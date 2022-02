Eva Masías (Cs), alcaldesa de Ciudad Real: “No hacemos caso al ruido de nuestros grupos políticos en nacional”

Tras pasar la mayor parte de la pandemia como teniente de alcaldía y concejala de Festejos y Turismo, Eva María Masías es desde junio de 2021 la alcaldesa de Ciudad Real. La líder de Ciudadanos en la capital ciudadrealeña relevaba a la socialista Pilar Zamora según el pacto de gobernabilidad alcanzado por ambas formaciones en las elecciones de 2019 y por el cual ambas dirigentes se repartieron el sillón de Alcaldía a razón de dos años cada una.

Eva María Masías (Cs) ya es alcaldesa de Ciudad Real y releva a Pilar Zamora dando cumplimiento al pacto con el PSOE

Saber más

“Cada cual deja su impronta y su carácter, a la hora de gestionar. No diría que somos iguales, somos dos personas y cada una viene de un proyecto político, pero sí tenemos muy claro que esos puntos en los que coincidimos, y que nos valieron para hacer el pacto, se cumplen”, asegura Masías en una entrevista con este diario.

La actual edil mantiene que el trabajo en equipo y la comunicación continúa entre el Equipo de Gobierno ha hecho de su pacto “ejemplo de otra política”. “No hay ruido, hay ruido de la oposición, pero no entre nosotros y tampoco hacemos caso al ruido de nuestros grupos políticos en nacional”.

En este sentido, Masías no duda en reconocer la inestabilidad de la formación naranja. “Venimos de un partido que estamos como estamos, pasamos por mucha dificultad, pero tengo una mochila muy libre para tomar decisiones. No tengo una posición política para defender como tal”, afirma. “Tengo un pacto, estoy en un foro municipalista y la ciudad está por encima de la sigla”. La alcaldesa subraya que en Ciudad Real “no valen rojos, azules, morados, amarillos, naranjas… Aquí vale la ciudad y hay que trabajar por y para ella”.

“Quizá nos ha tocado el peor momento político y casi histórico”, añade Masías respecto a una pandemia que afectó especialmente a su concejalía. “Los negociados que eran de mi competencia fueron muy difíciles. Los festejos, las tradiciones, el turismo… están para poner vida, color, alegría, en la ciudad… es festejar. Pero en este tiempo era una frustración máxima, todo era negro y tú no podías hacer nada”.

“Cuando querías pisar un poco el acelerador, la crítica era mayor”, reconoce la alcaldesa quien continúa manteniendo esta Concejalía. “Poner unas luces de navidad el año pasado era poco más que una incoherencia: se está muriendo gente pero tú pones luces”.

En su gestión, el personal del sector de la cultura fue clave. “La salud mental y la salud económica de los sectores del turismo y los festejos eran muy importantes. Tuve el apoyo del equipo de gobierno pero el apoyo de la ciudad no lo sentía tanto porque estaba mal visto”.

“Quizá eso haya sido lo que más me ha costado gestionar: saber que tenía que estar por encima de la crítica, saber que hiciese lo que hiciese iba a ser criticado”, añade la edil. “Por otra parte también me he sentido muy útil al saber que gracias a tu decisión la gente ha podido llevar un sueldo a casa me ha hecho sopesar en la balanza”.

Además de este área, Masías ha tenido “mucha implicación desde el principio” de la pandemia en la gestión del Consistorio dado su puesto como primera teniente de Alcaldía.

Tengo el privilegio de ser la alcaldesa de la ciudad que me ha visto crecer

Masías define su nombramiento como alcaldesa como “un privilegio” que gestiona “desde el no cansancio”. “Es muchísimo trabajo en lo profesional y en lo personal, no siento más que privilegio”, afirma. “Tengo el privilegio de gestionar desde lo público la ciudad y el privilegio de ser la alcaldesa de la ciudad que me ha visto crecer, donde he hecho mi familia y he creado mi empresa”.

“Se me ha ido mucho el sueño porque además, las concejalías que llevó, Festejos, Turismo… pueden ser menores, pero toda la ciudad pasa por festejos: empiezas por una Cabalgata de Reyes, sigues con un carnaval, Semana Santa, Alarcos, Pandorga, feria, barrios, pedanías y vuelta”, detalla la alcaldesa y concejala. “Hay muchas necesidades y mucho negociado porque es transversal con muchas concejalías”.

A pesar de ello, Masías destaca “el sentimiento de orgullo, de estar para todos, para la ciudad”.

