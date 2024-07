Eva Masías: “No me planteo liderar Ciudadanos en Castilla-La Mancha”

Eva Masías se convirtió en 2021 en alcaldesa de Ciudad Real. La concejala de Ciudadanos recibía entonces el bastón de mando gracias al pacto de gobierno suscrito con el PSOE en la pasada legislatura.

“No hacemos caso al ruido de nuestros grupos políticos en nacional”, decía en una entrevista con elDiarioclm.es meses después, con cierto bagaje acumulado al frente del ayuntamiento. Hoy sigue manteniendo esa postura ya desde la oposición. Ciudadanos perdió dos de sus tres concejales el 28M. En Ciudad Real ahora gobiernan PP y Vox y Eva Masías cree que “no se hizo tan mal” y que los resultados de las urnas tuvieron mucho que ver con “el fango” nacional y poco con la gestión municipal.

A pesar de los malos resultados electorales, con la marca Ciudadanos barrida del mapa electoral -fue también candidata en las europeas-, Eva Masías dice sentir todavía “el veneno” de la política de la que, dice, “no desgasta tanto si te la tomas como servicio público, aunque se note en las canas o en los kilos”, bromea. No cree que su partido haya desaparecido. Todavía “tiene espacio político”, asegura. ¿Cómo? Eso habrá que verlo.

Este mes de julio se celebrará el Consejo General de Ciudadanos, aunque no ha precisado fecha, durante una entrevista. Será este órgano el que defina el futuro de la formación política a la que, “se ha penalizado” por ser de centro y por no entrar en el juego de la polarización mientras que, dice, a PP y a PSOE “no les pasa factura la corrupción”.

Se cumple un año de las elecciones del 28M. ¿Cómo ha sido para usted pasar del equipo de Gobierno a la oposición?

Ha sido un año para adaptarse a la nueva posición que Ciudadanos tiene en el ayuntamiento. No nos ha costado porque vinimos a trabajar, como equipo de Gobierno o como oposición. Seguimos comprometidos con la política útil y con nuestra ciudad.

Ha sido también un año vertiginoso con mucho trabajo con un único concejal. Hay que multiplicarse por cien, pero trabajando como lo hice como alcaldesa y como concejala.

Tras los resultados del 28M en Ciudad Real pasaron de tres concejales a uno -el cargo que usted ocupa- y atrás quedó el Gobierno local que compartían con el PSOE. Desde la distancia que dan todos estos meses, ¿qué cree que pasó?

El análisis es fácil. Estamos en un momento de crispación, de mucha polarización. Ya llevamos un tiempo con mucho fango. Tanto en las elecciones municipales, generales o europeas, también en las autonómicas, se ha votado en una clave muy nacional.

Ciudadanos tiene espacio político, pero no espacio electoral ahora mismo. No creo que nada se hiciera tan mal como para perder dos concejales. Fue un mandato muy complicado: por primera vez en coalición y qué le voy a contar de la pandemia, de Filomena… Cualquiera que haya estado en un gobierno ha sufrido ese desgaste. Al margen, están el conflicto internacional o la crisis económica.

Sin embargo, hay 2.000 ciudadanos que creyeron en un espacio político de centro que modera y que puede estar de un lado y de otro. Sobre todo, porque la política municipal no se resuelve con siglas sino con trabajo o con intervenciones útiles y coherentes.

¿Cómo se plantea entonces la oposición en esta legislatura en un ayuntamiento gobernado con PP y Vox?

Desde ese trabajo coherente y constructivo que le decía. Llego a mi despacho a la misma hora que cuando era alcaldesa. Sufrimos en la pasada legislatura una política rancia, de llevar las cosas al barro y no la entendía, así que yo no voy a seguir esa línea. Desde julio a diciembre de 2023 Ciudadanos no trajo propuestas al pleno municipal para dar tiempo al nuevo gobierno, pero desde enero y hasta el 28 de junio hemos llevado 11 mociones y fíjese el centro: hemos conseguido que se aprueben seis por unanimidad, tres por mayoría y dos en contra y porque nos dijeron que nuestras propuestas ya se estaban aplicando.

No sé si el PSOE, que es el grupo mayoritario, puede decir lo mismo porque de las veintitantas que han presentado, creo que no se ha aprobado casi ninguna.

Es muy difícil poner a PP y PSOE de acuerdo porque están en clave nacional. Ciudadanos va al día a día de Ciudad Real, hablando con la gente para cumplir lo que no pudimos en la anterior legislatura.

