Vox amaga con romper el pacto con el PP en la Diputación de Ciudad Real: “No se está cumpliendo”

Vox amaga con romper el Gobierno con el PP en la Diputación Provincial de Ciudad Real a cuenta de los presupuestos para 2024, los primeros tras las elecciones del 28M que propiciaron un pacto entre ambas formaciones políticas para desplazar al PSOE. “No se está cumpliendo el acuerdo de coalición”.

La vicepresidenta primera Milagros Calahorra ha mostrado hoy el malestar del Grupo Vox en la Diputación de Ciudad Real después de que de forma “unilateral” y “sin consensuar” con la formación de extrema derecha, el presidente Miguel Ángel Valverde presentase el grueso de las cuentas para el año que viene.

En total 148 millones de euros, dos millones más que lo presupuestado el año anterior con el PSOE, que se centrarán en combatir la despoblación y apoyar a los ayuntamientos de la provincia a abordar inversiones en sus respectivos municipios.

“No vamos a ceder, a una formación que no ganó las elecciones, el gobierno único de una Diputación”, aseguraba la diputada de Vox. “Queremos trabajar conjuntamente en beneficio de los españoles y de la provincia, pero no para que se gobierne de forma unilateral”, insistía.

Calahorra reconoce que es un toque de atención al PP, pero aclara que, de momento, no hay intención de romper el pacto. “Los presupuestos presentados no han sido consensuados con nuestro grupo”, ha repetido en varias ocasiones.

Ha explicado que Vox tuvo acceso a las cuentas en pasado sábado. “No los hemos podido revisar”, decía, antes de que fueran presentados en rueda de prensa, ayer martes. “Se solicitó de forma expresa que la rueda de prensa fuese desconvocada”. La razón, decía la diputada es que ella se encontraba de viaje fuera de España y su compañera, la segunda diputada de Vox en la Diputación está de baja maternal.

“Firmamos un acuerdo para compartir el gobierno y literalmente se decía que debían regir los principios de respeto, lealtad o comunicación fluida para la toma de decisiones”, ha comentado. “Los presupuestos son un punto clave y no han primado estos principios”.

El Pleno para debatir los Presupuestos de 2024 se celebrará el 1 de diciembre y la diputada de Vox y vicepresidenta primera no ha desvelado cuál será el sentido del voto de su formación. “Estamos valorando, viendo partidas, no lo podemos dar hasta que no los analicemos”.

“Vamos a intentar a volver a coger el rumbo y si no, ya veremos”, zanjaba.

Combatir la despoblación, entre los objetivos de Valverde

El presidente de la Diputación, el ‘popular’ Miguel Ángel Valverde, señala que uno de los principales objetivos de estos presupuestos será “vertebrar de una manera adecuada” el territorio provincial, así como realizar una compensación de los desequilibrios territoriales, asegurando que “todas las acciones contempladas en los presupuestos tendrán una discriminación positiva con los pueblos de menor población”, según informa Europa Press.

Entre las novedades presentadas por el nuevo Gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real se encuentra la puesta en marcha de un plan de apoyo a aldeas, con el objetivo de contribuir a fijar población en aquellos municipios que cuentan con aldeas en su territorio, a través de mejoras en infraestructuras y servicios. Este plan estará dotado con un millón de euros.

En el ámbito de combatir la despoblación, también se contemplan 1,5 millones de euros para el arreglo de caminos rurales; 7,8 millones para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de carreteras de la red provincial; nueve millones para el Plan de Obras en municipios; así como una partida de un millón de euros destinada a rehabilitar bienes de interés cultural (BIC) en municipios.

Asimismo, la Diputación desarrollará un plan de relevo generacional en el comercio local, destinado a facilitar el relevo en los negocios de los pueblos entre personas ajenas y no entre familiares. “Con ello se garantizará crear empleos en el medio rural, además de seguir prestando servicios a las personas que residen ahí”, ha comentado Valverde.

El fomento del empleo también ocupa un lugar privilegiado en el proyecto de presupuestos, con 6,8 millones de euros presupuestados para financiar el plan de empleo conjunto con la Junta y otros 4,5 millones de euros más para poner en marcha otro plan de empleo propio que pondrá en marcha la Diputación.

También destacan otras partidas como los cinco millones destinados a la renovación de las redes de agua potable de los diferentes municipios de la provincia, con el objetivo de no “desperdiciar ni una sola gota de agua” y mejorar la eficiencia hídrica.

Del mismo modo, la Diputación reservará 5,6 millones de euros para conceder subvenciones nominativas a ayuntamientos y otros 1,4 millones para la construcción y mejora de infraestructuras turísticas.

Un Centro Internacional Gastronómico Cinegético y un Museo de la Caza

Los presupuestos de 2024 de la Diputación Provincial de Ciudad Real también contemplan partidas para realizar diferentes inversiones como los 600.000 euros presupuestados para llevar a cabo el proyecto de creación del Centro Internacional Gastronómico Cinegético, que se ubicará en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro. Un proyecto que ya dejó listo el anterior equipo de Gobierno del PSOE.

Asimismo, hay otra partida de 75.000 euros reservada para realizar un nuevo estudio sobre dónde construir el futuro Museo de la Caza, el cual estaba proyectado levantar sobre el inmueble de la antigua Delegación Provincial de Sanidad -un proyecto auspiciado el pasado mes de febrero por el Gobierno de García-Page y la anterior Corporación Provincial del PSOE para el que se cedieron 1.500 metros cuadrados de superficie-y que presenta problemas estructurales que impiden su construcción en dicho lugar, según ha explicado ahora el PP.

De igual modo, la Diputación también contempla en sus presupuestos de 2024 la renovación del Palacio Provincial, sede de la institución, con el objetivo de arreglar las cubiertas del edificio y evitar desprendimientos.

También se prevé la construcción de un campo de práctica de tiro en la Finca Galiana, por importe de 250.000 euros, para que los agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional puedan practicar con sus armas reglamentarias en este espacio.