Emiliano García-Page: “Hemos tenido que ganar por nuestra fuerza”

“Estoy muy emocionado” fueron algunas de las primeras palabras de Emiliano García-Page tras conocerse su victoria electoral en las elecciones autonómicas. Castilla-La Mancha se mantiene como bastión del PSOE. “Gracias de todo corazón a los que nos habéis apoyado”, resaltó. “Ha ganado la región, porque no voy a cambiar el rumbo ni ninguno de los proyectos”, advirtió el socialista, que aseguró que pretende “gobernar escuchando” porque “no es nadie para dar lecciones o consejos”.

Además, García-Page comentó que sabía que el partido no podía “negarse” una mayoría, porque “no iba a haber carambolas” y que “no íbamos a tener con quién pactar”. “Hemos tenido que ganar por nuestra fuerza”, zanjó. Una victoria que se ha logrado “frente a mucha adversidad” y con la que tiende la mano a otros partidos políticos, empresarios, o sindicatos, así como quien haya resultado electos como alcaldes y presidentes de la Diputación.

Por eso, recalcó, buscará “complicidades y alianzas” en “todos los sectores sociales”. “Los próximos cuatro años van a ser en positivo, que estén muy tranquilos”, aseguró. “Muchas gracias a quienes han dado la cara en los ayuntamientos, han hecho un trabajo honrado, social, positivo, no puedo negar me he quedado sorprendido de algunos resultados. Aquí voy a estar, con todos, mi mano va a seguir ahí”, aclaró. Y eso, gracias al “respaldo del 45% y sabiendo que es muy importante gobernar para todos”, concluyó.

Paco Núñez ha salido a felicitar la victoria a Emiliano García-Page sin un atisbo de sonrisa y visiblemente emocionado. “Reconozco la victoria”, aseguró el candidato del PP que aseveró que los resultados se quedaron en la mayoría absoluta del PSOE por un “puñado de votos” en Ciudad Real. “Que sean por 200 votos o por 20.000 habrá que analizarlo. Ver pueblo a pueblo cuál es el resultado. Pero esta noche lo que toca es felicitar al ganador y felicitar a mis compañeros de partido que van a ser alcaldes y alcaldesas”, señaló.

También resaltó que para las negociaciones con Vox se va a “dejar pasar unos días” y “serenar la política” y bajar los “decibelios” de la campaña electoral para poder analizar “con frialdad” el mejor acuerdo. “Estamos en condiciones de gobernar en todas las capitales. Mis felicitaciones”, señaló.

Por otra parte, destacó que Alberto Núñez Feijóo es el “gran ganador” de las elecciones y que el PP ha ganado “rotundamente” las elecciones. “Esto es éxito del presidente nacional, le ha dado la vuelta a un partido en sólo un año”.

Vox el partido que “más ha crecido”

El candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Vox, David Moreno, ha celebrado que el partido es “sin duda” el que “más ha crecido” en la región. “Hemos adquirido un compromiso firme para llevar este cambio y está a las puertas. Queda muy poquito”, aseveró. A esto añadió que el partido de extrema derecha entra “con mucha fuerza” y “muchas posibilidades de cambio”.