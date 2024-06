El PP y Vox suman más discrepancias en Ciudad Real, ahora a cuenta de la minería de tierras raras

La nueva intentona de la empresa Quantum para propiciar un proyecto extractivo de tierras raras en el Campo de Montiel ya ha provocado la primera división política. Hace unos días el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, del PP, mostró su rechazo a esta iniciativa por contar con un claro rechazo social entre los pueblos a los que afectaría: Torrenueva, Valdepañas y Santa Cruz de Mudela.

Su toma de posición llamó la atención porque unas semanas antes se había reunido con el Grupo Español de Materias Primas Estratégicas/Críticas (GEMPE/C), un lobby que defiende el desarrollo de este proyecto.

Pero ha sido más significativo el posicionamiento de Vox. La extrema derecha gobierna con el PP en la Diputación provincial pero ha decidido adoptar otra posición. Concretamente, la contraria. Y lo ha hecho a través de su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, que ha ha transmitido su apoyo explícito al proyecto de explotación de tierras raras en Ciudad Real. Es más, la ha calificado de “oportunidad histórica”.

Así lo ha transmitido el partido de Santiago Abascal tras un encuentro con el mencionado GEMPE/C y con la empresa Quantum Minería, en el que han participado los diputados José María Figaredo Álvarez-Sala y Ricardo Chamorro, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo, y portavoz de Agricultura, Pesca y alimentación, respectivamente.

“A favor de la explotación de recursos minerales”

“Podríamos tener el primer yacimiento europeo de monacita gris, una tierra rara de la que se obtiene el Neodimio, un metal que es clave en el desarrollo de nuevas industrias, como el vehículo eléctrico o los aerogeneradores”, han planteado los diputados de extrema derecha.

La formación ha transimitido que ha mantenido siempre una posición “a favor de la explotación” de los “recursos minerales, en equilibrillo y respeto con el medio ambiente y el sector agrícola”.

“Apoyamos la investigación y explotación de tierras raras bajo los controles legales y las garantías pertinentes”, han ahondado en este sentido, concretando que “se podría desarrollar en toda esta tierra un polo de industria, empleo y conocimiento alrededor del neodimio”, han afirmado desde Vox.

Por otra parte, la formación política ha defendido la propuesta frente a las protestas promovidas por plataformas, instituciones municipales y otras entidades en la provincia. “Nos oponemos a las trabas a la investigación sobre tierras raras, o a los argumentos catastrofistas y demagógicos, sin base científica, de la izquierda verde”, han afirmado, sosteniendo que “quiere lastrar el desarrollo de nuestras comarcas”.

El contraste con las declaraciones de su socio de gobierno en la Diputación de Ciudad Real es evidente. Valverde dijo hace tan solo unos días que esta institución provincial defenderá y apoyará junto a sus vecinos y vecinas los intereses de los territorios afectados por la minería de tierras raras, pues tendrá en cuenta el “sentir” de los habitantes de todos los municipios. “Si están expresando su rechazo, está con los vecinos y, por tanto, rechazará también la instalación del proyecto minero en la comarca”.

Este medio ha preguntado a la agrupación provincial de Vox en Ciudad Real si comparte la posición manifestada por los diputados nacionales de su partido en el Congreso. “Claro que la comparte. Estamos a favor de que se investigue y que los técnicos digan si es factible”, detallan fuentes de la formación.

No es la primera división que PP y Vox manifiestan en esta diputación. El pasado mes de noviembre, la extrema derecha amenazó con romper el pacto de gobierno porque, según afirmó, no se estaban cumpliendo los acuerdos. Finalmente, la ruptura no se llevó a cabo. En la capital provincial, las derechas también han mostrado sus diferencias a cuenta de los presupuestos municipales.

Suma de apoyos contra el proyecto

Mientras, el movimiento social contra el proyecto de tierras raras, liderado por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, sigue sumando apoyos, muchos más que cuando Quantum intentó llevar a cabo este proyecto hace siete años. Lo tumbó el Gobierno de Castilla-La Mancha por su impacto ambiental y tras las numerosas movilizaciones y presiones sociales de la comarca.

Precisamente, la Plataforma Sí a la Tierra Viva ha denunciado recientemente ante el Defensor del Pueblo las “presiones” e “injerencias” del mencionado grupo de interés GEMPE/C sobre los alcaldes y representantes políticos de la zona, un extremo que este colectivo negó afirmando que solo aportaba “información técnica”. No obstante, en la reunión del Congreso con Vox, directamente ha ido de la mano de Quantum, la empresa de Javier Merino promotora del proyecto.

Desde que se conoció la nueva intentona de la mercantil minera a principios de año, el rechazo al proyecto no ha dejado de recibir apoyos. A nivel institucional, ya cuenta con el rechazo del Ayuntamiento de Torrenueva, uno de los tres afectados por el proyecto. Ha colocado una pancarta de grandes dimensiones para mostrar su rechazo al plan de la extractiva, recordando en el acuerdo suscrito por todos los grupos municipales y firmado por el alcalde, el socialista Raúl Bravo.

En otra de las localidades afectadas, Santa Cruz de Mudela, el Grupo Municipal del PSOE también ha calificado el proyecto de “pura especulación”, subrayando que tiene como víctima “al sector agropecuario de la zona afectada, el entorno natural y la salud de la gente considerando que esta cuestión no es de color político sino de interés general. Por otra parte, el Ayuntamiento de Castellar de Santiago ha rechazado igualmente el proyecto.

A todo ello, y junto a otras muchas asociaciones, se ha sumado hoy la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Oliva Campo de Montiel, que ha transmitido este miércoles su rechazo a la minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real.

Desde la entidad han valorado que esta iniciativa “representa una seria amenaza para la industria del aceite de oliva” y ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible y al Ejecutivo regional de Castilla-La Mancha en su conjunto que desestime el proyecto de investigación 'Neodimio' (paso previo a la petición de explotación) así como “cualquier otro plan futuro” de similares características.

“Recordamos que la provincia de Ciudad Real, con una producción de alta calidad estimada en 43.000 toneladas de aceite de oliva, representa el 50% del volumen a nivel regional de Castilla-La Mancha, 86.000, y que este dato es de por sí lo suficientemente representativo para que las autoridades puedan valorar qué es lo que está en juego”, ha añadido la DOP.