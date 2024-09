Page se desvincula de las autonomías del PP por su recurso a la amnistía: “Mis planteamientos son distintos”

Emiliano García-Page es el único barón socialista que ha recurrido la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, sumándose a otros 14 recursos de las comunidades en manos del PP. Sin embargo, hoy ha querido marcar distancias con los presidentes de esas autonomías.

Ha argumentado que mientras los gobiernos del PP buscan “desalojar” al PSOE del Gobierno o que ese partido llegue al Gobierno, sus planteamientos “son distintos”: el recurso de Castilla-La Mancha se base en “informes jurídicos” que avalan que la amnistía supone la “ruptura de la igualdad entre todos españoles” que recoge la Constitución.

En una entrevista en el programa ‘Espejo Público’, García-Page ha contado que nadie de la dirección federal del PSOE ni del Gobierno le ha llamado para intentar frenar la presentación de este recurso: “Yo creo que me dan perdido”, sostiene.

“Yo planteé el recurso de inconstitucionalidad porque estoy convencido de que es así y lo he hecho después de pedir asesoramiento a los órganos consultivos. Me gusta cumplir. Dije que si esa ley perjudicaba al sistema de convivencia, no me quedaría de brazos cruzados”, ha subrayado.

Dicho esto, ha rechazado que se intente trasladar la imagen “conjunta” de los recursos de las autonomías en manos del PP junto con el presentado por el Gobierno castellanomanchego. “No me parece positiva esa imagen. Todos los gobiernos autonómicos deben ejercer autónomamente su papel. Si algunos buscan desalojar al PSOE o que el PP llegue al poder, mis planteamientos son bien distintos”.

“Mi planteamiento es el mismo que tenía el Gobierno antes de verse sometido al chantaje de Junts”

Se ha referido con ello a que el recurso presentado, en el caso de Castilla-La Mancha, se basa en informes jurídicos que avalan que la Ley de Amnistía “rompe el sistema constitucional y la igualdad”. “No solo afecta a una competencia concreta. A Castilla-La Mancha le afecta cualquier alteración de la jerarquía de los valores superiores. Es más, mi planteamiento es el mismo que tenía el Gobierno antes de verse sometido al chantaje de Junts”, ha agregado.

Emiliano García-Page también se ha referido a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo criticándole que “dice mucho y hace poco”. Ha señalado que lo que dice es “muy injusto” y al hilo de ello ha recordado que él, entre otros socialistas, se dejaron “los pelos en la gatera” para que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno. Se refiere con ello al cisma que hubo en el PSOE por abstenerse o no en la investidura de este último.

“Ni agradecidos ni pagados”, ha dicho Page en relación a estos hechos, mostrando sus dudas de que “algunos dirigentes del PP, en caso contrario, hubieran hecho ese ejercicio de responsabilidad”.

En este punto también ha remarcado que el motivo de que Feijóo presione a los diputados socialistas para que voten en contra de una posible financiación singular para Catalunya (como ya hiciera con la amnistía) se debe principalmente a que no tiene mayoría en el Congreso.

“A ver si voy a tener yo la culpa de que en el último tramo antes de las elecciones generales, el PP pactara con tanto frenesí con Vox, que no haya podido desalojar a Sánchez. A ver si ahora, lo que tenía que hacer hecho él, que era conseguir votos, se va a traducir en el trabajo sucio de los demás”, ha alegado en referencia a esas presiones sobre los diputados socialistas.

Además, Page ha remarcado que los diputados del Congreso proceden de listas electorales que se elaboran desde la dirección socialista en Ferraz y que “solo faltaría que en España cada presidente autonómico tuviera la posibilidad de ordenar a los diputados de su región”. “Sería un descontrol de país, si todos nos comportáramos como un independentista”.

“Feijóo dice que no es presidente porque no quiere, pues que hubiera querido, así se estaría ahorrando invitaciones al tranfuguismo. Creo que el PP se equivoca en esa dinámica y yo he echado de menos escuchar ahora a muchos dirigentes del PP que criticaron hace tiempo los acuerdos con Jordi Pujol, cuando se dio la vuelta a la financiación, o la guerra de Irak y cuando ya estaba bien con tanto Bárcenas”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que él no es una excepción el PSOE, que hay más políticos con “diferentes opiniones”, y también que no se declara “sanchista” ni “antisanchista”, sino de un PSOE “moderado que lucha contra todo tipo de fanatismos, incluso los internos”.

También se ha referido ampliamente al cambio del modelo de financiación autonómica, cuyo debate se ha originado de nuevo debido al acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Catalunya de una financiación singular. Ha equiparado este pacto con el de la amnistía: “Todo forma parte de una misma cadena, de un chantaje bastante espurio de los independentistas”.

A este respecto, Page ha dicho conocer el documento del cupo catalán que ha dado a conocer ERC, y no solo le preocupa “constitucionalmente”, sino que tampoco le parece “progresista”. “Me parece muy mal lo firmado desde el punto constitucional y desde las esencias de la izquierda”, ha precisado.

La riqueza que tiene Girona es tan suya como mía, igual que la de Toledo

Desde su punto de vista, este acuerdo parte de un “error de concepto enorme”, que es pensar que en España hay 17 “riquezas” de las que es propietaria cada comunidad autonómica. Al contrario, ha dicho, “la riqueza es nacional, lo dice la Constitución” y “la riqueza que tiene Girona es tan suya como mía, igual que la de Toledo”.

“Ahora mismo no hay nadie que tenga claro un modelo de financiación autonómica y menos lo van a sacar hablando con unos y con otros de manera individual. Lo único que está claro es que hay regiones que estamos infrafinanciadas y si alguien puede pedir, somos esas regiones”.

Sobre esta cuestión, el presidente socialista ha remarcado que la quita de la deuda asociada a la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica se ha planteado con una “gran carga ideológica” y que el debate “está trufado porque se plantea como una exigencia independentista”.

No obstante, ha argumentado que parte de la deuda, por ejemplo, de Castilla-La Mancha puede estar asociada con el hecho de que “llevamos diez años de retraso en la actualización del modelo”. “Yo creo que el Gobierno lo que quiere es ponerse al día, y si se plantea así, habría que entenderlo”.

Por otra parte, ha descartado que en el próximo congreso del PSOE, que Pedro Sánchez ha adelantado a este año, se vayan a producir “purgas”, aunque después ha dicho que “cada vez que se abre un melón, no sabes cómo va a salir”. “En la mayoría de las comunidades y ayuntamientos en los que ha perdido el PSOE, más que encontrar culpables, habría que ver si han sido víctimas de haya imperado la política nacional”.

Finalmente, se ha referido a la mención de Pedro Sánchez a los Lamborghini. “Hay muchos más autobuses y coches que lamborghinis. Yo tampoco voy a criticar a quien tenga el gusto y el dinero de comprarse uno. Pero si lo que se quiere decir es que se utilice más el transporte público, en eso estoy de acuerdo”.