De la lucha vecinal a las candidaturas electorales: los 'fichajes' de los partidos en Toledo de cara al 28M

El movimiento vecinal ha sido uno de los motores fundamentales para la transformación de las ciudades y la lucha por la democracia en las últimas décadas. En un municipio con barrios muy dispersos como Toledo - algunos están a una distancia cercana a los 20 de kilómetros entre sí para una población que no llega a los 90.000 habitantes- su labor reivindicativa y pedagógica ha sido también fundamental para la mejora de esos barrios gracias al despliegue de servicios públicos e infraestructuras.

No obstante, hay representantes de estos movimientos que consideran que el papel de las asociaciones vecinales está decayendo en los últimos años. Pese a ello, los partidos políticos apuestan por incorporar en sus candidaturas a personas implicadas en estos colectivos por ser conocedores cercanos de los problemas y las demandas de sus respectivos barrios.

¿Qué les ha motivado a involucrarse en la cita del próximo 28 de mayo y formar parte de las listas electorales, aunque sea como independientes? Hablamos con cinco de ellos: Rubén Lozano (PP), Yolanda García (CS), Antonio Puerto (Primero Toledo), Rodolfo García (PSOE) y José Alejandro Ávila (Unidas IU Podemos).

“De todas las asociaciones que había en los años 90 habrán desaparecido por lo menos diez. Cada vez hay menos y la actividad del movimiento vecinal es más bajo. Están adormecidas y no reivindican prácticamente nada”, expone Antonio Puerto, quien figura como número en la candidatura de Primero Toledo, una agrupación de electores que se enfrenta se estrena en unos comicios locales en la ciudad.

“Hay que olvidarse de los partidos y empezar a funcionar como ciudadanos”

Puerto forma parte de la Asociación Vecinal Alcántara -del barrio de Santa Bárbara- desde sus inicios en el año 1976 y fue presidente de la misma durante 16 años, convirtiéndose en un referente del movimiento vecinal en Toledo. No había participado nunca en ningún partido político, pero le ha convencido la propuesta de Primero Toledo para involucrarse en la candidatura que lidera Julio Comendador -exconcejal de CS-.

“Es un proyecto muy bueno para Toledo. Hay que olvidarse de los partidos de 'élite' y empezar a funcionar como vecinos y ciudadanos para defender lo que nosotros queremos y no lo que deciden los partidos a nivel nacional, sin entrar en temas que no sean propios de la ciudad”, explica en conversación con este medio.

Puerto se ha incorporado a este proyecto como responsable de Participación y Transparencia, con la intención de potenciar “los valores de la defensa del sentimiento de barrio y de luchar por mejorar los servicios públicos para mejorar la vida de cada vecino”. “Veo que los vecinos, como van contando con más equipamientos, parece que no tienen necesidad de reivindicar, y el movimiento tiene que volver a las andadas”, expone.

“Uno tiene el nervio de que hay cosas que se pueden cambiar”

Por su parte, Rubén Lozano figura como número cuatro en la candidatura del Partido Popular, de la que ya había formado parte en anteriores ocasiones aunque en un lugar más secundario“. Desde el año 2004 es presidente de la Asociación Vecinal La Mezquita -del Casco Histórico-, un cargo que abandonará próximamente ante la previsión de que sea concejal en la Corporación durante la próxima legislatura.

Lozano, organizador también de La Nocturna de Toledo -una carrera con fines solidarios muy popular en la ciudad-, hace un símil deportivo sobre el 'salto' que va a dar de la asociación al Ayuntamiento: “Es como haber estado carreras de 5 o 10 kilómetros y ahora afrontar una maratón. Es un rato y un compromiso mucho más fuerte e intenso. Tengo muchísima ilusión y espero que podamos hacer grandes cambios en la ciudad y en el mundo del deporte”, señala.

Respecto a su implicación en el movimiento vecinal, Lozano resalta que “uno tiene el nervio de que hay cosas que se pueden cambiar”, lo que le llevó a participar en la asociación. “Empiezas a moverte, a demandar ciertas necesidades y comunicar ciertas carencias. A veces consigues ciertos objetivos y te reconforta cuando hay algo que cambia y te anima a seguir y a buscar otras inquietudes”, señala.

Sin embargo, lamenta que “a veces es un poco frustrante” la labor desde las asociaciones. “Hemos presentado varias cuestiones han sido aprobadas por unanimidad y luego no han sido atendidas”, lamenta. Además, recalca que “el movimiento vecinal necesita dar una vuelta a lo que es la participación ya que es evidente que ninguno de los distritos ni de los barrios han terminado contentos esta legislatura”.

“Ya que como asociación no lo conseguimos, a ver si de esta manera se puede”

También ocupa el cuarto puesto de una candidatura Yolanda García, en su caso en la lista de Ciudadanos. Desde hace doce años participa en la Asociación Vecinal La Muralla-Puerta del Vado -de los barrios de Antequeruela y Covachuelas- y también es secretaria de la Federación de Asociaciones Vecinales 'El Ciudadano'. “Tienes que quitarte tiempo tuyo para los demás, pero soy de las personas a las que le gusta implicarse”, apunta sobre su dedicación al movimiento vecinal.

