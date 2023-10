La vicealcaldesa de Vox en Toledo culpa de la violencia machista a los migrantes: “Es ejercida por la importación de culturas”

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, de Vox, ha asegurado que la violencia machista “nunca ha estado presente en nuestra cultura”, y que si ahora afecta a las mujeres españolas es porque ha habido una “importación de culturas machistas”. Así lo ha señalado en una intervención en el pleno municipal de Toledo, en la que ha criticado la “visión simplista y reduccionista” de los grupos de PSOE e Izquierda Unida-Podemos. No es la primera vez que Vox hace declaraciones de este tipo en la región: Manuel Mariscal, que iba de número 1 en la lista al Congreso de los Diputados por Toledo, señaló en un debate que “los violadores grupales no son españoles”.

“¿Qué vida les importa más, la de una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja, o la de una mujer asesinada por su hermano, o por su propia madre o por su pareja del mismo sexo?”, ha espetado la concejala en una intervención en el debate de una moción del PSOE “para restaurar las políticas de igualdad y combatir la violencia machista”.

“Ya sabemos que para la izquierda hay víctimas de primera y de segunda, según comulguen o no a su ideología. Hay vidas arrebatadas de mujeres que han sido asesinadas que parecen importarles más que las de otras”, criticaba. “A cuenta del machismo, ¿es para ustedes violencia machista la mutilación genital, los matrimonios forzosos o considerar ciudadanos de segunda a las mujeres?”, preguntaba la edil. A esto, añadía que la izquierda “de eso nunca habla”. “Porque precisamente, esa violencia que nunca ha estado presente en nuestra cultura, nunca. Es ejercida contra mujeres en España, precisamente por la importación de culturas machistas”, remataba. “Ustedes quieren convencernos de que España es Irán o Arabia Saudí y a pesar de ustedes, hoy, en España las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y venimos disfrutando desde hace mucho tiempo de una igualdad de oportunidades”, remarcaba.

Cabe recordar que en Castilla-La Mancha está vigente desde 2018 la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género. En esta normativa se señala de manera explícita tanto la mutilación genital femenina como el matrimonio o “emparejamiento” a edad temprana, concertado o forzoso, como formas de violencia de género. Dicha ley se aprobó por unanimidad por PSOE, Podemos y también por el PP, junto a quienes gobierna en Toledo Vox.

En la línea habitual del partido, Cañizares ha criticado la aplicación de la Ley del 'Sí es sí', y aseguró que es una “receta” que ha “demostrado ser un fracaso” y que “precisamente pone en peligro” a las mujeres. “Han pasado del 'Hermana, yo sí te creo' al 'Violador, yo te libero'”, ironizó la vicealcaldesa. “Abran los ojos y dejen de negar que la violencia contra las mujeres existe y va más allá del machismo. Que hay otras causas que ustedes obvian y no aceptan investigar”, resaltaba Cañizares.

“Ni ustedes ni sus leyes ni la falsa igualdad que dicen defender protegen a las mujeres de violadores y agresores, de modo lo único que pueden pedir es perdón”, espetaba. “Ustedes criminalizan y señalan a los hombres en general como potenciales delincuentes, pero a los auténticos asesinos, violadores y agresores le reducen la condena o los ponen directamente en la calle”, concluía la concejala de Vox.

Moción del PSOE e IU-Podemos

Las palabras de Cañizares se daban en el debate de una moción presentada conjuntamente por PSOE e IU-Podemos y que ha sido rechazada por los votos mayoritarios de PP y Vox. Con ella reclamaban varios acuerdos referentes a la erradicación de las violencias machistas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre (25N).

Tras la intervención de la vicealcaldesa de Vox, la concejala del PSOE Ana Abellán le ha replicado que “negar la violencia de género es empoderar a los agresores y desamparar a las víctimas”. “Dice que no hablamos de otras violencias como la violencia vicaria o la mutilación genital femenina. Igual es que no está en las concentraciones con Médicos del Mundo. Se lo puedo decir más alto, con megáfono o sin megáfono, pero yo creo que no nos escuchan”, ha reprochado.

Entre las propuestas que incluía la moción, se citaba el “refuerzo de medidas contra la violencia machista en Toledo” o “combatir de forma expresa los discursos negacionistas de la violencia contra las mujeres”. Además, instaban al Ayuntamiento y a la Junta a “dejar de subvencionar a asociaciones antiabortistas que ejercen violencia psicológica a las mujeres coartando su libertad de decidir sobre sus propios cuerpos”, en referencia al servicio de cuidado de menores de 0 a 3 años a domicilio, subvencionado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y adjudicado a Red Madre en la capital regional.

"Qué pereza me da, otra vez lo mismo" Soledad Illescas — Concejala del PP de Asuntos Sociales

“Qué pereza me da, otra vez lo mismo”, comenzaba replicando en su turno de intervención la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Soledad Illescas (PP), quien defiende que el nuevo equipo de Gobierno “mantiene todas y cada una de las competencias en materia de igualdad” -que recaen en su propia concejalía-, pese a que “la Concejalía de Igualdad se denomina ahora de otra forma y así se va a seguir llamando”.

“Ya no estamos de postureo por la igualdad, ahora creemos de verdad en aplicar políticas de igualdad”, ha indicado, al tiempo que ha defendido la adjudicación del mencionado servicio a Red Madre ya que “todos los servicios y programas son evaluados siguiendo rigurosos criterios técnicos”. “Cumplen los objetivos fijados para favorecer la corresponsabilidad de las familias”, agregó, al tiempo que insiste en que no le “duele la boca por decir violencia machista” -aunque sus compañeros de gobierno nieguen la existencia de la misma-.