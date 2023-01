El coordinador de IU Castilla-La Mancha también se ofrece a ser candidato a la Junta de la posible confluencia de izquierda

Primero fue el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, el que se ofreció a liderar la candidatura de confluencia en la que trabajan actualmente distintas formaciones y organizaciones de la región. Ahora también lo hace el coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo.

"Avanza" una confluencia electoral en Castilla-La Mancha con IU, Podemos, Más País, Equo, Partido Castellano y Alianza Verde

Crespo se ha ofrecido a ser el cabeza de cartel en la lista de la provincia de Toledo dentro de la confluencia de izquierdas que está en proceso de creación en la Comunidad Autónoma, y además ha extendido este ofrecimiento a ser el candidato de la suma de fuerzas a la Presidencia de la región de cara a los comicios del mes de mayo.

“Donde me quieran poner, pero si he pedido un esfuerzo en el ámbito municipal para dar un paso adelante, no me puedo quedar atrás y me ofrezco para que se me sitúe donde se crea conveniente”, ha indicado.

“Lo que crea conveniente la confluencia”

Ha insistido Crespo en que este compromiso “evidentemente” es para “lo que crea conveniente la confluencia”. “Y si eso pasa por que tenga que encabezar la candidatura a la Presidencia estoy absolutamente a lo que dispongan los compañeros”, ha zanjado.

Respecto al coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, ha señalado que hay sintonía entre ellos --“si no, no nos seguiríamos reuniendo”, ha afirmado-- y hablan “casi semanalmente” para cerrar los detalles de la confluencia de izquierdas, así como su programa electoral, que todavía tiene que recibir el visto bueno de todos los miembros de la misma.

“Me consta que su voluntad es llegar a acuerdos”, ha señalado el líder de Izquierda Unida sobre su homólogo en Podemos, añadiendo que si hay algún choque serán capaces de resolverlo y teniendo en cuenta que hay cuatro partidos más que forman parte de esta futura alianza.

A preguntas de los medios sobre si hay posibilidad de que Gascón sea candidato autonómico por Albacete y él lo sea por Toledo, ha reiterado que su intención es ofrecerse a la confluencia para que ésta decida quién ocupará cada puesto. “Lo que se decida lo asumiré con talante democrático”.