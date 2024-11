El líder del PP de Castilla-La Mancha sobre las responsabilidades de Mazón en la DANA: “Por supuesto que habrá que pedirlas”

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado hoy partidario de pedir responsabilidades políticas sobre la gestión de la DANA. “Por supuesto que habrá que pedir explicaciones y habrá que pedir las responsabilidades públicas a quienes tenían la obligación competencial y legal de gestionar la emergencia”, ha dicho, a preguntas de los medios sobre la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, según recoge Europa Press.

A reglón seguido, matizaba que esa petición de responsabilidades políticas deberá hacerse en “cada punto” del territorio español donde se produjo una emergencia, en este caso en la Comunitat Valenciana, en Castilla-La Mancha o en Andalucía, .

Paco Núñez cree que eso deberá hacerse “cuando toque” porque “ahora no me van a encontrar en ningún tipo de conflicto con nadie porque lo que me preocupan son las personas que lo han perdido todo”, ha zanjado.

Lo decía durante una rueda de prensa en Toledo donde ha pedido al Gobierno de Emiliano García-Page que “aproveche los recursos disponibles de la Unión Europea para ofrecer ayudas inmediatas” tanto a las familias como a las empresas de las localidades afectadas por la DANA.

Page, “sin acciones concretas ni dotación presupuestaria”

Se ha referido al anuncio del presidente castellanomanchego la pasada semana cuando fijaba un plazo de quince días para conocer el borrador de los primeros documentos de los llamados “planes de recuperación y mejora” para Mira (Cuenca) y Letur (Albacete). Paco Núñez ha comentado que el PP esperaba conocer “antes” los detalles de la acción de gobierno para los municipios afectados y ha puesto el foco en que se trata de “algunos anuncios sin acciones concretas ni dotación presupuestaria”.

Elevar una petición ante el Comité de las Regiones con un aumento de las ayudas europeas destinadas a catástrofes naturales no sirve de nada, ya que este comité es un órgano no ejecutivo, que no toma decisiones

Ha dicho que planteará una “actitud constructiva y de aportar soluciones” y que ha mantenido conversaciones permanentes con la secretaria de Asuntos Europeos del PP regional, Eva Poptcheva, “para analizar posibles acciones para que la Unión Europea pueda ayudarnos”. En su opinión, la propuesta de Emiliano García-Page de pedir ante el Comité de las Regiones un aumento de las ayudas europeas destinadas a catástrofes naturales “no sirve de nada”, ya que “este comité es un órgano no ejecutivo, que no toma decisiones”.

Será un buen lugar, en su opinión, “simplemente, para poner el foco en Castilla-La Mancha y en España”, pero cree que los castellanomanchegos necesitan “acciones concretas, medidas y soluciones” y que el Comité de las Regiones “no es el lugar”.

En su lugar propone tres alternativas que pasan por la elaboración de un informe de evaluación de necesidades para la reconstrucción y acceder así al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea; un cambio en los fondos de cohesión para utilizarlos en las localidades golpeadas por la DANA; y un plan modificado de fondos Next Generation para la reconstrucción.

Paco Núñez ha recordado el anuncio de Pedro Sánchez para pedir a la Comisión Europea el dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las labores de reconstrucción y, abunda, eso implica y obliga una memoria que evalúe las necesidades, por lo que ha preguntado al Gobierno de Page si ha preparado ya esa memoria con las necesidades para la reconstrucción de los lugares afectados por la DANA para optar a ese fondo de solidaridad. En este sentido ha pedido que la haga pública “para conocerla y mejorarla”.

Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se utilicen los fondos de cohesión europeos para paliar los efectos de la DANA. Una propuesta que ya ha avanzado el Gobierno regional y que también planteará ante el Comité Europeo de las Regiones.

También sugiere plantear un plan modificado a la Comisión Europea para que los fondos Next Generation “no vayan a su destino inicial, sino a paliar los efectos de la DANA en los municipios de la región”.

Insiste en habilitar el Fondo de Contingencia

De igual forma, el líder de los 'populares' en la región ha recordado cómo, la pasada semana, pidió la puesta a disposición de las familias y empresas afectadas por la DANA de los 14,5 millones de euros que están disponibles en el Fondo de Contingencia que “se activan con una decisión política del presidente y el consejero del ramo”, y ha explicado que “nos gustaría saber por qué, en lugar de destinar recursos a tensionar el debate con sus portavoces del PSOE, no han contestado a si usarán el fondo de contingencia” para ayudar a los afectados de la pasada semana.

Además, ha recordado que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula el fondo de contingencia, una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Sin duda, y según Núñez, “esto es una emergencia y esos 14,5 millones debería destinarse a la reconstrucción de los pueblos como Letur y Mira, que han perdido infraestructuras, que sus vecinos han perdido viviendas, negocios, o vehículos”.

Núñez ha concluido asegurando que “vamos a seguir en aportar soluciones” para devolver la normalidad, y ha señalado como un “error” y “poco procedente e inadecuada” la actitud del gobierno de Castilla-La Mancha que quiere pasar página y estar a otra cosa, cuando han fallecido siete personas y la DANA se ha llevado por delante dos pueblos.

El PSOE le acusa de hacer “política carroñera”

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de “populismo” y hacer “una política carroñera” ante catástrofes como la DANA.

En el transcurso de una rueda de prensa, Abengózar ha tachado de “ocurrencias” y “mentiras” las declaraciones del dirigente 'popular' al respecto. “Después de 15 días los castellanomanchegos tienen claro lo que han hecho unos y lo que han hecho otros en la gestión de esta triste DANA”, ha manifestado.

Ha defendido que en Castilla-La Mancha la “prioridad absoluta” ha sido encontrar a los desaparecidos y que, una vez se ha producido este hecho, se ha puesto a disposición de las zonas afectadas “todos los recursos que sean necesarios” para recuperarlas económica y socialmente.

“Esto lo tiene claro todo el mundo y lo que ha hecho Paco Núñez es sacar ese manual ante las catástrofes de mentir y hacer política carroñera”, ha indicado, para pedirle al responsable regional del PP que sea “buen político y buena persona”. “No está reñido lo uno con lo otro”, ha zanjado.

Preguntada por la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Abengózar ha lamentado que el PP sea “una incoherencia detrás de otra”. “Habrá que valorar, y ante una catástrofe lo que hay que hacer es ponerse a trabajar todos codo con codo. Y el Gobierno regional y el de España lo han hecho”, ha concluido.