“Desde las administraciones públicas tenemos que tener una corresponsabilidad con la sociedad”

En el marco del Plan Corresponsables, diseñado por el Ministerio de Igualdad, el Ayuntamiento de Ciudad Real ya ha puesto en marcha algunas acciones para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de la ciudadanía ciudadrealeña. “Es un proyecto muy ambicioso, de corte social que no se había realizado antes”, explica. “Este Plan llega a ámbitos, a esas horquillas horarias, donde no llegan otras actuaciones ni públicas ni privadas”.

Y es que, el conjunto de actividades extraescolares “no llega a todo”, teniendo en cuenta además los periodos vacacionales de verano o Navidad. “Este plan de conciliación es para todas las familias que lo necesiten en la ciudad porque no solamente habrá un par de horas de atención, si no que será cuando las familias lo necesiten”.

“Ciudad Real tiene un rumbo fijado con la sostenibilidad”

En el ámbito del medio ambiente, Ciudad Real es una de las capitales pioneras en la apuesta por la sostenibilidad con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible ‘Ciudad Real 2022 Eco Integrador’ (EDUSI). Dentro de este plan la alcaldesa destaca el proyecto de “peatonalización sostenible y accesible con un tipo de drenaje para que el agua que caiga se drene y sea suficiente para regar todo aquello que se ha plantado. Este proyecto ha sido muy pionero”. “Ahora estamos viendo hasta el color del asfalto para que no retenga el calor del verano ya que se trata de pensar en mucho más allá”, añade.

“Termina lo que era el Plan EDUSI en diciembre pero ya estamos inmersos en los Next Generation”, fondos europeos para los que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado una docena de propuestas. “No nos van a dar todos”, puntualiza la alcaldesa quien destaca especialmente uno: “dinamizar toda la parte de la ronda, la zona de la facultad, con un aparcamiento subterráneo y peatonalizar”. “Se trata de un proyecto elegido por participación ciudadana, que tiene casi 8 millones de euros de presupuesto y que seguramente comencemos este año. Es una zona donde ahora hay asfalto, no hay nada, queremos convertirla en una zona verde que tendrá sombra, terrazas, para que los estudiantes puedan estar allí y el parking subterráneo para no pasar en coche al centro de la ciudad”.

Masías apuesta por posicionar Ciudad Real como referente del proyecto 'Geoparque Volcanes de Calatrava’

“Junto con Almadén y Puertollano, Ciudad Real es de las que más huellas volcánicas tiene y de las que más estudios podemos hacer”. Esta es la principal razón por la que Masías considera que la ciudad debe estar “entre los 40 municipios, o entidades locales, del proyecto ‘Geoparques volcanes de Calatrava: Ciudad Real’”. “Como capital lo que implica es posicionarnos turísticamente, porque somos capital y podemos abarcar toda la provincia, que es donde están distribuidos todas las marcas, huellas y cráteres”.

Con esta iniciativa de promoción, la alcaldesa espera que su ciudad se convierta en el corazón del turismo provincial y de una nueva opción en auge: “el turismo de experiencia, de descubrir y de cercanía”.

“Tener esas huellas, estos volcanes, el estudio y ese paisaje tan identitario del campo de Calatrava y sus volcanes, nos hacen punteros y estar en este proyecto es beneficioso para toda la provincia, obviamente, pero para la capital como ese referente para actuar en diferentes municipios”, explica Masías quien asegura que es necesaria una “simbiosis” entre los municipios ciudadrealeños para convertirse en una opción turística real. “Ciudad Real es una provincia con muchos municipios, 102, y hemos ido cada uno por un lado”.

La alcaldesa espera que Ciudad Real sea “ese núcleo en el que se pueda concentrar toda la potencialidad de la provincia porque tenemos las tablas de Daimiel a 20 minutos, Cabañeros, Puertollano con el carbonífero, Almadén con las minas a 1 hora… y luego la vuelta, Almagro, Villanueva de los Infantes… Y el referente Ciudad Real como capital de la provincia, capital de la gastronomía, capital de congresos y cómo no, ahora también, capital de volcanes”.

Ahora el Ayuntamiento abre por las tardes

Más allá de la continuidad de proyectos acordados en el pacto de gobernabilidad, Masías espera dejar su marca propia. “Ahora el Ayuntamiento abre por las tardes para recibir a autónomos, cosa que no se hacía. El despacho de alcaldía no estaba abierto por las tardes y ahora cierra a las ocho”, detalla.

Y es que, para la alcaldesa “llegar la primera” e irse la última es su “además”. “No es ponerse una medalla, es la realidad ya que creo que como un funcionario, la alcaldesa debe ser la primera y debe cerrar el consistorio porque es en la que se delega mucha responsabilidad y hay que echarle muchas horas”.