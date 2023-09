Milagros Tolón y Emilio Sáez en la réplica del PSOE a Feijóo durante el debate de investidura

“¿Por qué tiene usted más derecho a gobernar que Milagros Tolón en Toledo o que Emilio Sáez en Albacete. O incluso más que Fernández Vara en Extremadura?”. Era una de las preguntas que le ha planteado el exalcalde de Valladolid Óscar Puente a Alberto Núñez Feijóo tras el discurso del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España. Ha sido el encargado de representar al PSOE, el primer Grupo Parlamentario en tomar la palabra en el Congreso de los Diputados esta tarde tras una mañana protagonizada en exclusiva por la intervención del candidato.

El PP gana las elecciones en Albacete y podrá gobernar con el apoyo de Vox

Han sido algunos de los ejemplos que Puente ha puesto durante su intervención. La de Milagros Tolón fue la lista más votada en las elecciones municipales del 28 de mayo y sin embargo, un pacto PP y Vox dieron la Alcaldía al 'popular' Carlos Velázquez.

Óscar Puente se ha referido también a Emilio Sáez exalcalde del PSOE de Albacete que hoy está en la oposición, aunque el 28M la lista más votada fue la de Manuel Serrano, del PP que hoy gobierna en solitario.

Patinazo incluido, Puente ha cargado contra uno de los argumentos de Feijóo en sus aspiraciones de estar al frente del Gobierno de España. “Permítame señor candidato que en primer lugar me explique cómo es eso del ganador de las elecciones, lo de la lista más votada porque, mire, no acabamos de cogerlo. Lleva más de dos meses apelando a su calidad de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la Presidencia del Gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted”, decía Puente al recordar que, pese a ser el candidato más votado, hoy en Valladolid el PP gobierna con el apoyo de Vox.

🔴 Óscar Puente repasa ante Feijóo los candidatos del PP que gobernaron sin ser la lista más votada



Ha criticado que el PP utilice la expresión “coalición de perdedores” con sus rivales políticos, sin aplicarla a su propio partido que, como en numerosos ayuntamientos y en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, los 'populares' gobiernan gracias a apoyos externos, incluso pese a no ser los más votados. “La acuñaron en 2015, la empezaron a abandonar en 2019, tan pronto como las coaliciones de perdedores las empezaron a protagonizar ustedes”.

Recordaba cómo “a lomos de una coalición de perdedores llegaba al gobierno el señor Moreno Bonilla, Juanma. La señora Ayuso, el señor Martínez Almeida o el señor Mañueco”. Al hoy presidente de Castilla y León que gobierna con Vox le ha calificado de “auténtico pionero”, en este aspecto.

Criticaba a Feijóo por su acuerdo con Vox.“Este va a ser su legado, blanquear a los enemigos de la democracia”, ha defendido el socialista en referencia al partido de Santiago Abascal.

“No pierdan el tiempo buscando disidentes o traidores”

Puente le ha pedido también al candidato del PP que deje de buscar los votos que le faltan en las filas socialistas: “Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE”, ha dicho el diputado. “No pierdan el tiempo buscando disidentes o traidores paseándolos por las tertulias, ninguno es representativo de este PSOE”.

El diputado, que ha logrado en su intervención varios aplausos de la bancada socialista, ha recordado a los populares que “este PSOE se blindó de injerencias externas, no es de los dirigentes, es de sus militantes y por tanto, del pueblo”, según informa José E. Monrosi en elDiario.es, durante el seguimiento de la sesión que se está realizando en directo.