Una de las características de esta legislatura son las alianzas PP-Vox en lo municipal en muchos puntos de la región. ¿Cómo lo ve?

En realidad en Ciudad Real era una coalición innecesaria porque el PP sacó 11 concejales y podía haber gobernado con mayoría simple, como en Puertollano, y con apoyos puntuales. Desde Ciudadanos les tendimos la mano para no estar ligado a Vox, pero no aceptaron.

El PP está desaparecido y es Vox el que lidera. Acabamos de aprobar los presupuestos, en el sexto mes del año. En la anterior legislatura los aprobamos siempre en diciembre. No solo son tardíos, sino que tienen muchas carencias. Veinte días después de entrar en vigor ya llevamos más de siete millones en modificaciones de crédito.

¿Y en qué se centran esas modificaciones?

Pues en el chantaje de las concejalías de Vox. Los presupuestos estuvieron bloqueados y Vox llegó a amenazar con no apoyarlos aunque fueran parte del propio equipo de gobierno. Fue insólito. Pedían más dinero para Festejos, una concejalía que ellos tienen. Ha pasado de tener 300.000 euros a casi 800.000.

El 28 de junio desde que ha entrado Vox ya no se ha colgado la bandera LGTBI. Ciudadanos trajo una moción de apoyo institucional que no salió adelante por Vox, pero el PP sí la apoyó

Están en esos chantajes políticos en los que si no se hace como quiere el partido minoritario en la coalición, pues no se llevan a cabo las acciones. La verdad es que es muy tenso y esa tensión entre ellos no viene nada bien a la ciudad. Más allá de hacer un mirador o de quitar la ORA por las tardes en verano, lo único que han hecho es inaugurar proyectos en ejecución que han heredado del mandato anterior de PSOE y Ciudadanos.

Habla de chantaje de Vox, ¿se refiere a determinadas exigencias?

Podemos ponerle la palabra que quiera. Son esos rifirrafes del equipo de coalición en los que anteponen a sus concejalías, aunque no sean grandes inversiones. Se hicieron cargo de la Concejalía de Familia, incluido bienestar social, y más allá de una merienda y algunas subvenciones no aportan nada novedoso.

Su año no ha sido tan malo porque han tenido los presupuestos del equipo anterior prorrogados seis meses. Son los que les han dejado funcionar, pero hay un informe de Intervención sobre el déficit que se está creando. Llega ya a 23 millones, cuando dejamos unas arcas saneadas

Están en el pulso de poder nacional. El 28 de junio desde que ha entrado Vox ya no se ha colgado la bandera LGTBI. Ciudadanos trajo una moción de apoyo institucional que no salió adelante por Vox [este tipo de mociones necesitan unanimidad], pero el PP sí la apoyó.

Hay tal tensión que en vez de centrarse en las políticas que beneficien a la ciudad, es un año meramente de seguir adelante. Y no ha sido tan malo porque han tenido los presupuestos del equipo anterior prorrogados seis meses. Son los que les han dejado funcionar.

Les hemos advertido del endeudamiento. Hay un informe de Intervención sobre el déficit que se está creando. Llega ya a 23 millones, cuando dejamos unas arcas saneadas. Es lo que tiene tirar con pólvora del rey. Nosotros seguiremos apostando por las políticas útiles. Veremos los resultados.

En el Parlamento regional Ciudadanos también perdió su crédito de cuatro diputados a favor de Vox. ¿Se equivocó la coordinadora autonómica Carmen Picazo en la estrategia?

Es que sobre lo que hicieron los compañeros… Con tantas circunstancias y casuísticas no sé si hay que valorar o no si se equivocó. Creo que hizo lo que tenía que hacer y los resultados fueron los que fueron.

Siempre diré que a Ciudadanos le ha penalizado todo y a otros nada. A PP o PSOE no les penaliza la corrupción, ni esas opas hostiles que hacen a otros partidos. No seremos tan malos cuando unos u otros han querido llevarnos a sus partidos

Desde lo municipal no hacemos otro análisis que el que tiene que ver con las circunstancias de ahora. No es nada amable para un partido de centro. Incomprendido en ocasiones. Siempre diré que a Ciudadanos le ha penalizado todo y a otros nada. Allí donde hemos estado no hay un solo caso de corrupción, hemos bajado impuestos, se han incrementado las arcas públicas…

A PP o PSOE no les penaliza la corrupción, ni esas opas hostiles que hacen a otros partidos. No seremos tan malos cuando unos u otros han querido llevarnos a sus partidos.