García destaca “el trabajo y el esfuerzo” que realizan “para conseguir mejoras” para el barrio al tiempo que reprocha “la nula participación” que a su juicio ha promovido el Gobierno local en los últimos ocho años. “Se ha conseguido arreglar una calle en la zona de Antequeruela o tapar algunos baches, muy poco”, relata sobre la labor de su asociación, que ha dejado de acudir este año en los Consejos de Participación Ciudadana porque “lo que se aprueba en ellos luego no se hace”.

Sobre su implicación en la candidatura de Ciudadanos, en la que se incorpora como independiente, García indica que es la primera vez en la que participa en una lista electoral. La decisión de involucrarse en la misma, precisa, se debe a que “siempre” le ha gustado “la manera de trabajar de Esteban Paños y Araceli de la Calle -números 1 y 2 de la lista-”. “Soy una persona tenaz y siempre me ha gustado el proyecto de CS, me han gustado sus propuestas”, agrega.

“Ya que como asociaciones no lo conseguimos, a ver si de esta manera podemos conseguir algo”, explica sobre el paso que ha dado de cara al próximo 28 de mayo y que no le impide tampoco defender la labor de los colectivos vecinales: “Queremos seguir siendo una asociación de vecinos pero con derecho a voz y voto, que se haga lo que se apruebe y que tengamos dinero propio para invertir. Nos quitamos tiempo que podemos pasar con nuestra familias o haciendo lo que sea para luchar por lo que quieren nuestros vecinos”, añade.

“La gente no dispone de tiempo pero es bueno aportar a la sociedad”

De su lado, Rodolfo García, vicepresidente de la Asociación Vecinal La Legua, ocupa el puesto número 16 en la lista electoral del PSOE que lidera la actual alcaldesa, Milagros Tolón. Su prejubilación, tras haber trabajado durante 23 años en Iberdrola, le ha permitido participar en el colectivo vecinal e implicarse ahora en esta candidatura, en la que considera que puede “aportar valor en la gestión” y en el conocimiento de los problemas del barrio.

“Un día me llamó personalmente -Tolón- para ir a una presentación, después me propuso entrar en la candidatura y no me lo pensé mucho. Me lo estoy tomando como una experiencia personal y vital. He conocido al equipo que va en la lista y a los concejales y es muy buena gente, con una preparación estupenda”, señala García, que sostiene que en la próxima legislatura “hay proyectos muy importantes” que pueden suponer “una transformación para la ciudad”.

Respecto a su labor en la asociación, destaca que es “importante participar” en estos colectivos ya que, “pese a que la gente no dispone de tiempo, es bueno aportar a la sociedad y enriquece mucho”. “Me centro en los temas de La Legua, un barrio en expansión de crecimiento y creo que con diálogo y paciencia se van sacando las cosas. El movimiento vecinal es muy importante, tiene un 'feedback' directo de las necesidades del barrio”, subraya.

García reconoce que es necesario que “haya una interlocución más cercana y participativa” entre las asociaciones y el Ayuntamiento, por lo que apuesta también por “cambiar el reglamento” actual. “Es cierto que hay capacidad de mejora, las cosas no son perfectas, todo es mejorable”, expone el vicepresidente de la asociación, que señala que está recibiendo “muchas demandas y solicitudes” de vecinos y vecinas de La Legua desde que conocen su participación en la lista del PSOE, la primera en la que se involucra.

“Si las ciudades quieren tener progreso hay que contar asociaciones vecinales fuertes”

En el camino contrario a los cuatro anteriores representantes se encuentra José Alejandro Ávila, quien cierra de manera honorífica la candidatura de Unidas IU Podemos en la ciudad. Tras haber sido coordinador provincial de IU y concejal en el Ayuntamiento de Mazarambroz (Toledo), Ávila se ha trasladado a vivir a la capital regional, donde se ha implicado en la Asociación Vecinal La Cava, de la que es vocal.

Ávila, cartero de profesión y que ya se ha jubilado, lleva desde 1986 ligado a la política y a movimientos sindicales. “Siempre tuve claro que esto no podía ser un fin en sí mismo y que hay que dar relevos. Mi etapa en primera línea política se acabó, aunque voy a seguir colaborando. Cerrar la lista de Unidas IU Podemos es un honor para mí”, asevera.

Respecto a su papel en la asociación vecinal, destaca que “hay mucha ilusión” y también “muchos problemas en el barrio”. Por ello, quiere aportar su “granito de arena” participando en el colectivo. “Si las ciudades quieren tener progreso, hay que contar con asociaciones de vecinos fuertes, si no no se van a resolver los problemas”, declara Ávila, quien recuerda la importancia que tuvieron “en el inicio de la democracia”.