generales”, reflexiona Mateo. “No se puede olvidar”, señala, la cita electoral de diciembre.

Hugo Abad, de Verdes Equo Castilla-La Mancha, apunta que personas de cada una de las localdiades pueden ofrecer un conocimiento directo y tener “mejor conexión” con la ciudadanía y sus necesidades en cada lugar. “Entendemos que los partidos como paraguas de la confluencia deben ser el marco que acompañe los procesos donde veamos que hace falta un apoyo externo”, resalta.

Por ejemplo, explica, ya está el trabajo en marcha en Toledo o en Cuenca. “Vemos que estas candidaturas fluyen, incluso desde la primera señal de nuestro trabajo”, recalca. “Se ha creado ya este aura y el trabajo en municipios pequeños suele ser incluso más sencillo, pero igual se requiere de un apoyo y los partidos de la confluencia estamos ahí para lo que se nos necesite”, recalca. “Al final, la persona que represente el proyecto tendrá que decidir también las prioridades a nivel local”, apunta.

El consenso en este aspecto está claro. “La voluntad es juntar fuerzas y que no se pierda ningún voto para transformar”, resalta Abad. Existe una “urgencia” para cerrar esta candidatura, pero no sólo de cara a las elecciones autonómicas, sino que “mire más allá”, en relación a las próximas generales pero también a la hora de pensar la política regional. “Estos pasos tenemos que darlos, aunque no forzarlos”, señala Abad. “Estamos en un mismo proyecto y es lo que tenemos que trabajar” concluye.

Este medio se puso en contacto con Podemos Castilla-La Mancha para pedir una valoración de lo decidido en la última reunión celebrada por este grupo de trabajo, pero el partido declinó hacer declaraciones.