Hacer autocrítica no vale de nada cuando la opción social no concibe un espacio de centro. Ahora no se vota a favor de algo sino en contra ‘de’. Lo vemos en lo nacional, en lo europeo o en Argentina

Como en las últimas elecciones, donde Cs ha obtenido un único eurodiputado en toda España, a pesar de ser la tercera fuerza más votada en 2019 en las elecciones europeas. ¿No hay autocrítica?

Sí, siempre hacemos. Creo que hemos sido el partido de más 'morrito fino'. Parte de esa huida tiene que ver con la autocrítica. Si en otros partidos se hiciera muchos habrían abandonado el barco.

Yo no doy por desaparecido a Ciudadanos. No sé si como sigla... pero concibo el proyecto de centro como necesario. Si nos dan por muertos… Bueno, el ave fénix también resurgió

Cuando ha habido elecciones siempre lo hemos abordado en asambleas o consejos generales para saber cómo mejorar o en qué nos equivocamos. Eso de nada vale cuando la opción social no concibe un espacio de centro. Ahora no se vota a favor de algo sino en contra de. Lo vemos en lo nacional, en lo europeo o en Argentina. No hay que fustigarse más.

Ni siquiera tenemos deuda, aunque hayamos pasado de tener 3.700 concejales en España a tener 580. Hemos sabido reducir estructuras de personas, pasar de sedes más grandes a más pequeñas…

Hay quien da Ciudadanos por desaparecido en España. ¿Cómo lo ve usted?

Yo no lo doy por desaparecido. No sé si como sigla, pero concibo el proyecto de centro como necesario. Muchos vecinos me dicen ahora: qué pena que no hayáis sacado más representación y nos echan de menos. Yo les respondo con una frase de Suárez: “No me quieran tanto y vótenme”.

Si nos dan por muertos… Bueno, el ave fénix también resurgió. Hay casi 600 alcaldes y concejales que deben seguir defendiendo a los vecinos.

¿Es el municipalismo el último reducto para Ciudadanos?

El municipalismo es algo que pasamos por alto. Siempre estamos en clave nacional, pero al final la política más cercana es la municipal y es un craso error por parte de todos los partidos no tenerlo en cuenta. Es la base de la política.

¿Cuál es el futuro más inmediato del partido? Entre las opciones está disolverse, integrarse en otros partidos o transformarse en una Fundación. ¿De qué hablan ustedes a nivel interno?

Lo que se dice es que todas estas cuestiones formarán parte de la estrategia que aprueben los afiliados en la próxima asamblea. Tenemos Consejo General en unos días, aunque ya tuvimos una reunión de la Ejecutiva. El futuro lo decidirán los afiliados. Tenemos algo más de 3.000 ahora mismo y hay que darles voz y voto.

Ciudadanos carece de liderazgo en general, pero ahora habrá tiempo para reflexionar con los afiliados. No se me ha pasado por la cabeza liderar en Castilla-La Mancha

Tenemos que ser operativos y que los cargos que estamos trabajando en los ayuntamientos tengamos respaldo del partido. Y lo tenemos. Se pueden barajar otras opciones, pero formarán parte del futuro del partido y lo dirán los afiliados en la Asamblea General.

¿Se ha planteado liderar Ciudadanos Castilla-La Mancha?

No… No creo. Es algo que no se me ha pasado por la cabeza. Lidero mi casa con cuatro hijos que ya es bastante (risas). Muchas veces me acuerdo de Margaret Thatcher y su frase sobre que cualquier ama de casa que supiese gestionar una familia, un hogar, sabría gestionar un país.

No, no me he planteado nada más que liderar la ciudad desde este partido y, en este momento, hacer una buena oposición constructiva, sin inquinas y sin mirar atrás por el retrovisor.

Lo digo porque ahora no hay una cara visible de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

Ciudadanos carece de liderazgo en general. A raíz del abandono de Albert Rivera, después Inés Arrimadas y luego otros, hemos sufrido una carencia de liderazgo en momentos muy difíciles. Todo eso ha estado acompañado de constantes batallas electorales.

Pero ahora habrá tiempo para reflexionar con los afiliados, con el Consejo General y con la Ejecutiva. Ahora ningún líder, de ningún signo político pasa la EvAU, por decirlo de alguna manera. Ninguno aprueba en las encuestas. Creo que hay un hartazgo de la política por parte de la gente y eso nos lleva al crecimiento de los extremos. El populismo está encontrando su caldo de cultivo.