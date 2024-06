Núñez critica “la carrera del PSOE” por ser el primero en contar las negociaciones del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado “la carrera entre distintos dirigentes socialistas por ser el primero que cuenta” algo sobre las negociaciones de la reforma del Estatuto de Autonomía de la región.

“No está en mi forma de entender la política ni en las negociaciones, que deben de ser importantes y discretas”, ha dicho Núñez, que ha reaccionado de este modo tras ser preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes por las declaraciones del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

Hace unos días, coincidiendo con el Día de la Región, hablaba de esta cuestión en una entrevista con elDiario.es y hoy mismo lo hacía con la agencia de noticias Europa Europa Press. Días atrás la consejera portavoz Esther Padilla ponía fecha al posible acuerdo entre PP y PSOE.

“Hemos reconocido públicamente que el Partido Popular y el Gobierno de Castilla-La Mancha están negociando un nuevo estatuto del siglo XXI para Castilla-La Mancha, que también implica un nuevo reglamento de las Cortes y una nueva ley electoral. Pero la discreción con la que hemos negociado, y que es vital para que estos acuerdos puedan salir adelante, va a seguir imperando en mi denominador común”, ha comentado el líder del PP.

Lamenta que el PSOE “haya quien ha empezado una carrera por ser el primero que lo cuente, la portavoz del Gobierno un día, el presidente de las Cortes otro día”.

“No me sorprenderá que algún líder del PSOE también estos días quiera hablar del tema. Parece que ellos están entrando en una carrera de a ver quién, entre ellos, se apropia de la negociación. No me preocupa quién de ellos quiera apropiarse del liderazgo de la negociación, me preocupa que la negociación llegue a buen puerto. Y para que la negociación llegue a buen puerto tiene que seguir habiendo discreción, lealtad y trabajo”, ha reclamado el líder de los 'populares' castellanomanchegos.

Ha aprovechado para recordar que su formación ha iniciando una ronda de contactos con la sociedad civil para “enriquecer” el futuro Estatuto de Autonomía. En este punto ha insistido en que él no va a hablar del estatuto, ni del reglamento de las Cortes, ni de la ley electoral. “La lealtad con la que estamos negociando implica discreción e implica la responsabilidad de no adelantarnos a los acontecimientos”, ha terminado reiterando.